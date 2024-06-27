Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Найсмачніше варення червня. З чого та як його готувати
Інфографіка

Найсмачніше варення червня. З чого та як його готувати

27 червня, 2024 четвер
17:49
рецепти варення

Яке варення і як потрібно обов'язково приготувати у червні. Ділимося з вами трьома актуальними рецептами варення для всієї родини. Готуйте вдома й смакуйте взимку

Зміст

Рецепт варення

Полуничне варення

Це варення називається "П'ятихвилинка".

Для його приготування потрібно:

  • 1 кг полуниці
  • 800 г цукру

Ягоду потрібно перебрати, щоб прибрати пошкоджені та зіпсовані ягоди, вимити та видалити хвостики. Потім викласти трохи ягід на дно алюмінієвої миски, засипати їх половиною цукру. Потім те ж саме зробити з полуницею і цукром, що залишилися.

Потім миску потрібно накрити щільною тканиною та залишити на п'ять годин у холодильнику. У цей час полуниця пустить сік, а цукор розчиниться. Зняти тканину, поставити миску із ягодами на середній вогонь, довести до кипіння (близько семи хвилин). Потім зменшити вогонь і варити ще п'ять хвилин.

Зняти з вогню та повністю остудити, накривши тканиною. Процес варіння та охолодження полуничного варення потрібно повторити тричі. Простерилізувати, висушити та підготувати банки та кришки. 

Потім розкласти варення з полуниці у банки, закрити, а коли охолонуть, прибрати банки з варенням у темне, прохолодне місце.

Черешневе варення

Щоб приготувати варення з черешні, необхідно:

  • 1 кг черешні
  • 1,2 кг цукру
  • ванілін на кінчику ножа

Щоб приготувати варення, потрібно вийняти з ягоди кісточки, покласти плоди в емальований (або з нержавіючого металу) посуд і засипати цукром на дві-три години.

Потім черешню потрібно перекласти в миску або каструлю і варити спочатку на слабкому вогні, знімаючи пінку, а потім на сильнішому до готовності (приблизно дві години).

Для аромату у варення з черешні додають ванілін.

Варення з абрикосів

У червні у продажу з'являються абрикоси. Щоб приготувати з них варення, потрібно:

  • 1 кг абрикосів
  • 700 г цукру

Абрикоси потрібно помити, очистити від кісточок, засипати цукром та залишити на ніч.

Зранку злити сік (він не потрібен для варення) і поставити абрикоси з цукром на повільний вогонь. Не забувати прибирати пінку. Після закипання абрикосове варення потрібно варити ще 30 хвилин.

Після приготування його потрібно закатати до чистих простерилізованих банок .

Закривати кришками, перевернути банки і поставити під ковдру, доки варення не охолоне.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Бронювання військовозобов'язаних працівників
25 червня, 2024 вiвторок
Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
26 червня, 2024 середа
Титул, від якого відмовився Усик, віддали британському важковаговику
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.23
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
27 червня
18:09
Тайвань прапор
Тайвань застерігає громадян від поїздок у Китай після погроз страти від Пекіна
18:08
електроенергія, графіки відключень
Графіки вимкнень світла в Україні 28 червня діятимуть протягом усієї доби
18:00
OPINION
Зоя Казанжи
Вони навіть не соромляться, розумієте?..
17:55
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:48
Ольга Стефанішина
Жодних нових рішень ЄС про повернення мит на українські товари на сьогодні немає, - Стефанішина
17:44
Google
Google перекладач додасть 110 нових мов, серед них буде кримськотатарська
17:43
ЛГБТ
Грузинський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про обмеження прав ЛГБТ
17:37
санкції проти Росії
Експорт елітних авто до Росії в обхід ембарго: в Німеччині провели обшуки у приміщеннях автодилерів
17:29
Ексклюзив
прапор, Україна
Демограф оцінив, яка чисельність населення в Україні є на сьогодні
17:24
військовий квиток, мобілізація
Чому мобілізують тих, хто підлягає бронюванню: пояснення нардепа Веніславського
17:14
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський тисне руку президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю в перший день саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі, Бельгія, 27 червня 2024 р.
Україна підписала безпекову угоду з ЄС, а також з Естонією та Литвою
17:13
тюрма
В Україні на 15 років засудили бойовиків, які штурмували Бахмут, Авдіївку й Роботине
17:10
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові росіяни вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу: є постраждалі
17:08
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 87 боєзіткнень. У Генштабі розповіли, де активізувався ворог
16:57
Відключення електроенергії
В уряді планують скасувати відключення світла для жителів прифронтових територій
16:51
ілюстрація до першого видання "Гаррі Поттера"
Акварельний малюнок до "Гаррі Поттера" став найдорожчою проданою річчю з цим персонажем
16:32
Ексклюзив
USAID
Тільки одна з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
16:22
Заповідник «Асканія-Нова»
РФ завезла до Асканії-Нової на "екскурсії" 160 осіб з Ростовської області й Криму для імітації туризму, - Спротив
16:15
байден трамп дебати
Дебати Трампа і Байдена - наживо в ефірі Еспресо
16:13
Федір Веніславський
Нардеп Веніславський пояснив, чому влада не обговорює зниження призовного віку українців
16:06
OPINION
Євген Магда
Популізм перемагає навіть у темряві
16:00
Морський порт Одеси
Через український морський коридор перевезли рекордні 55 млн тонн вантажів
15:53
Оновлено
У Севастополі пів години тривала повітряна тривога, рух Кримським мостом перекривали на годину
15:36
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
На Харківщині планують розширити примусову евакуацію з районів двох напрямків, - Синєгубов
15:30
ПАРЄ
Українська мова у Європі, соцдопомога та виплати: ПАРЄ ухвалила 4 резолюції щодо українських ВПО та біженців
15:26
Ексклюзив
Росія з КНДР
Якщо КНДР скерує у РФ інженерні війська, Росія зможе переправити додатковий ресурс на фронт, - військовий експерт Ступак
15:20
електроенергія, шахеди
Нічний обстріл РФ не призвів до пошкоджень енергооб'єктів: ситуація в енергосистемі станом на 27 червня
15:03
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 червня: скільки коштують долар та євро
14:56
Оновлено
Херсон
Росіяни 26 червня поранили вибухівкою двох дітей та трьох дорослих у Херсоні: одну дитину прооперували
14:55
Україна прагне перейти на прямі контакти з виробниками зброї, - Міноборони
14:41
На Запоріжжі мотострілецька бригада РФ втратила у "м'ясному штурмі" 95% особового складу, - "Атеш"
14:27
Україна - Євросоюз
Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС транш у 1,9 млрд євро
14:03
OPINION
Юрій Богданов
Дебати Байдена і Трампа: буде весело
14:01
В Одесі затримали блогерів, які "зливали" локації працівників ТЦК у канали ФСБ
13:37
Оновлено
метро
У метро Києва пасажир потрапив під потяг: рух червоною лінією відновлено
13:28
Віктор Орбан
Журналісти оприлюднили 11 вимог Угорщини до України, про які Стефанішина озвучила намір "повністю втілити"
13:05
навчання ЗСУ
Операція Interflex: Британія та 12 країн-партнерів підготували понад 40 тис. українських піхотинців упродовж двох років
12:48
Резерв+
Через Резерв+ українці згенерували понад 1 млн військово-облікових документів
12:29
Оновлено
Зеленський у Покровську анонсував розмову з урядовцями, які "повинні бути поблизу фронту". Уряд відреагував
12:10
Окупанти завезли у Бердянськ водолазів із Ростова та змушують орендарів пляжів укладати договори за законами РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV