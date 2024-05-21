Фарширований перець в мультиварці: корисно та дуже швидко

Фаршировані перці в мультиварці - це не лише смачно, але й корисно. Мультиварка дає змогу готувати страви шляхом варіння або тушкування під тиском, що допомагає зберегти більше поживних речовин у продуктах, порівняно з традиційним методом приготування. Крім того, приготування стає набагато простішим і швидшим, адже не потрібно постійно контролювати процес.

Фарширований перець є багатокомпонентною стравою, яка допомагає наситити організм корисними речовинами, при цьому калорійність ви можете контролювати самостійно. Варто лише обрати більш дієтичне м'ясо, наприклад індичку або курятину, - і ви вже значно знизите калорійність страви.

Така страва завжди виглядає привабливо та оригінально на столі, що робить її відмінним варіантом для святкового столу або просто обіду.

Фаршировані перці в мультиварці

Інгредієнти:

солодкий перець – 450 г (10 шт.)

фарш (свинина, яловичина, курятина або асорті) – 400 г

цибуля ріпчаста – 120 г

морква – 120 г

помідори – 250 г

рис – 80 г

соняшникова олія – 2 ст. л.

чорний мелений перець – 0,5 ч. л.

солодка мелена паприка – 1 ч. л.

сіль – 1,5 ч. л.

вода холодна – 80 мл (для фаршу)

вода гаряча – 400 мл (для тушкування)

Покроковий рецепт, як приготувати фарширований перець в мультиварці:

Промитий рис залийте гарячою водою та відкладіть на деякий час в сторону. Помийте всі овочі та очистіть від шкірки цибулю та моркву. Обережно відріжте з перців верхівки та очистіть серединку від насіння. Цибулю та помідори наріжте кубиком, а моркву натріть на крупній тертці. У чашу мультиварки налийте олію та ввімкніть режим "Смаження", дайте прогрітися декілька хвилин. Почніть смажити цибулю, через декілька хвилин додайте моркву, чорний перець, паприку, помідори та дрібку солі. Готуйте засмажку протягом 5 хвилин, а потім вимкніть мультиварку. Половину засмажки додайте до фаршу, а іншу частину - залиште в чаші. Злийте з рису зайву воду. До фаршу із засмажкою додайте рис, 80 мл води та сіль, все добре перемішайте. Начиніть перці фаршем, залишаючи трохи простору (це необхідно зробити, оскільки рис ще збільшиться в об'ємі) та викладіть їх у чашу на "подушку" із засмажки. Долийте в чашу гарчу воду та закрийте кришку мультиварки. Готуйте на режимі "Тушкування" протягом 40 хвилин. Також ви можете обрати режим "Мультикухар" при температурі 110 °C, тоді час приготування - 35 хвилин. Подавайте страву зі сметаною або зеленню. Смачного!

Фото: parlament.ua