Наливка з вишень: два цікаві рецепти для приготування вдома
Зробити наливку з вишні вдома – це незвичне, але насправді легке завдання. Необхідно лише знати правильні пропорції та послідовність приготування
В світі наливок з вишень відомо безліч рецептів, що вражають різноманіттям смакових відтінків. Від ніжного та ароматного до насиченого та глибокого – цей напій завжди визначається особливим характером кожного рецепту. У статті ми розглянемо два прості та цікаві способи приготування наливки з цього кісточкового фрукту, які у вас неодмінно вийдуть з першого разу.
Наливка з вишень без додавання алкоголю (на 3-л банку)
- вишні – 2-2.2 кг
- цукор – 800 г
- вода питна + цукор
Покроковий рецепт наливки із вишні:
- Вишні добре миємо та просушуємо паперовими рушниками. Кісточки з вишні не потрібно виймати.
- Чисту простерилізовану банку заповнюємо вишнями, залишаємо трохи місця зверху, щоб під час бродіння вишні не почали висипатися з банки.
- Насипаємо цукор поверх вишень та накриваємо латексною рукавицею з декількома дірочками або спеціальною кришкою-гідрозатвором. Ставимо у темне місце кімнатної температури.
- Під час активного бродіння рукавиця підніметься за рахунок виділення газів. Коли ж процес закінчиться, рукавиця опуститься. У цей момент потрібно злити в іншу банку сік, закрити його кришкою та поставити в прохолодне місце.
- Вишні, які ми відділили від соку, необхідно поставити бродити ще раз. Додаємо до банки з вишнями цукровий розчин з розрахунку: 1кг цукру на 4 літри води. Заливаємо так, щоб покрити вишні, а потім накриваємо банку рукавицею.
- Після того, як вишня знову перебродить (рукавиця впаде), переціджуємо вишні. Отриману вишнівку змішуємо з першою партією соку. Можете на цьому етапі спробувати її, якщо необхідно, тоді додати ще цукру. Накриваємо кришкою та зберігаємо у прохолодному місці без потрапляння прямих сонячних променів. Готово!
Фото: smak.ua
Вишнева наливка з листям
- вишні - 1 л
- вода очищена - 1 л
- листя вишні - 33 шт.
- цукор - 120 -150 г
- лимонна кислота – 0.5 ч. л.
- горілка - 300 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Вишні та листя добре промиваємо, перекладаємо у каструлю.
- Додаємо до вишень цукор, лимонну кислоту та наливаємо воду.
- Ставимо на вогонь, після закипання накриваємо каструлю кришкою та зменшуємо вогонь до мінімального. Варимо протягом 30 хвилин.
- Через пів години вимикаємо плиту та залишаємо нашу заготовку наливки повністю охолонути.
- За допомогою сита з марлею переціджуємо рідину. До отриманого соку додаємо горілку, перемішуємо та переливаємо у скляну пляшку з кришкою. Зберігайте у темному та прохолодному місці.
Фото: Freepik
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