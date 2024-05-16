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Усі тонкощі перших страв української кухні: ділимось, записуйте
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Що може бути смачніше справжніх українських страв? Борщ, капусняк, суп з галушками… Ділимось традиційними рецептами з нашиими постійними читачами
Борщ полтавський з куркою та галушками
Інгредієнти для борщу:
- Курка (півень) домашня - 300 г
- Вода – 2 літри
- Корінь петрушки – 0,5-1 шт.
- Корінь селери – 1-2 ст. ложки
- Цибуля - 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Буряк - 1 шт.
- Капуста – 500 г
- Картопля – 5-6 шт.
- Зелень петрушки – 0,5 пучка
- Сіль – 1-1,5 ч. ложки
- Олія - 2-2,5 ст. ложки
- Паста томатна (за бажанням) – 0,5-1 ст. ложки
- Для галушок:
- Борошно - 1 склянка
- Вода – 0,5 склянки
- Яйце - 1 шт.
- Сіль – 0,5 ч. ложки
Покроковий рецепт - Борщ полтавський з куркою та галушками
- Петрушку почистити, вимити, нарізати кільцями
- Селеру очистити, вимити, нарізати соломкою
- Курку залити холодною водою, довести до кипіння, зняти шум
- Додати коріння та 0,5 ч. ложки солі
- Варити до готовності курки (приблизно 40-60 хвилин)
- Цибулю очистити та нарізати
- На сковороді розігріти 1 ст. ложку олії
- Обсмажити цибулю на середньому вогні до прозорості (7 хвилин)
- Додати обсмажену цибулю в бульйон
- Моркву очистити, вимити, нарізати брусками
- На сковороді розігріти 1-2 ст. ложки олії
- Обсмажити моркву на середньому вогні до золотистого кольору
- Додати моркву до бульйону
- Варити бульйон ще 15 хв.
- Буряк очистити, вимити, нарізати дрібною соломкою
- Капусту нашаткувати
- Картоплю очистити, вимити та нарізати
- Готове м'ясо вийняти з бульйону
- Додати в бульйон буряки, довести до кипіння і варити 10 хв.
- Додати нашатковану капусту
- Довести до кипіння
- Додати нарізану картоплю, довести до кипіння, прикрутити
- Варити при слабкому кипінні до готовності картоплі (15-20 хвилин)
- Перед вимкненням можна додати томатну пасту
- Потім вогонь вимкнути та дати настоятися ще 5-10 хв.
- Нарізати зелень петрушки
- Поки борщ вариться, приготувати галушки
- Закип'ятити воду
- Борошно залити окропом, швидко розмішати
- Коли тісто трохи охолоне (стане трохи тепліше за температуру тіла), вбити яйце і знову ретельно вимісити тісто
- В окремій каструлі закип'ятити воду, додати сіль
- Столову ложку вмочувати окропом, потім набирати порцію тіста і акуратно опускати тісто в окріп
- Варити 10-15 хвилин (галушки повинні випливти і ще трохи проваритися)
- Викласти галушки в окрему миску
- У тарілку налити борщ, покласти шматок курки та кілька галушок Посипати борщ дрібно нарізаною зеленню петрушки.
Картопляний суп з українськими галушками
Інгредієнти:
- Картопля – 3 шт.
- Вода – 1,5-2 л
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Масло - 50 г
- Лавровий лист – 1 шт.
- Перець чорний - 1 щіпка
- Зелень кропу - 3 гілочки
- Зелень петрушки - 3 гілочки
- Сіль – 0,5 ч. ложки
- Борошно - 100-120 г
- Яйця – 1 шт.
Покроковий рецепт - Суп картопляний з українськими галушками:
- Картоплю очистити, вимити, нарізати кубиками
- Закип'ятити воду, зварити картоплю до напівготовності на середньому вогні (10-15 хвилин)
- Цибулю очистити, вимити, дрібно нарізати
- Моркву очистити, натерти на тертці
- Розігріти сковороду, розтопити вершкове масло, обсмажити цибулю на середньому вогні 3-4 хвилини
- До цибулі додати моркву і злегка обсмажити
- Засмаження покласти в каструлю, посолити, додати лавровий лист
- Приготування галушок: замісити тісто як для домашньої локшини. Для цього розбити яйце, додати борошно, замісити тісто так, щоб не прилипало до рук
- Тісто розкатати джгутом
- Порізати його навскіс шматочками довжиною 1,5-2 см
- Шматочки тіста покласти у суп
- Варити 7-10 хвилин на середньому вогні
- Зелень вимити, дрібно нарізати
- Вимкнути вогонь, додати зелень, посолити, поперчити.
Капусняк на копченостях
Інгредієнти для капусняка:
- Копчені м'ясні свинячі ребра - 0,5 кг
- Квашена капуста – 0,5 кг
- Картопля - 4 картоплини
- Просо - 100г
- Цибуля - 1
- Смалець - 50г
- Копчене сало - 100г
- Сіль
- Перець
- Зелень петрушки та кропу
Покроковий рецепт - Капусняк на копченостях;
- Ребра поріжемо і заллємо 2,5 л води
- Варимо їх 30-40 хвилин
- Картоплю поріжемо кубиками
- Сало та цибулю дрібно поріжемо
- Обсмажити на салі цибулю
- Додамо до сковороди смалець, потім капусту
- Якщо капуста дуже кисла, то промиємо її холодною водою і відіжмемо, помішуючи, смажитимемо капусту 5 хвилин
- Потім додамо бульйону і нехай собі тушкується-вариться на маленькому вогні 30 хвилин
- У бульйон всипаємо промите пшоно, дамо йому поваритися 5 хвилин і додаємо картоплю
- Картоплю варимо 15-20 хвилин
- Додаємо вже готову капусту
- Дамо закипіти і потримаємо на вогні 5 хвилин
- Посолити капусняк за смаком
- Посиплемо зеленню
- Поперчити капусняк можна в тарілці.
Смачного!
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