Польща продовжить абонплату для 20 тис. терміналів Starlink, які дала Україні
Оладки на кислому молоці: смачно, швидко, корисно
Зміст
Якщо у вас прокисло молоко - це знак, що вам час приготувати оладки на кислому молоці. Рецепт оладок на кислому молоці дуже простий: збили яйця з сіллю та цукром, додали кисле молоко, а потім потроху борошно
Інгредієнти для оладок на кислому молоці:
- борошно - 0,75 скл.
- яйце - 1 шт.
- кисле молоко - 200 мл
- цукор – 2 ст. л.
- сода - 1 щіпка
- сіль - 1 щіпка
- олія для смаження - 30 мл
Покроковий рецепт - Оладки на кислому молоці:
- у миску вбити яйце
- додати сіль і цукор
- добре збити яєчну суміш
- додати кисле молоко та соду
- добре збити віничком
- просіяти борошно
- додавати невеликими порціями борошно
- збивати весь час віничком
- тісто має бути по консистенції як густа сметана
- розігріти сковороду
- налити олію
- у гарячу олію викласти столовою ложкою порцію оладок
- смажити оладки на кислому молоці на невеликому вогні до золотистого кольору, спочатку з одного боку 3-4 хв.
- потім перевернути та смажити оладки на кислому молоці з іншого боку 3-4 хв.
- так посмажити всі оладки
- подавати теплими, з варенням, медом, сметаною.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Вальдемар Скшипчак: Зброя із Заходу і мобілізація допоможуть Україні лише в обороні, повернення територій є нереальним, а війна може закінчитися вже до кінця року
Зовсім скоро ми побачимо остаточне самовизначення Китаю, - політичний експерт Морозов
"Цей відсоток населення підтримує також і Путіна": Епіфаній сказав, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
Київ
+20°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.28 Купівля 39.28Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
6 травня
17:38
Партизани фіксують збільшення мобілізаційних пунктів у Сімферополі й містах на ТОТ Херсонської та Запорізької областей
17:34
Представниця Ізраїлю на Євробаченні Еден Голан заявила, що стикалася з антисемітизмом, коли жила в Росії
17:31
Ексклюзив
Саміт миру: якщо країни не дійдуть спільної позиції, то буде ще одна зустріч перед обговоренням з РФ, - дипломат Левченко
17:08
У Великій Британії художник виставив на аукціон портрет Черчилля, підписаний експремʼєр-міністром
16:32
Україна заявила, що не визнає Путіна легітимним президентом РФ, і закликала світ зробити те саме
16:27
У Єврокомісії сказали, коли Україна та РФ можуть відновити переговори про продовження транзиту російського газу
16:22
"Москва була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 6 травня
16:14
Оновлено
"Одним ударом знищили цілу вулицю": окупанти на Великдень атакували село на Харківщині, є загибла
15:58
Ворог намагається прорвати оборону і вийти до Курахового та Покровська, - Сирський відвідав позиції ЗСУ на сході
15:23
Україна передавала надлишки електроенергії Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 6 травня
15:16
Оновлено
Розраховуємо, що Китай використає вплив на РФ, аби покласти край війні в Україні, - фон дер Ляєн після зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном
14:58
Ексклюзив
"Ознака того, що не все так добре на фронті": експерт Лакійчук про навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у РФ
14:45
"Ми не дозволимо відправити їх на смерть": віцепрем'єр Угорщини про повернення чоловіків-біженців