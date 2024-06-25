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Помідори у власному соку: смакота, пальчики оближеш
Простий рецепт консервованих помідорів у томатному соку. Такої смачної закуски ви точно не знайдете в магазині, тому обов'язково спробуйте заготовити помідори у власному соку на зиму
Зміст
Інгредієнти для помідорів у власному соку:
- Помідори невеликого розміру – 9-10 шт.
- Помідори соковиті, великі – 7-10 шт.
- Коріандр
- Гвоздика
- Лавровий лист
На 1л соку:
- Сіль – 1 ст. ложка
- Цукор – 1 ст. ложка
- Рецепт - Помідори у власному соці
Як приготувати помідори у власному соку (на зиму):
- Вибираємо свіжі помідори невеликого розміру (без пошкоджень), миємо та закладаємо в банку
- Додаємо спеції та заливаємо окропом
- Накриваємо кришкою і залишаємо на 20 хвилин, щоб банка повністю охолонула
- Для соку беремо соковиті великі помідори, розрізаємо на кілька частин та видаляємо потовщення у місці кріплення плодоніжки
- Пропускаємо помідори через соковитискач
- Ставимо сік на вогонь і доводимо до кипіння
- Солимо і додаємо цукор
- Перемішуємо до розчинення спецій
- Сік вийде солоніше смаку, тому що помідори вберуть більшу частину солі
- Зливаємо воду з банки і заливаємо киплячим томатом
- Накриваємо кришкою і закочуємо
- Перевертаємо вниз кришкою, накриваємо ковдрою та залишаємо до повного остигання
- Помідори у своєму соку готові
- Зберігаємо у льоху.
Смачного!
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