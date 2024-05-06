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Оладки на кислому молоці: смачно, швидко, корисно

6 травня, 2024 понедiлок
18:20
рецепти оладки з яблуками
Зміст

Якщо у вас прокисло молоко - це знак, що вам час приготувати оладки на кислому молоці. Рецепт оладок на кислому молоці дуже простий: збили яйця з сіллю та цукром, додали кисле молоко, а потім потроху борошно

Інгредієнти для оладок на кислому молоці:

  • борошно - 0,75 скл.
  • яйце - 1 шт.
  • кисле молоко - 200 мл
  • цукор – 2 ст. л.
  • сода - 1 щіпка
  • сіль - 1 щіпка
  • олія для смаження - 30 мл

Покроковий рецепт - Оладки на кислому молоці:

  • у миску вбити яйце
  • додати сіль і цукор
  • добре збити яєчну суміш
  • додати кисле молоко та соду
  • добре збити віничком
  • просіяти борошно
  • додавати невеликими порціями борошно
  • збивати весь час віничком
  • тісто має бути по консистенції як густа сметана
  • розігріти сковороду
  • налити олію
  • у гарячу олію викласти столовою ложкою порцію оладок
  • смажити оладки на кислому молоці на невеликому вогні до золотистого кольору, спочатку з одного боку 3-4 хв.
  • потім перевернути та смажити оладки на кислому молоці з іншого боку 3-4 хв.
  • так посмажити всі оладки
  • подавати теплими, з варенням, медом, сметаною.

Смачного!


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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