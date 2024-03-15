Котлети зі щуки: рецепти соковитих та ніжних рибних делікатесів

Котлети зі щуки - це вже справжня розкіш для смакових рецепторів. Ніжне та досить дієтичне м'ясо, вражає своєю текстурою та багатим смаком. Крім того, такі котлетки чудово смакують як у гарячому, так і в холодному вигляді. Ми поділимось з вами найсмачнішими рецептами котлет зі щуки, які будуть до вподоби всій родині.

Котлети з щуки соковиті

Інгредієнти:

щука (середнього розміру) - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

часник - 4 зубчики

яйце - 1 шт.

хліб - 2 скибки

молоко - 100 г

вершкове масло або сало - 100 г

соняшникова олія – 3-4 ст. л.

сіль, перець, суміш італійських трав – до смаку

панірувальні сухарі

Котлети з щуки – рецепт приготування покроково:

Хліб замочіть у молоці. А цибулю очистіть від шкірки. Розберіть рибу на філе. Нутрощі викидаємо, а хребет та голову можете використати для приготування юшки. Філе добре зачистіть від кісточок та зніміть шкірку. Перекрутіть за допомогою м'ясорубки очищене філе, масло, часник, вимочений хліб (його віджимати не потрібно) та цибулю. У посудину з рибним фаршем додайте ще яйце, сіль та спеції. Все добре перемішайте. Накрийте посудину з готовим фаршем поліетиленовою плівкою та відправте в холодильник на 15-20 хвилин. Сформуйте котлетки та обваляйте їх в панірувальних сухарях. Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте готувати котлети. Смажте їх на середньому вогні з обох боків до повної готовності.

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Рибні котлети зі щуки в духовці

Інгредієнти:

філе щуки - 750 г

сало - 150 г

цибуля – 1-2 шт.

сіль, перець, копчена паприка – до смаку

панірувальні сухарі або пшеничне борошно

Покроковий рецепт приготування:

Цибулю очистіть від шкірки та наріжте крупними шматочками. Філе щуки, цибулю та сало перекрутіть на м'ясорубці. Додайте до фаршу сіль, перець та копчену паприку. Все добре перемішайте та сформуйте котлетки. Обваляйте котлети в пшеничному борошні. Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте смажити котлети до золотої скоринки з обох боків. Не треба добре просмажувати, головне, щоб утворилась апетитна скоринка. Деко для випікання застеліть пергаментним папером та перекладіть котлети. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5-6 хвилин.

Смачного!

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