Найсмачніше варення червня. З чого та як його готувати

Полуничне варення

Це варення називається "П'ятихвилинка".

Для його приготування потрібно:

1 кг полуниці

800 г цукру

Ягоду потрібно перебрати, щоб прибрати пошкоджені та зіпсовані ягоди, вимити та видалити хвостики. Потім викласти трохи ягід на дно алюмінієвої миски, засипати їх половиною цукру. Потім те ж саме зробити з полуницею і цукром, що залишилися.

Потім миску потрібно накрити щільною тканиною та залишити на п'ять годин у холодильнику. У цей час полуниця пустить сік, а цукор розчиниться. Зняти тканину, поставити миску із ягодами на середній вогонь, довести до кипіння (близько семи хвилин). Потім зменшити вогонь і варити ще п'ять хвилин.

Зняти з вогню та повністю остудити, накривши тканиною. Процес варіння та охолодження полуничного варення потрібно повторити тричі. Простерилізувати, висушити та підготувати банки та кришки.

Потім розкласти варення з полуниці у банки, закрити, а коли охолонуть, прибрати банки з варенням у темне, прохолодне місце.

Черешневе варення

Щоб приготувати варення з черешні, необхідно:

1 кг черешні

1,2 кг цукру

ванілін на кінчику ножа

Щоб приготувати варення, потрібно вийняти з ягоди кісточки, покласти плоди в емальований (або з нержавіючого металу) посуд і засипати цукром на дві-три години.

Потім черешню потрібно перекласти в миску або каструлю і варити спочатку на слабкому вогні, знімаючи пінку, а потім на сильнішому до готовності (приблизно дві години).

Для аромату у варення з черешні додають ванілін.

Варення з абрикосів

У червні у продажу з'являються абрикоси. Щоб приготувати з них варення, потрібно:

1 кг абрикосів

700 г цукру

Абрикоси потрібно помити, очистити від кісточок, засипати цукром та залишити на ніч.

Зранку злити сік (він не потрібен для варення) і поставити абрикоси з цукром на повільний вогонь. Не забувати прибирати пінку. Після закипання абрикосове варення потрібно варити ще 30 хвилин.

Після приготування його потрібно закатати до чистих простерилізованих банок .

Закривати кришками, перевернути банки і поставити під ковдру, доки варення не охолоне.

Смачного!