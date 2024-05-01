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Головна рецепти Куряче філе з ананасом: класичний і тайський рецепти
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Куряче філе з ананасом: класичний і тайський рецепти

1 травня, 2024 середа
15:05
рецепти Куряче філе з ананасом

Соковита куряча грудка з ананасами та сиром – це дуже просто та смачно. Однак важливо знати основні кроки приготування та деякі хитрощі

Куряче філе з ананасом - це смачна та ароматна страва, яка поєднує в собі ніжність курячого м'яса зі солодко-кислою ноткою ананасів. Це страва, яка може стати відмінним варіантом для обіду або вечері. Її приготування не потребує багато часу або складних процесів, але вона додасть різноманіття вашому столу. Готується швидко та легко, а смак неперевершений.

Філе з ананасами в духовці

Куряче філе з ананасом

Інгредієнти:

  • куряче філе - 850 г
  • ананас консервований - 300 г
  • сир моцарела - 180-200 г
  • майонез - 2 ст. л.
  • сіль та чорний перець – до смаку

Куряче філе, запечене з ананасом. Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе промийте, просушіть паперовим рушником та наріжте вздовж на биточки, не робіть занадто тонкі шматочки.
  2. Сир натріть на крупній тертці. Якщо скибочки ананаса занадто товсті, розріжте їх навпіл.
  3. До філе додайте сіль, чорний мелений перець і майонез, все добре перемішайте.
  4. Деко для випікання застеліть пергаментним папером. Викладіть шматочки м'яса щільно, щоб не було проміжків. Завдяки цьому м'ясо залишиться соковитим.
  5. На філе зверху викладіть шматочки ананаса та присипте їх сиром.
  6. Ставте у розігріту до 180 градусів духову шафу на 30 хвилин. Готовність перевіряйте самостійно, адже час приготування залежить від духовки.

Фото: lifehacker.org.ua

Куряче філе з ананасом по-тайськи

Інгредієнти:

  • філе куряче - 800 г
  • курячі яйця - 2 шт.
  • борошно пшеничне - 1 чашка
  • соняшникова олія - 50 мл
  • червоний солодкий перець – 350 г
  • ананас консервований – 450 г
  • солодкий соус чилі - 250 мл
  • зелена цибуля - 2 стебла
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе промийте, просушіть паперовим рушником та наріжте шматочками середнього розміру.
  2. Промийте овочі те зелень. Солодкий перець очистіть від серединки та наріжте кубиком, консервований ананас теж наріжте кубиком, а зелень – дрібно.
  3. Збийте яйця з сіллю віничком до однорідності. В іншу посудину насипте борошно.
  4. Для подвійного кляру вам потрібно кожен шматочок м'яса спочатку обваляти у борошні, а потім в яйці та знову занурити в борошно.
  5. Добре розігрійте сковорідку з олією та смажте партіями м'ясо з кожної сторони на середньому вогні до готовності.
  6. Коли все м'ясо буде готове, помийте сковорідку та знову нагрійте її з олією. Смажте солодкий перець з ананасом на невеликому вогні протягом 5-7 хвилин до готовності. Не забувайте постійно помішувати.
  7. Потім до перцю з ананасом додайте смажене філе та солодкий соус чилі. Можете також додати соєвий соус до смаку. Все добре перемішайте та тушкуйте ще 1-2 хвилини на середньому вогні.
  8. Присипте страву зеленою цибулею та подавайте до столу. Смачного!

Фото: Pinterest

Теги:
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кухня
кулінарія
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