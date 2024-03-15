Котлети зі щуки: рецепти соковитих та ніжних рибних делікатесів
Рибні котлети зі щуки – це завжди смачно та корисно. Однак, не всі господині знають як приготувати цю страву так, щоб вона вийшла соковитою та насиченою
Котлети зі щуки - це вже справжня розкіш для смакових рецепторів. Ніжне та досить дієтичне м'ясо, вражає своєю текстурою та багатим смаком. Крім того, такі котлетки чудово смакують як у гарячому, так і в холодному вигляді. Ми поділимось з вами найсмачнішими рецептами котлет зі щуки, які будуть до вподоби всій родині.
Котлети з щуки соковиті
Інгредієнти:
- щука (середнього розміру) - 1 шт.
- цибуля - 2 шт.
- часник - 4 зубчики
- яйце - 1 шт.
- хліб - 2 скибки
- молоко - 100 г
- вершкове масло або сало - 100 г
- соняшникова олія – 3-4 ст. л.
- сіль, перець, суміш італійських трав – до смаку
- панірувальні сухарі
Котлети з щуки – рецепт приготування покроково:
- Хліб замочіть у молоці. А цибулю очистіть від шкірки.
- Розберіть рибу на філе. Нутрощі викидаємо, а хребет та голову можете використати для приготування юшки.
- Філе добре зачистіть від кісточок та зніміть шкірку. Перекрутіть за допомогою м'ясорубки очищене філе, масло, часник, вимочений хліб (його віджимати не потрібно) та цибулю.
- У посудину з рибним фаршем додайте ще яйце, сіль та спеції. Все добре перемішайте.
- Накрийте посудину з готовим фаршем поліетиленовою плівкою та відправте в холодильник на 15-20 хвилин.
- Сформуйте котлетки та обваляйте їх в панірувальних сухарях.
- Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте готувати котлети. Смажте їх на середньому вогні з обох боків до повної готовності.
Фото: Depositphotos
Рибні котлети зі щуки в духовці
Інгредієнти:
- філе щуки - 750 г
- сало - 150 г
- цибуля – 1-2 шт.
- сіль, перець, копчена паприка – до смаку
- панірувальні сухарі або пшеничне борошно
Покроковий рецепт приготування:
- Цибулю очистіть від шкірки та наріжте крупними шматочками.
- Філе щуки, цибулю та сало перекрутіть на м'ясорубці.
- Додайте до фаршу сіль, перець та копчену паприку. Все добре перемішайте та сформуйте котлетки.
- Обваляйте котлети в пшеничному борошні.
- Добре розігрійте сковорідку з олією та починайте смажити котлети до золотої скоринки з обох боків. Не треба добре просмажувати, головне, щоб утворилась апетитна скоринка.
- Деко для випікання застеліть пергаментним папером та перекладіть котлети. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5-6 хвилин.
Смачного!
Фото: Pinterest
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