Пісні оладки: рецепти на дріжджах або з додаванням яблук

Оладки - це смачна та поживна страва, навіть думка про їх аромат сприймається як запрошення до кухні. Ця проста страва стала популярною у багатьох культурах, кожна має свої власні традиції та секрети щодо їх приготування. Однак, під час Великого посту їх рецепт варто переглянути. У цій статті ми розглянемо кілька простих рецептів для приготування цієї смакоти, яка точно стане улюбленим сніданком чи перекусом для вас і вашої родини.

Пісні оладки на дріжджах

Інгредієнти:

вода (тепла) - 350 мл

борошно - 300 г

дріжджі пресовані - 25 г

сіль – дрібка

цукор – 1 ст. л.

соняшникова олія -3-4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

У глибокій посудині розтираємо ложкою пресовані дріжджі з цукром та сіллю. До суміші додайте теплу воду та перемішайте до розчинення інгредієнтів. Просійте через сито борошно та порціями додавайте його до рідких інгредієнтів, перемішуйте все вінчиком, щоб не було грудочок. Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште у теплому місці на одну годину. Добре розігрійте з соняшниковою олією сковорідку, смажте оладки на середній температурі з обох боків до рум'яної скоринки. Викладіть готові оладки на паперові рушники, щоб адсорбувати зайвий жир. Подавайте із джемом, варенням або куштуйте просто так. Смачного!

Фото: Pinterest

Пісні оладки без дріжджів

Інгредієнти:

вода - 500 мл

борошно - 500 г

розпушувач тіста - 15 г

сіль – 1 ч. л.

цукор – 1 ст. л.

соняшникова олія -3-4 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

У посудину просійте через сито борошно. Додайте сіль, цукор та все добре перемішайте. До сухих інгредієнтів наливайте порціями теплу воду та перемішуйте вінчиком до однорідної консистенції тіста. До суміші додайте розпушувач та ще раз добре перемішайте. Добре розігрійте з соняшниковою олією сковорідку, смажте оладки на середній температурі з обох боків до рум'яної скоринки. Викладіть готові оладки на паперові рушники, щоб адсорбувати зайвий жир. Готово!

Фото: Pinterest

Пісні оладки на соді

Інгредієнти:

вода (тепла) - 250 мл

борошно - 230 г

дріжджі сухі - 5 г

сіль – ¼ ч. л.

сода – ¼ ч. л.

цукор – 2.5 ст. л.

яблуко – 1 шт.

соняшникова олія – 1 ст. л. + 3-4 ст. л. (для смаження)

Покроковий рецепт приготування:

У глибокій посудині змішуємо дріжджі з ложкою цукру та наливаємо 50 мл теплої води. Накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин в теплому місці. У чисту посудину просійте через сито борошно. Додайте сіль, залишок цукру, соду та все добре перемішайте. У суміш із борошном налийте воду, що залишилась, а також активовані дріжджі та замішайте лопаткою тісто. Додайте ложку олії та ще раз все перемішайте. Накрийте тісто рушником та залиште у теплому місці приблизно на 30 хвилин. Доки тісто підіймається, промийте та очистіть яблуко від шкірки, насіннєвої коробки. Наріжте його невеликими кубиками. Додайте шматочки яблука до тіста. Добре розігрійте з соняшниковою олією сковорідку, смажте оладки на середній температурі з обох боків до рум'яної скоринки. Викладіть готові оладки на паперові рушники, щоб адсорбувати зайвий жир. Смачного!

Фото: pixabay.com