Печеня в мультиварці: дуже смачно, швидко та поживно

Використання мультиварки для приготування стає все більш популярним завдяки її зручності та швидкості. Серед широкого спектру страв, які можна зробити у мультиварці, печеня є одним із головних. Це не лише смачна та поживна страва, але і можливість зекономити зусилля, використовуючи цей універсальний кухонний прилад.

Якщо у вашому холодильну є всі необідні інгредієнти, тоді ви вже сьогодні зможете насолодитися цією насиченою та ароматною стравою, яку ви приготуєте без зайвого клопоту.

Смачна печеня в мультиварці

Інгредієнти:

свинина – 400 г

картопля – 1.5 кг

ріпчаста цибуля – 1 шт.

морква – 1 шт.

помідор – 1 шт.

часник – 2 зубчики

гаряча вода – 200 мл

сметана – 4 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

лавровий лист, перець горошком та зелень – до смаку

Покроковий рецепт, як приготувати печеню в мультиварці:

Овочі добре промийте та очистіть від шкірки (картоплю, цибулю, моркву та часник). Свинину промийте та наріжте шматочками середнього розміру. Моркву натріть на крупній терці (або наріжте тонкими кружечками), цибулю наріжте півкільцями, а картоплю та помідор – кубиками. Ввімкніть мультиварку на режим "Смаження", додайте в чашу олію та дайте їй добре нагрітись. Спочатку підсмажте до рум'яного кольору м'ясо, потім додайте моркву та цибулю. Через 4-6 хвилин додайте помідор, а потім ще через 5 хвилин – картоплю. Все разом просмажте ще приблизно 10 хвилин. Доки страва смажиться, наріжте дрібно часник та зелень. До підсмажених овочів з м'ясом додайте часник, зелень, сіль, лавровий лист, перець горошком та добре перемішайте. Потім налийте води та чотири ложки сметани, знову перемішайте. Закрийте кришку мультиварки, виставте режим "Тушкування", час приготування – 1 година. Після звукового сигналу мультиварки страву можна подавати до столу. Смачного!

Фото: Freepik