Наливка з вишень: два цікаві рецепти для приготування вдома

В світі наливок з вишень відомо безліч рецептів, що вражають різноманіттям смакових відтінків. Від ніжного та ароматного до насиченого та глибокого – цей напій завжди визначається особливим характером кожного рецепту. У статті ми розглянемо два прості та цікаві способи приготування наливки з цього кісточкового фрукту, які у вас неодмінно вийдуть з першого разу.

Наливка з вишень без додавання алкоголю (на 3-л банку)

вишні – 2-2.2 кг

цукор – 800 г

вода питна + цукор

Покроковий рецепт наливки із вишні:

Вишні добре миємо та просушуємо паперовими рушниками. Кісточки з вишні не потрібно виймати. Чисту простерилізовану банку заповнюємо вишнями, залишаємо трохи місця зверху, щоб під час бродіння вишні не почали висипатися з банки. Насипаємо цукор поверх вишень та накриваємо латексною рукавицею з декількома дірочками або спеціальною кришкою-гідрозатвором. Ставимо у темне місце кімнатної температури. Під час активного бродіння рукавиця підніметься за рахунок виділення газів. Коли ж процес закінчиться, рукавиця опуститься. У цей момент потрібно злити в іншу банку сік, закрити його кришкою та поставити в прохолодне місце. Вишні, які ми відділили від соку, необхідно поставити бродити ще раз. Додаємо до банки з вишнями цукровий розчин з розрахунку: 1кг цукру на 4 літри води. Заливаємо так, щоб покрити вишні, а потім накриваємо банку рукавицею. Після того, як вишня знову перебродить (рукавиця впаде), переціджуємо вишні. Отриману вишнівку змішуємо з першою партією соку. Можете на цьому етапі спробувати її, якщо необхідно, тоді додати ще цукру. Накриваємо кришкою та зберігаємо у прохолодному місці без потрапляння прямих сонячних променів. Готово!

Фото: smak.ua

Вишнева наливка з листям

вишні - 1 л

вода очищена - 1 л

листя вишні - 33 шт.

цукор - 120 -150 г

лимонна кислота – 0.5 ч. л.

горілка - 300 мл

Покроковий рецепт приготування:

Вишні та листя добре промиваємо, перекладаємо у каструлю. Додаємо до вишень цукор, лимонну кислоту та наливаємо воду. Ставимо на вогонь, після закипання накриваємо каструлю кришкою та зменшуємо вогонь до мінімального. Варимо протягом 30 хвилин. Через пів години вимикаємо плиту та залишаємо нашу заготовку наливки повністю охолонути. За допомогою сита з марлею переціджуємо рідину. До отриманого соку додаємо горілку, перемішуємо та переливаємо у скляну пляшку з кришкою. Зберігайте у темному та прохолодному місці.

Фото: Freepik