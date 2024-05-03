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Головна рецепти Паска в мультиварці. Просто, швидко, смачно

Паска в мультиварці. Просто, швидко, смачно

3 травня, 2024 п'ятниця
13:10
рецепти паска
Зміст

Пишна та висока, для великої родини паска в мультиварці виходить дуже смачна і фантастично ароматна. Готується із здобного, легкого тіста. Така паска - ідеальне частування на Великдень

Інгредієнти для паски на Великдень:

  •  олія (для змащування чаші та рук) - 1 стол.л.

Опара:

  • вершки (10%) - 200 мл
  • пшеничне борошно - 4 стол. л. з гіркою
  • цукор - 1 стол. л.
  • сухі дріжджі - 8 г

Тісто:

  • пшеничне борошно - 550 г
  • цукор - 150 г
  • яйця - 3 шт.
  • вершкове масло (82,5%) - 100 г
  • ванілін - 1 г
  • сіль (невелика щіпка дрібної солі.) - за смаком
  • ізюм (світлий) - 150 г
  • суміш цукатів - 120 г
  • коньяк - 1 стол. л.

Глазур:

  • яєчні білки - 1 шт.

  • цукрова пудра - 3 стол. л

  • лимонний сік (свіжий) - 1 стол. л.

Покрокове приготування паски в мультиварці:

  • родзинки замочіть у гарячій воді хвилин на 8
  • потім промийте в теплій воді в друшляку 
  • добре обсушіть на рушник
  • переберіть ізюм 
  • видаліть хвостики
  • сухі родзинки та подрібнені цукати перекладіть у сухий друшляк пересипте борошном 
  • перемішайте 
  • надлишки борошна струсіть
  • для початку приготуйте опару
  • вершки підігрійте приблизно до 35 градусів
  • у простору чашу всипте дріжджі, перемішайте з 1 ст.л. цукру 
  • поступово влийте всі вершки, продовжуючи мішати
  • потім введіть частинами 4 ст. л. з гіркою борошна
  • перемішайте все віночком до однорідності
  • накрийте рушником чашу 
  • залиште на 30-40 хвилин в теплому місці без протягів
  • вершкове масло розтопіть 
  • остудіть до кімнатної температури
  • у невелику ємність вбийте яйця
  • в окремій мисці перемішайте цукор, щіпку солі, ванілін
  • перемішуючи яйця віночком, всипте до них цукор і розтоплене вершкове масло
  • все ретельно перемішайте та залиште в теплі
  • до готової опари додайте яєчно-олійну суміш 
  • перемішайте
  • частинами додайте борошно, що просіяли
  • борошно додавайте доти, доки можна перемішувати тісто ложкою
  • руками місити не треба, це гарантія того, що зайвої муки не додасте
  • дрібки дві муки залиште - вона знадобиться пізніше
  • повинно вийти густе і липке тісто, зібране в грудку навколо ложки
  • дно та стінки чаші мультиварки змастіть олією
  • тісто зберіть у кулю і перекладіть у чашу
  • увімкніть режим "Мультиповар"
  • виберіть температуру 35 градусів, час встановіть на 1 год. 20 хв. 
  • залишіть тісто підніматися
  • у мультиварці режим може бути іншим, орієнтуйтеся за своєю технікою 
  • після сигналу закінчення режиму дістаньте тісто, воно має збільшитися вдвічі
  • тісто перекладіть на злегка припилений борошном стіл
  • додайте цукати та родзинки та вмісіть їх у тісто
  • додайте 1 ст. л. коньяку 
  • ще трохи вимісіть тісто
  • акуратно округліть колобок, підгинаючи краї тіста вниз, щоб готова паска вийшла рівномірною
  • чашу мультиварки промийте, обсушіть і знову змастіть олією
  • перекладіть тісто в неї і ще раз поставте на підйом на 35 хв, режим "Мультиповар", температура 35 градусів
  • тісто ще збільшиться, але відкривати чашу після сигналу не треба
  • просто увімкніть режим випікання на 1 год. 40 хв.
  • після закінчення програми паска буде виглядати ось так - верх не зарум'янюється, так і має бути, але він пропечений і все одно покриватиметься глазур'ю
  • залишіть паску ще на 20 хв. у мультиварці на режимі "Підігрів" (кришку злегка відкрийте, регулюючи притискання ручкою)
  • через 20 хв. дістаньте готову паску, перевернувши чашу на лоток пароварки
  • накрийте паску рушником 
  • дайте їй охолонути
  • покривайте паску будь-якою глазур'ю, що тільки повністю охолола
  • ця паска покрита білковою глазур'ю: білок збитий до піни спочатку на низьких обертах, потім поступово збільшена швидкість
  • продовжуючи збивати, додали частинами просіяну цукрову пудру наприкінці додали 1 ст. л. лимонного соку
  • глазур схоплюється швидко
  • покривати паску нею відразу.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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