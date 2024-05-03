"Від нуля до життя" - збір на квадроцикли
Паска в мультиварці. Просто, швидко, смачно
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Пишна та висока, для великої родини паска в мультиварці виходить дуже смачна і фантастично ароматна. Готується із здобного, легкого тіста. Така паска - ідеальне частування на Великдень
Інгредієнти для паски на Великдень:
- олія (для змащування чаші та рук) - 1 стол.л.
Опара:
- вершки (10%) - 200 мл
- пшеничне борошно - 4 стол. л. з гіркою
- цукор - 1 стол. л.
- сухі дріжджі - 8 г
Тісто:
- пшеничне борошно - 550 г
- цукор - 150 г
- яйця - 3 шт.
- вершкове масло (82,5%) - 100 г
- ванілін - 1 г
- сіль (невелика щіпка дрібної солі.) - за смаком
- ізюм (світлий) - 150 г
- суміш цукатів - 120 г
- коньяк - 1 стол. л.
Глазур:
- яєчні білки - 1 шт.
-
цукрова пудра - 3 стол. л
-
лимонний сік (свіжий) - 1 стол. л.
Покрокове приготування паски в мультиварці:
- родзинки замочіть у гарячій воді хвилин на 8
- потім промийте в теплій воді в друшляку
- добре обсушіть на рушник
- переберіть ізюм
- видаліть хвостики
- сухі родзинки та подрібнені цукати перекладіть у сухий друшляк пересипте борошном
- перемішайте
- надлишки борошна струсіть
- для початку приготуйте опару
- вершки підігрійте приблизно до 35 градусів
- у простору чашу всипте дріжджі, перемішайте з 1 ст.л. цукру
- поступово влийте всі вершки, продовжуючи мішати
- потім введіть частинами 4 ст. л. з гіркою борошна
- перемішайте все віночком до однорідності
- накрийте рушником чашу
- залиште на 30-40 хвилин в теплому місці без протягів
- вершкове масло розтопіть
- остудіть до кімнатної температури
- у невелику ємність вбийте яйця
- в окремій мисці перемішайте цукор, щіпку солі, ванілін
- перемішуючи яйця віночком, всипте до них цукор і розтоплене вершкове масло
- все ретельно перемішайте та залиште в теплі
- до готової опари додайте яєчно-олійну суміш
- перемішайте
- частинами додайте борошно, що просіяли
- борошно додавайте доти, доки можна перемішувати тісто ложкою
- руками місити не треба, це гарантія того, що зайвої муки не додасте
- дрібки дві муки залиште - вона знадобиться пізніше
- повинно вийти густе і липке тісто, зібране в грудку навколо ложки
- дно та стінки чаші мультиварки змастіть олією
- тісто зберіть у кулю і перекладіть у чашу
- увімкніть режим "Мультиповар"
- виберіть температуру 35 градусів, час встановіть на 1 год. 20 хв.
- залишіть тісто підніматися
- у мультиварці режим може бути іншим, орієнтуйтеся за своєю технікою
- після сигналу закінчення режиму дістаньте тісто, воно має збільшитися вдвічі
- тісто перекладіть на злегка припилений борошном стіл
- додайте цукати та родзинки та вмісіть їх у тісто
- додайте 1 ст. л. коньяку
- ще трохи вимісіть тісто
- акуратно округліть колобок, підгинаючи краї тіста вниз, щоб готова паска вийшла рівномірною
- чашу мультиварки промийте, обсушіть і знову змастіть олією
- перекладіть тісто в неї і ще раз поставте на підйом на 35 хв, режим "Мультиповар", температура 35 градусів
- тісто ще збільшиться, але відкривати чашу після сигналу не треба
- просто увімкніть режим випікання на 1 год. 40 хв.
- після закінчення програми паска буде виглядати ось так - верх не зарум'янюється, так і має бути, але він пропечений і все одно покриватиметься глазур'ю
- залишіть паску ще на 20 хв. у мультиварці на режимі "Підігрів" (кришку злегка відкрийте, регулюючи притискання ручкою)
- через 20 хв. дістаньте готову паску, перевернувши чашу на лоток пароварки
- накрийте паску рушником
- дайте їй охолонути
- покривайте паску будь-якою глазур'ю, що тільки повністю охолола
- ця паска покрита білковою глазур'ю: білок збитий до піни спочатку на низьких обертах, потім поступово збільшена швидкість
- продовжуючи збивати, додали частинами просіяну цукрову пудру наприкінці додали 1 ст. л. лимонного соку
- глазур схоплюється швидко
- покривати паску нею відразу.
Смачного!
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