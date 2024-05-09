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Варіант сніданку: Заварні млинці без яєць на молоці
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Смачні, соковиті, ароматні, поживні - заварні - млинці на молоці без яєць. Млинці без яєць можна приготувати на молоці, кефірі, воді, чаї або з манкою: ви точно знайдете ті, які вам сподобаються. Сьогодні готуємо заварні на молоці
Інгредієнти для заварних млинців на молоці без яєць:
- 200 г борошна
- дрібка солі
- цукор - 1½ столової ложки
- щіпка ваніліну
- сода - ½ чайної ложки
- молоко - 500 мл
- олія - 40 мл
- вершкове масло - 40 г
Покрокове приготування - заварні млинці на молоці без яєць:
- з'єднайте борошно, сіль, цукор, ванілін і соду
- помішуючи, поступово введіть половину молока
- додайте олію
- перемішайте
- молоко, що залишилося, закип'ятіть і тонким струмком влийте в тісто, перемішуючи масу до однорідної консистенції
- дайте настоятися 10-15 хв.
- розтопіть на сковороді вершкове масло
- перелийте його в тісто
- перемішайте
- викладіть на цю ж сковороду частину тіста
- обсмажуйте на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків
- змащувати сковороду потім не потрібно.
Смачного!
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