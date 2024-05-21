Фарширований перець в мультиварці: корисно та дуже швидко
Приготувати фарширований перець в мультиварці – це дуже просто та швидко. Страва виходить надзвичайно соковитою та насиченою
Фаршировані перці в мультиварці - це не лише смачно, але й корисно. Мультиварка дає змогу готувати страви шляхом варіння або тушкування під тиском, що допомагає зберегти більше поживних речовин у продуктах, порівняно з традиційним методом приготування. Крім того, приготування стає набагато простішим і швидшим, адже не потрібно постійно контролювати процес.
Фарширований перець є багатокомпонентною стравою, яка допомагає наситити організм корисними речовинами, при цьому калорійність ви можете контролювати самостійно. Варто лише обрати більш дієтичне м'ясо, наприклад індичку або курятину, - і ви вже значно знизите калорійність страви.
Така страва завжди виглядає привабливо та оригінально на столі, що робить її відмінним варіантом для святкового столу або просто обіду.
Фаршировані перці в мультиварці
Інгредієнти:
- солодкий перець – 450 г (10 шт.)
- фарш (свинина, яловичина, курятина або асорті) – 400 г
- цибуля ріпчаста – 120 г
- морква – 120 г
- помідори – 250 г
- рис – 80 г
- соняшникова олія – 2 ст. л.
- чорний мелений перець – 0,5 ч. л.
- солодка мелена паприка – 1 ч. л.
- сіль – 1,5 ч. л.
- вода холодна – 80 мл (для фаршу)
- вода гаряча – 400 мл (для тушкування)
Покроковий рецепт, як приготувати фарширований перець в мультиварці:
- Промитий рис залийте гарячою водою та відкладіть на деякий час в сторону.
- Помийте всі овочі та очистіть від шкірки цибулю та моркву. Обережно відріжте з перців верхівки та очистіть серединку від насіння. Цибулю та помідори наріжте кубиком, а моркву натріть на крупній тертці.
- У чашу мультиварки налийте олію та ввімкніть режим "Смаження", дайте прогрітися декілька хвилин.
- Почніть смажити цибулю, через декілька хвилин додайте моркву, чорний перець, паприку, помідори та дрібку солі. Готуйте засмажку протягом 5 хвилин, а потім вимкніть мультиварку. Половину засмажки додайте до фаршу, а іншу частину - залиште в чаші.
- Злийте з рису зайву воду.
- До фаршу із засмажкою додайте рис, 80 мл води та сіль, все добре перемішайте.
- Начиніть перці фаршем, залишаючи трохи простору (це необхідно зробити, оскільки рис ще збільшиться в об'ємі) та викладіть їх у чашу на "подушку" із засмажки.
- Долийте в чашу гарчу воду та закрийте кришку мультиварки. Готуйте на режимі "Тушкування" протягом 40 хвилин. Також ви можете обрати режим "Мультикухар" при температурі 110 °C, тоді час приготування - 35 хвилин.
- Подавайте страву зі сметаною або зеленню. Смачного!
Фото: parlament.ua
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