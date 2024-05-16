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Усі тонкощі перших страв української кухні: ділимось, записуйте

16 травня, 2024 четвер
21:10
рецепти
Зміст

Що може бути смачніше справжніх українських страв? Борщ, капусняк, суп з галушками… Ділимось традиційними рецептами з нашиими постійними читачами

Рецепт полтавського Борщу

Борщ полтавський з куркою та галушками

Інгредієнти для борщу:

  • Курка (півень) домашня - 300 г
  • Вода – 2 літри
  • Корінь петрушки – 0,5-1 шт.
  • Корінь селери – 1-2 ст. ложки
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Буряк - 1 шт.
  • Капуста – 500 г
  • Картопля – 5-6 шт.
  • Зелень петрушки – 0,5 пучка
  • Сіль – 1-1,5 ч. ложки
  • Олія - 2-2,5 ст. ложки
  • Паста томатна (за бажанням) – 0,5-1 ст. ложки
  • Для галушок:
  • Борошно - 1 склянка
  • Вода – 0,5 склянки
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль – 0,5 ч. ложки

Покроковий рецепт - Борщ полтавський з куркою та галушками

  • Петрушку почистити, вимити, нарізати кільцями
  • Селеру очистити, вимити, нарізати соломкою
  • Курку залити холодною водою, довести до кипіння, зняти шум
  • Додати коріння та 0,5 ч. ложки солі
  • Варити до готовності курки (приблизно 40-60 хвилин)
  • Цибулю очистити та нарізати
  • На сковороді розігріти 1 ст. ложку олії
  • Обсмажити цибулю на середньому вогні до прозорості (7 хвилин)
  • Додати обсмажену цибулю в бульйон
  • Моркву очистити, вимити, нарізати брусками
  • На сковороді розігріти 1-2 ст. ложки олії
  • Обсмажити моркву на середньому вогні до золотистого кольору
  • Додати моркву до бульйону
  • Варити бульйон ще 15 хв.
  • Буряк очистити, вимити, нарізати дрібною соломкою
  • Капусту нашаткувати
  • Картоплю очистити, вимити та нарізати
  • Готове м'ясо вийняти з бульйону
  • Додати в бульйон буряки, довести до кипіння і варити 10 хв.
  • Додати нашатковану капусту
  • Довести до кипіння
  • Додати нарізану картоплю, довести до кипіння, прикрутити
  • Варити при слабкому кипінні до готовності картоплі (15-20 хвилин)
  • Перед вимкненням можна додати томатну пасту
  • Потім вогонь вимкнути та дати настоятися ще 5-10 хв.
  • Нарізати зелень петрушки
  • Поки борщ вариться, приготувати галушки
  • Закип'ятити воду
  • Борошно залити окропом, швидко розмішати
  • Коли тісто трохи охолоне (стане трохи тепліше за температуру тіла), вбити яйце і знову ретельно вимісити тісто
  • В окремій каструлі закип'ятити воду, додати сіль
  • Столову ложку вмочувати окропом, потім набирати порцію тіста і акуратно опускати тісто в окріп
  • Варити 10-15 хвилин (галушки повинні випливти і ще трохи проваритися)
  • Викласти галушки в окрему миску
  • У тарілку налити борщ, покласти шматок курки та кілька галушок Посипати борщ дрібно нарізаною зеленню петрушки.

Картопляний суп з українськими галушками

Інгредієнти:

  • Картопля – 3 шт.
  • Вода – 1,5-2 л
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Масло - 50 г
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Перець чорний - 1 щіпка
  • Зелень кропу - 3 гілочки
  • Зелень петрушки - 3 гілочки
  • Сіль – 0,5 ч. ложки
  • Борошно - 100-120 г
  • Яйця – 1 шт.

Покроковий рецепт - Суп картопляний з українськими галушками:

  • Картоплю очистити, вимити, нарізати кубиками
  • Закип'ятити воду, зварити картоплю до напівготовності на середньому вогні (10-15 хвилин)
  • Цибулю очистити, вимити, дрібно нарізати
  • Моркву очистити, натерти на тертці
  • Розігріти сковороду, розтопити вершкове масло, обсмажити цибулю на середньому вогні 3-4 хвилини
  • До цибулі додати моркву і злегка обсмажити
  • Засмаження покласти в каструлю, посолити, додати лавровий лист
  • Приготування галушок: замісити тісто як для домашньої локшини. Для цього розбити яйце, додати борошно, замісити тісто так, щоб не прилипало до рук
  • Тісто розкатати джгутом
  • Порізати його навскіс шматочками довжиною 1,5-2 см
  • Шматочки тіста покласти у суп
  • Варити 7-10 хвилин на середньому вогні
  • Зелень вимити, дрібно нарізати
  • Вимкнути вогонь, додати зелень, посолити, поперчити.

Капусняк на копченостях

Інгредієнти для капусняка:

  • Копчені м'ясні свинячі ребра - 0,5 кг
  • Квашена капуста – 0,5 кг
  • Картопля - 4 картоплини
  • Просо - 100г
  • Цибуля - 1
  • Смалець - 50г
  • Копчене сало - 100г
  • Сіль
  • Перець
  • Зелень петрушки та кропу

Покроковий рецепт - Капусняк на копченостях;

  • Ребра поріжемо і заллємо 2,5 л води
  • Варимо їх 30-40 хвилин
  • Картоплю поріжемо кубиками
  • Сало та цибулю дрібно поріжемо
  • Обсмажити на салі цибулю
  • Додамо до сковороди смалець, потім капусту
  • Якщо капуста дуже кисла, то промиємо її холодною водою і відіжмемо, помішуючи, смажитимемо капусту 5 хвилин
  • Потім додамо бульйону і нехай собі тушкується-вариться на маленькому вогні 30 хвилин
  • У бульйон всипаємо промите пшоно, дамо йому поваритися 5 хвилин і додаємо картоплю
  • Картоплю варимо 15-20 хвилин
  • Додаємо вже готову капусту
  • Дамо закипіти і потримаємо на вогні 5 хвилин
  • Посолити капусняк за смаком
  • Посиплемо зеленню
  • Поперчити капусняк можна в тарілці.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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