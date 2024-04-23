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Гарбузовий пиріг з сиром: рецепт смачного та корисного десерту

23 квітня, 2024 вiвторок
20:05
рецепти Гарбузовий пиріг з сиром

Ми пропонуємо вам цікавий рецепт сирно-гарбузового пирога, який буде не лише неймовірно смачним, а також дуже корисним для всієї родини

Пиріг з гарбузом і сиром - це не лише смачна страва, але і цікава альтернатива традиційній випічці, яка зробить ваш раціон більш різноманітним. Головною перевагою такої страви є те, що її основні інгредієнти дуже корисні для організму.

Так, гарбуз містить багато вітамінів, особливо вітаміну А, який сприятливо здоров'ю шкіри, корисний для зору та імунітету. А кисломолочний сир та яйця – головні джерела білка та кальцію, які необхідні для кісток та м'язів.

Поєднання гарбуза та сиру дає пирогу насичений та гармонійний смак, ніжну текстуру. Ця страва може бути варіантом десерту або навіть сніданку. Крім того, ви можете змінювати рецепт пирога за власним смаком, додаючи різні спеції або горіхи чи сухофрукти. Це дозволяє створювати різноманітні комбінації.

Сирно-гарбузовий пиріг. Інгредієнти:

Для гарбузової частини:

  • гарбуз запечений – 500 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • цукор – 4 ст. л.
  • пшеничне борошно – 3 ст. л.
  • розпушувач 1 ч. л.
  • цедра одного лимона

Для сирної частини:

  • кисломолочний сир – 400 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • кефір – 100 мл
  • цукор – 4 ст. л.
  • ванільний цукор – 1 ч. л.
  • пшеничне борошно – 3 ст. л.
  • цукрова пудра або листочки м'яти - для подачі

Пиріг з гарбузом і сиром. Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготуйте спочатку гарбуз. Очистіть його від шкірки та наріжте великими шматками. Запікайте у духовці протягом 30-35 хвилин при 200 градусах до м'якості.
  2. Після того, як гарбуз буде готовий, дайте йому охолонути при кімнатній температурі.
  3. Доки гарбуз готується, можна приготувати сирну частину. У глибоку посудину влийте кефір, вбийте курячі яйця та додайте кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор, борошно. Збийте інгредієнти до однорідності заглибним блендером.
  4. В іншій посудині добре подрібніть за допомогою заглибного блендера гарбуз.
  5. До гарбузового пюре додайте яйця, цукор, борошно, розпушувач та цедру лимону. Знову пробийте суміш до однорідності заглибним блендером.
  6. Форму для випікання діаметром 24 см застеліть пергаментним папером. У центр форми викладайте по черзі ложку гарбузової суміші та ложку сирної суміші. Якщо викладати начинку таким чином, тоді вийде цікавий ефект. Крім того, можна зверху зробити малюнок за допомогою дерев'яної шпажки.
  7. Випікайте пиріг в розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 45-50 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою, адже час приготування залежить від духовки.
  8. Після приготування пиріг можна прикрасити цукровою пудрою або листочками м'яти.

Смачного!

Фото: cardsplus.com.ua

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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