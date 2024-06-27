Найсмачніше варення червня. З чого та як його готувати
Яке варення і як потрібно обов'язково приготувати у червні. Ділимося з вами трьома актуальними рецептами варення для всієї родини. Готуйте вдома й смакуйте взимку
Полуничне варення
Це варення називається "П'ятихвилинка".
Для його приготування потрібно:
- 1 кг полуниці
- 800 г цукру
Ягоду потрібно перебрати, щоб прибрати пошкоджені та зіпсовані ягоди, вимити та видалити хвостики. Потім викласти трохи ягід на дно алюмінієвої миски, засипати їх половиною цукру. Потім те ж саме зробити з полуницею і цукром, що залишилися.
Потім миску потрібно накрити щільною тканиною та залишити на п'ять годин у холодильнику. У цей час полуниця пустить сік, а цукор розчиниться. Зняти тканину, поставити миску із ягодами на середній вогонь, довести до кипіння (близько семи хвилин). Потім зменшити вогонь і варити ще п'ять хвилин.
Зняти з вогню та повністю остудити, накривши тканиною. Процес варіння та охолодження полуничного варення потрібно повторити тричі. Простерилізувати, висушити та підготувати банки та кришки.
Потім розкласти варення з полуниці у банки, закрити, а коли охолонуть, прибрати банки з варенням у темне, прохолодне місце.
Черешневе варення
Щоб приготувати варення з черешні, необхідно:
- 1 кг черешні
- 1,2 кг цукру
- ванілін на кінчику ножа
Щоб приготувати варення, потрібно вийняти з ягоди кісточки, покласти плоди в емальований (або з нержавіючого металу) посуд і засипати цукром на дві-три години.
Потім черешню потрібно перекласти в миску або каструлю і варити спочатку на слабкому вогні, знімаючи пінку, а потім на сильнішому до готовності (приблизно дві години).
Для аромату у варення з черешні додають ванілін.
Варення з абрикосів
У червні у продажу з'являються абрикоси. Щоб приготувати з них варення, потрібно:
- 1 кг абрикосів
- 700 г цукру
Абрикоси потрібно помити, очистити від кісточок, засипати цукром та залишити на ніч.
Зранку злити сік (він не потрібен для варення) і поставити абрикоси з цукром на повільний вогонь. Не забувати прибирати пінку. Після закипання абрикосове варення потрібно варити ще 30 хвилин.
Після приготування його потрібно закатати до чистих простерилізованих банок .
Закривати кришками, перевернути банки і поставити під ковдру, доки варення не охолоне.
Смачного!
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