Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти 2 травня - Всесвітній день тунця. Пропонуємо підбірку рецептів з різних видів цієї риби
Інфографіка

2 травня - Всесвітній день тунця. Пропонуємо підбірку рецептів з різних видів цієї риби

2 травня, 2024 четвер
10:00
рецепти тунець

Тунець - дуже зручна риба, велика, кісточок мало, смак чудовий, залишилося лише дізнатися, як його готувати. Приготування тунця залежить, в якому вигляді він потрапив до вас. Є тунець у банці, тунець консервований, рецепти тут будуть одні, а є тунець заморожений

Стейки із тунця

Стейки із тунця

Інгредієнти для стейку з тунця:

  • риба (тунець) – 1 шт.
  • приправа для риби (без солі) або італійські сухі трави – за смаком
  • соєвий соус - 50-70 г
  • лимон – 0,5 шт.

Покроковий рецепт приготування - Стейки з тунця

  • рибу миємо 
  • обсушимо
  • нарізаємо поперек на стейки (приблизно 1,5 см)
  • розігріваємо духовку до 200 градусів
  • деко покриваємо пергаментом
  • обмочуємо стейки з тунця в соєвому соусі 
  • викладаємо на лист
  • посипаємо стейки з тунця приправою 
  • ставимо в розігріту духовку на 20-25 хв.
  • на готові стейки видавлюємо сік із лимона.

Гостро-солодкий тунець

Інгредієнти:

  • стейки тунця – 4 шт. (по 200 г)

Для маринаду:

  • соєвий соус - 2 ст. л.
  • оливкова олія — 2 ст. л.
  • сік - 2 лайма
  • часник, дрібно нарізаний - 2 зубки
  • імбир свіжий, дрібно нарізаний – 1 шматочок, приблизно 2,5 см
  • цукор (бажано темно-коричневий) – 2 ст. л.
  • перець кайєнський – 1 ч. л.
  • сіль за смаком
  • чорний мелений перець - за смаком

Як приготувати тунця смаженого:

  • з'єднайте інгредієнти маринаду у мисці
  • добре перемішайте
  • помістіть стейки в пластиковий пакет, що закривається
  • влийте в нього маринад
  • закрийте та перемішайте вміст пакету
  • якщо дозволяє час, залиште тунця у маринаді на 30 хв.
  • смажте стейки тунця на грилі по 2 хв. з кожного боку (перевертайте лише один раз)
  • викладіть тунця смаженого на тарілку
  • залиште на 2 хв., потім подавайте.

Тартар із тунця та авокадо

Інгредієнти:

  • тунець (стейк) – 200 г
  • авокадо – 0,5 шт.
  • цибуля-шалот – 1 шт.
  • лимон – 0,5 шт.
  • каперси – 20 г
  • олія кунжутна - за смаком
  • соус соєвий - за смаком
  • сіль - за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком
  • насіння кунжуту, для прикраси (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування - Тартар із тунця та авокадо:

  • потрібно нарізати стейк гарними невеликими кубиками
  • врахуйте, що м'ясо тунця дуже ніжне, тому рекомендую працювати з ним акуратно, добре нагостреним ножем
  • тунця перекладаємо у глибоку миску
  • тартар необхідно подавати прохолодним, тому поки ми готуватимемо решту інгредієнтів, нарізаного тунця рекомендуємо прибрати в холодильник
  • цибулю-шалот нарізаємо дрібними кубиками
  • важливо нарізати шалот так дрібно, як тільки ви можете, щоб у підсумковій страві відчувався лише смак, а не консистенція
  • візьмемо трохи каперсів
  • каперси нарізаємо довільно
  • переходимо до авокадо
  • спершу треба правильно його очистити
  • роз'єднуємо дві його половини і витягаємо кісточку за допомогою ножа
  • кожну з половинок ділимо на 2 частини та очищаємо від шкірки
  • нарізаємо кубики авокадо
  • розмір кубиків авокадо повинен приблизно відповідати розміру кубиків тунця, щоб тартар відчувався однорідним
  • авокадо перекладаємо у миску
  • додаємо трохи лимонного соку, віджатого із половинки лимона
  • перемішуємо шматочки авокадо із лимонним соком
  • всі інгредієнти підготовлені, і тепер можемо приступити до збирання тартару
  • повертаємось до тунця
  • додаємо в нього трохи солі та трохи свіжомеленого перцю
  • додаємо каперси та цибулю-шалот
  • додаємо авокадо, трохи кунжутної олії та соєвий соус
  • перемішуємо вміст миски
  • сервіруємо тартар із тунця та авокадо
  • за бажання тартар можна трохи прикрасити насінням кунжуту.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Чанпен Чжао
30 квітня, 2024 вiвторок
Засновник криптовалютної біржі Binance Чжао сяде у в'язницю
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
30 квітня, 2024 вiвторок
Німеччина передала ЗСУ зразки озброєння, яких немає навіть у бундесвері. Колонка Сергія Згурця
олімпіада 2024
30 квітня, 2024 вiвторок
Франція відмовилась акредитувати російських "волонтерів", які зібрались на Олімпіаду-2024
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.18
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
2 травня
10:44
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
Євробачення-2024: зʼявилися кадри з репетиції виступу alyona alyona та Jerry Heil
10:36
Під виглядом волонтера ошукав одеситку на мільйон гривень: студенту загрожує 5 років ув'язнення за шахрайство
10:29
ДБР
ДБР направило до суду майже 800 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки від початку великої війни
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:13
гранатомет
З початку великої війни на блокпостах вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, - Нацполіція
10:08
OPINION
Орест Сохар
Майбутнє війни очима Заходу: від наступу до контрнаступу та перспективи 2025 року
10:03
"Русскій воєнний флот - до дна"
"Русскій воєнний флот - до дна": Укрпошта випустить марку, присвячену знищенню Чорноморського флоту РФ
10:02
Ексклюзив
Карта. Кримський міст. 14\07\23
Знищення Кримського мосту є цілком реальним, - капітан 1-го рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко
10:01
Анна Нетребко
У Швейцарії скасували концерт пропутінської співачки Анни Нетребко
09:56
Оновлено
Обстріл Одеси "Нова пошта"
Росіяни обстріляли Одесу: є влучання в депо Нової пошти, постраждало 14 людей
09:27
Ексклюзив
окупанти
Під Маріуполем на скупчення окупантів упали уламки російської ракети від ППО, загарбники вивезли звідти зброю, - Андрющенко
09:25
Кулеба
Російськими обстрілами пошкоджена половина енергосистеми України, - Кулеба
09:17
ЗАЕС
Дрони-камікадзе РФ літають над ядерними реакторами ЗАЕС, а на станції росіяни зробили пусковий майданчик, - ГУР
08:57
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Луганщини росіяни планують завезти 10 мобільних кінотеатрів для погоджених ФСБ масових заходів, - ОВА
08:41
Звіринецька
У Києві на станції метро "Звіринецька" демонтували радянську назву "Дружби народів"
08:31
Поліція США - ілюстрація
У США поліція застрелила учня, який прийшов у школу зі зброєю
08:10
Оновлено
китай
У Китаї обвалилася частина автомагістралі: загинули 36 людей, десятки постраждалих
08:09
OPINION
Сергій Гузь
У МЗС не знали про Директиву Ради Європи про біженців?
08:04
Сербія
Прем'єр Сербії Вучевич заявив, що країна не підтримає санкції проти РФ за війну з Україною
07:31
Анонс
"Астон Вілла", Ліга конференцій
Ліга конференцій: де та коли дивитись матчі півфіналу
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 4 засоби ППО, 20 танків і понад 1000 військових, - Генштаб
07:01
Байєр, Ліга Європи, єврокубки
Ліга Європи: де та коли дивитись матчі півфіналу
06:58
Дональд Трамп
Трамп зізнався, що хотів приєднатися до натовпу в день штурму Капітолія
06:53
Азербайджан
У конференції з відновлення України візьме участь Азербайджан, країну також запросили на саміт миру
06:51
Прапор Словаччини
Словаччина надала захист ексгенпродюсеру каналу Медведчука Марчевському, якому Чехія закидає втручання у вибори, - ЗМІ
06:28
президент Колумбії Густаво Петро
Президент Колумбії заявив про розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем. У Тель-Авіві відреагували
05:59
МВФ
МВФ прогнозує скорочення частки економіки РФ у світовому ВВП до історичного мінімуму
05:38
Вірменія НАТО
Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік
05:16
Tesla
Tesla на тлі оптимізації витрат відмовилася від розвитку технології гігакастингу, - ЗМІ
04:48
Рафаель Маріано Гроссі
Очільник МАГАТЕ їде до Ірану говорити про ядерну програму країни
04:20
Анджей Дуда
Дуда під час головування Польщі в ЄС хоче організувати два саміти на підтримку України
03:45
Киргизстан світ поліція
Киргизстан скасував ходу "Безсмертного полку" на 9 травня
03:17
Пентагон
Пентагон стурбований поглибленням відносин КНДР, Росії та Ірану
02:49
Оновлено
санкції проти Росії
США оголосили новий пакет санкцій проти РФ: які сфери він покриває
01:51
на фото: Бріджит Брінк
Обстріл Одеси підкреслює важливість посилення ППО України, – посол США
01:32
Оновлено
дрон, БПЛА
У двох областях РФ проблеми зі світлом через нібито атаку БПЛА
00:56
Литва Латвія Естонія
Польща організує саміт з питань безпеки з Україною та країнами Балтії
00:35
Оновлено
протести в Тбілісі
Парламент Грузії підтримав закон про "іноагентів" у другому читанні: у Тбілісі розпочались сутички між активістами та МВС
2024, середа
1 травня
23:58
Борусія Дортмунд, Ліга чемпіонів
ПСЖ програв "Боруссії" у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:46
Держдепартамент США
РФ використала заборонену хімічну зброю на війні в Україні, - Держдеп США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV