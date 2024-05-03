Паска в мультиварці. Просто, швидко, смачно

Деніел Редкліфф розкритикував Джоан Роулінг і відреагував на закиди в невдячності

Заява Кулеби щодо умов перемовин з РФ збиває планку, з якої виступає Путін та Лавров. Колонка Віталія Портникова

Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км