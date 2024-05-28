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Оригінальні та неординарні страви зі шпинату. Ці рецепти стануть вашими улюбленими
Ну хто не знає наскільки корисний шпинат? Ми підібрали для вас два оригінальні рецепти страв зі шпинатом. Ділимося рецептами на всі випадки життя. Такими стравами можна частувати свою родину та вибагливих гостей
Зміст
Торт зі шпинату та риби
Інгредієнти для торту зі шпинату та риби:
- Заморожений шпинат- 140 г
- Яйця - 4 штуки
- Сіль - 1½ ч. ложки
- Олія - 145 мл
- Розпушувач - 2 ч. ложки
- Борошно - 300 г
- Молоко - 100 мл
- Сир - 400 г
- Вершковий плавлений сир - 200 г
- Вершки з жирністю 33% - 200 мл
- Слабосолена червона риба - 300 г
Можна додати:
- Зелень - за смаком
- Яйця - за смаком
- Овочі - за смаком
Спосіб приготування торту зі шпинату та риби:
- Розігрійте духовку до 180 °C
- Дно круглої форми для випікання застеліть пергаментом
- Зробіть пюре зі шпинату
- Розділіть 3 яйця на білки та жовтки
- Збийте міксером білки та 1 чайну ложку солі до м'яких піків
- Окремо збийте жовтки, пюре зі шпинату та 100 мл рослинної олії
- Додайте до жовтків 180 г борошна та половину розпушувача
- Лопаткою обережно вмішайте білки
- Перелийте тісто у форму та випікайте близько 40 хв.
- Остудіть і розріжте вздовж на два коржі
- Готовність перевірте зубочисткою: вона має залишитися чистою
- Для другого бісквіту змішайте 120 г борошна і розпушувач, що залишився
- Збийте яйце та сіль у пишну масу
- Не вимикаючи міксер, тонким цілком влийте 45 мл олії
- Порціями введіть борошняну суміш, чергуючи її з молоком
- Застеліть дно чистої форми пергаментом
- Розподіліть тісто і випікайте близько 20 хв.
- Остудіть
- Для крему збийте міксером обидва види сиру та холодні вершки
- Дрібно порубайте рибу
- Змастіть один корж із шпинатом порцією крему, покрийте половиною риби
- Зверху викладіть білий корж і розподіліть крем і начинку
- Накрийте другим зеленим коржем
- Заберіть у холодильник на 1 годину
- Верх та боки торта змастіть залишками крему
- Для декору використовуйте рубану зелень, варені яйця та овочі тощо.
Бурий рис зі шпинатом та нутом
Інгредієнти:
- Бурий рис - 70 г
- Вода - 160 мл
- Оливкова олія - 2 ст. ложки
- Цибуля ріпчаста - 2 штуки
- Варений або консервований нут - 250 г
- Помідор - 1 штука
- Шпинат - 80 г
- Кумин мелений - 1 ч. ложка
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
Приготування бурого рису зі шпинатом та нутом:
- Промийте рис
- Викладіть у каструлю і залийте водою
- Доведіть до кипіння і варіть близько 25 хвилин, доки не вбереться вся рідина
- У сковороді на середньому вогні розігрійте олію
- Наріжте цибулю та обсмажуйте кілька хвилин до прозорості
- Вмішайте рис, нут, нарізаний помідор, шпинат та кумин
- Нагрійте 1-2 хвилини
- Посоліть і поперчіть.
Смачного!
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