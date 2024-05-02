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2 травня - Всесвітній день тунця. Пропонуємо підбірку рецептів з різних видів цієї риби
Тунець - дуже зручна риба, велика, кісточок мало, смак чудовий, залишилося лише дізнатися, як його готувати. Приготування тунця залежить, в якому вигляді він потрапив до вас. Є тунець у банці, тунець консервований, рецепти тут будуть одні, а є тунець заморожений
Стейки із тунця
Інгредієнти для стейку з тунця:
- риба (тунець) – 1 шт.
- приправа для риби (без солі) або італійські сухі трави – за смаком
- соєвий соус - 50-70 г
- лимон – 0,5 шт.
Покроковий рецепт приготування - Стейки з тунця
- рибу миємо
- обсушимо
- нарізаємо поперек на стейки (приблизно 1,5 см)
- розігріваємо духовку до 200 градусів
- деко покриваємо пергаментом
- обмочуємо стейки з тунця в соєвому соусі
- викладаємо на лист
- посипаємо стейки з тунця приправою
- ставимо в розігріту духовку на 20-25 хв.
- на готові стейки видавлюємо сік із лимона.
Гостро-солодкий тунець
Інгредієнти:
- стейки тунця – 4 шт. (по 200 г)
Для маринаду:
- соєвий соус - 2 ст. л.
- оливкова олія — 2 ст. л.
- сік - 2 лайма
- часник, дрібно нарізаний - 2 зубки
- імбир свіжий, дрібно нарізаний – 1 шматочок, приблизно 2,5 см
- цукор (бажано темно-коричневий) – 2 ст. л.
- перець кайєнський – 1 ч. л.
- сіль за смаком
- чорний мелений перець - за смаком
Як приготувати тунця смаженого:
- з'єднайте інгредієнти маринаду у мисці
- добре перемішайте
- помістіть стейки в пластиковий пакет, що закривається
- влийте в нього маринад
- закрийте та перемішайте вміст пакету
- якщо дозволяє час, залиште тунця у маринаді на 30 хв.
- смажте стейки тунця на грилі по 2 хв. з кожного боку (перевертайте лише один раз)
- викладіть тунця смаженого на тарілку
- залиште на 2 хв., потім подавайте.
Тартар із тунця та авокадо
Інгредієнти:
- тунець (стейк) – 200 г
- авокадо – 0,5 шт.
- цибуля-шалот – 1 шт.
- лимон – 0,5 шт.
- каперси – 20 г
- олія кунжутна - за смаком
- соус соєвий - за смаком
- сіль - за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
- насіння кунжуту, для прикраси (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування - Тартар із тунця та авокадо:
- потрібно нарізати стейк гарними невеликими кубиками
- врахуйте, що м'ясо тунця дуже ніжне, тому рекомендую працювати з ним акуратно, добре нагостреним ножем
- тунця перекладаємо у глибоку миску
- тартар необхідно подавати прохолодним, тому поки ми готуватимемо решту інгредієнтів, нарізаного тунця рекомендуємо прибрати в холодильник
- цибулю-шалот нарізаємо дрібними кубиками
- важливо нарізати шалот так дрібно, як тільки ви можете, щоб у підсумковій страві відчувався лише смак, а не консистенція
- візьмемо трохи каперсів
- каперси нарізаємо довільно
- переходимо до авокадо
- спершу треба правильно його очистити
- роз'єднуємо дві його половини і витягаємо кісточку за допомогою ножа
- кожну з половинок ділимо на 2 частини та очищаємо від шкірки
- нарізаємо кубики авокадо
- розмір кубиків авокадо повинен приблизно відповідати розміру кубиків тунця, щоб тартар відчувався однорідним
- авокадо перекладаємо у миску
- додаємо трохи лимонного соку, віджатого із половинки лимона
- перемішуємо шматочки авокадо із лимонним соком
- всі інгредієнти підготовлені, і тепер можемо приступити до збирання тартару
- повертаємось до тунця
- додаємо в нього трохи солі та трохи свіжомеленого перцю
- додаємо каперси та цибулю-шалот
- додаємо авокадо, трохи кунжутної олії та соєвий соус
- перемішуємо вміст миски
- сервіруємо тартар із тунця та авокадо
- за бажання тартар можна трохи прикрасити насінням кунжуту.
Смачного!
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