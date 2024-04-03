Пісні оладки: рецепти на дріжджах або з додаванням яблук
Пісні оладки – це саме та страва, яка може порадувати своїм смаком та ароматом у період Великого посту. Вони не лише ніжні та пухкі, а також поживні
Оладки - це смачна та поживна страва, навіть думка про їх аромат сприймається як запрошення до кухні. Ця проста страва стала популярною у багатьох культурах, кожна має свої власні традиції та секрети щодо їх приготування. Однак, під час Великого посту їх рецепт варто переглянути. У цій статті ми розглянемо кілька простих рецептів для приготування цієї смакоти, яка точно стане улюбленим сніданком чи перекусом для вас і вашої родини.
Пісні оладки на дріжджах
Інгредієнти:
- вода (тепла) - 350 мл
- борошно - 300 г
- дріжджі пресовані - 25 г
- сіль – дрібка
- цукор – 1 ст. л.
- соняшникова олія -3-4 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- У глибокій посудині розтираємо ложкою пресовані дріжджі з цукром та сіллю.
- До суміші додайте теплу воду та перемішайте до розчинення інгредієнтів.
- Просійте через сито борошно та порціями додавайте його до рідких інгредієнтів, перемішуйте все вінчиком, щоб не було грудочок.
- Накрийте тісто харчовою плівкою та залиште у теплому місці на одну годину.
- Добре розігрійте з соняшниковою олією сковорідку, смажте оладки на середній температурі з обох боків до рум'яної скоринки.
- Викладіть готові оладки на паперові рушники, щоб адсорбувати зайвий жир. Подавайте із джемом, варенням або куштуйте просто так. Смачного!
Фото: Pinterest
Пісні оладки без дріжджів
Інгредієнти:
- вода - 500 мл
- борошно - 500 г
- розпушувач тіста - 15 г
- сіль – 1 ч. л.
- цукор – 1 ст. л.
- соняшникова олія -3-4 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- У посудину просійте через сито борошно. Додайте сіль, цукор та все добре перемішайте.
- До сухих інгредієнтів наливайте порціями теплу воду та перемішуйте вінчиком до однорідної консистенції тіста.
- До суміші додайте розпушувач та ще раз добре перемішайте.
- Добре розігрійте з соняшниковою олією сковорідку, смажте оладки на середній температурі з обох боків до рум'яної скоринки.
- Викладіть готові оладки на паперові рушники, щоб адсорбувати зайвий жир. Готово!
Фото: Pinterest
Пісні оладки на соді
Інгредієнти:
- вода (тепла) - 250 мл
- борошно - 230 г
- дріжджі сухі - 5 г
- сіль – ¼ ч. л.
- сода – ¼ ч. л.
- цукор – 2.5 ст. л.
- яблуко – 1 шт.
- соняшникова олія – 1 ст. л. + 3-4 ст. л. (для смаження)
Покроковий рецепт приготування:
- У глибокій посудині змішуємо дріжджі з ложкою цукру та наливаємо 50 мл теплої води. Накриваємо рушником та залишаємо на 15 хвилин в теплому місці.
- У чисту посудину просійте через сито борошно. Додайте сіль, залишок цукру, соду та все добре перемішайте.
- У суміш із борошном налийте воду, що залишилась, а також активовані дріжджі та замішайте лопаткою тісто. Додайте ложку олії та ще раз все перемішайте.
- Накрийте тісто рушником та залиште у теплому місці приблизно на 30 хвилин.
- Доки тісто підіймається, промийте та очистіть яблуко від шкірки, насіннєвої коробки. Наріжте його невеликими кубиками.
- Додайте шматочки яблука до тіста.
- Добре розігрійте з соняшниковою олією сковорідку, смажте оладки на середній температурі з обох боків до рум'яної скоринки.
- Викладіть готові оладки на паперові рушники, щоб адсорбувати зайвий жир. Смачного!
Фото: pixabay.com
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