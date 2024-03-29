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Домашня варена ковбаса: два рецепти для всієї родини

29 березня, 2024 п'ятниця
17:36
рецепти Домашня варена ковбаса

Якщо ви не знаєте, як зробити варену ковбасу в домашніх умовах, тоді ми поділимось перевірними рецептами. Таку ковбасу можна куштувати щодня навіть дітям

Люди все частіше звертають увагу на те, що вони споживають. Домашня їжа стає не лише трендом, але й способом відчути себе більш впевненим у тому, що ми їмо. У цьому контексті домашня варена ковбаса стає важливою стравою. Вона не лише має задовольняти  смакові рецептори, але й бути корисною. Дуже часто саме ковбасу ми використовуємо для приготування бутербродів, зокрема для дітей.

Ми пропонуємо вам два рецепти вареної ковбаси, які стануть чудовою альтернативою магазинній продукції, дозволяючи контролювати якість та склад інгредієнтів.

Домашня варена ковбаса

Інгредієнти:

  • чверть куряча - 1 кг
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • морква - 1 шт.
  • лаврові листочки - 2 шт.
  • перець – 0.5 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • буряковий сік - 30-50 мл
  • желатин - 25 г
  • вода

Покроковий рецепт, як зробити варену ковбасу в домашніх умовах:

  1. Цибулю та моркву промийте та очистіть від шкірки.
  2. У каструлю перекладіть куряче м'ясо, цибулю, моркву, лаврові листки, сіль та перець. Налийте воду та поставте на вогонь. Після закипання, зменште вогонь до мінімального та варіть протягом двох годин (м'ясо повинно добре відокремлюватися від кісток).
  3. Для того, щоб зробити буряковий сік, просто натріть на терці буряк, а потім вичавіть з нього сік.
  4. Злийте в окрему ємність бульйон, він нам ще знадобиться.
  5. Відділіть м'ясо від кісток, шкірки теж можна залишити.
  6. До м'яса додайте трохи солі, бульйону (150 мл) та буряковий сік. Подрібніть масу за допомогою заглибного блендера до однорідності.
  7. До бульйону (100 мл) кімнатної температури додайте желатин. Добре перемішайте та залиште на 5-10 хвилин. Потім розтопіть його у мікрохвильовій печі, однак робіть це обережно, щоб суміш не закипіла.
  8. Додайте розтоплений желатин до м'ясної маси, знову перебийте блендером.
  9. У будь-якій пляшці (з-під соку або води) зріжте верхню частину, щоб було зручно наповнювати. Пляшку попередньо добре очистіть.
  10. Наповніть форму м'ясною начинкою, потім обережно постукайте пляшкою по столу, щоб вийшли зайві бульбашки повітря.
  11. Відправляйте в холодильник на 3-4 години, щоб маса добре охолонула та стабілізувалась. Потім розріжте пляшку обережно ножицями та дістаньте ковбасу. Смачного!

Фото: YouTube

Домашня варена ковбаса зі свинини та курячого філе

Інгредієнти:

  • свинина – 500 г
  • філе куряче - 1 кг
  • сіль – 1.5 ч. л.
  • часник - 2 зубчики
  • спеції (мускатний горіх, майоран, суміш для м'яса) – до смаку

Покроковий рецепт домашньої вареної ковбаси:

  1. М'ясо добре промийте. Куряче філе та свинину наріжте продовгуватими шматочками або соломкою (не варто різати дуже тонко).
  2. До м'яса додайте сіль та добре перемішайте руками, ніби вимішуєте тісто. Накрийте посудину кришкою та відправте в холодильник на добу.
  3. Через добу м'ясо потрібно ще раз добре перемішати, спробувати на сіль та знову відправити на добу в холодильник. Якщо у вас немає стільки часу, тоді продовжуйте готувати.
  4. Додайте до м'яса спеції та пропустіть через прес часник, все добре змішайте.
  5. З цієї кількості м'яса можна приготувати дві ковбаси, тому розділіть його умовно на дві частини.
  6. У рукав для запікання викладіть м'ясо, сформуйте з нього ковбасу та дуже щільно скрутіть, краї зав'яжіть. Теж саме зробіть з другою порцією м'яса.
  7. Перекладіть ковбаси на дно великої каструлі, додайте воду та поставте на плиту. Після закипання, зменште вогонь до мінімального та варіть протягом однієї години.
  8. Дістаньте ковбаси з каструлі та дайте охолонути при кімнатній температурі, а потім перекладіть в холодильник.
  9. Перед подачею зніміть рукав для запікання та куштуйте!

Домашня варена ковбаса

Фото: smak.org.ua


 
Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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