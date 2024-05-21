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Фарширований перець в мультиварці: корисно та дуже швидко

21 травня, 2024 вiвторок
21:10
рецепти Фарширований перець

Приготувати фарширований перець в мультиварці – це дуже просто та швидко. Страва виходить надзвичайно соковитою та насиченою

Зміст

Фаршировані перці в мультиварці - це не лише смачно, але й корисно. Мультиварка дає змогу готувати страви шляхом варіння або тушкування під тиском, що допомагає зберегти більше поживних речовин у продуктах, порівняно з традиційним методом приготування. Крім того, приготування стає набагато простішим і швидшим, адже не потрібно постійно контролювати процес.

Фарширований перець є багатокомпонентною стравою, яка допомагає наситити організм корисними речовинами, при цьому калорійність ви можете контролювати самостійно. Варто лише обрати більш дієтичне м'ясо, наприклад індичку або курятину, - і ви вже значно знизите калорійність страви.

Така страва завжди виглядає привабливо та оригінально на столі, що робить її відмінним варіантом для святкового столу або просто обіду.

Фаршировані перці в мультиварці

Рецепт Фаршированого перцю

Інгредієнти:

  • солодкий перець – 450 г (10 шт.)
  • фарш (свинина, яловичина, курятина або асорті) – 400 г
  • цибуля ріпчаста – 120 г
  • морква – 120 г
  • помідори – 250 г
  • рис – 80 г
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • чорний мелений перець – 0,5 ч. л.
  • солодка мелена паприка – 1 ч. л.
  • сіль – 1,5 ч. л.
  • вода холодна – 80 мл (для фаршу)
  • вода гаряча – 400 мл (для тушкування)

Покроковий рецепт, як приготувати фарширований перець в мультиварці:

  1. Промитий рис залийте гарячою водою та відкладіть на деякий час в сторону.
  2. Помийте всі овочі та очистіть від шкірки цибулю та моркву. Обережно відріжте з перців верхівки та очистіть серединку від насіння. Цибулю та помідори наріжте кубиком, а моркву натріть на крупній тертці.
  3. У чашу мультиварки налийте олію та ввімкніть режим "Смаження", дайте прогрітися декілька хвилин.
  4. Почніть смажити цибулю, через декілька хвилин додайте моркву, чорний перець, паприку, помідори та дрібку солі. Готуйте засмажку протягом 5 хвилин, а потім вимкніть мультиварку. Половину засмажки додайте до фаршу, а іншу частину - залиште в чаші.
  5. Злийте з рису зайву воду.
  6. До фаршу із засмажкою додайте рис, 80 мл води та сіль, все добре перемішайте.
  7. Начиніть перці фаршем, залишаючи трохи простору (це необхідно зробити, оскільки рис ще збільшиться в об'ємі) та викладіть їх у чашу на "подушку" із засмажки.
  8. Долийте в чашу гарчу воду та закрийте кришку мультиварки. Готуйте на режимі "Тушкування" протягом 40 хвилин. Також ви можете обрати режим "Мультикухар" при температурі 110 °C, тоді час приготування - 35 хвилин.
  9. Подавайте страву зі сметаною або зеленню. Смачного!

Фаршировані перці

Фото: parlament.ua


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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