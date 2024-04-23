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Пісні страви з картоплі. Готуємо вдома
Трійка неймовірно смачних пісних страв із картоплі. Читайте нашу підбірку рецептів смаколиків
Картопляні котлети з квашеною капустою
Інгредієнти
- картопля - 550 г
- капуста квашена - 150 г
- панірувальні сухарі - 90 г (в тісто - 60 г + для панірування - 30 г)
- сіль на свій смак
- перець чорний мелений - на свій смак
- олія - 50 мл
Покроковий рецепт
- картоплю добре миємо
- заливаємо водою
- відварюємо в кожушках приблизно 25 хвилин до готовності
- виймаємо картоплю з води
- даємо картоплі повністю охолонути, очищаємо
- натираємо на середній тертушці
- додаємо до картоплі квашену капусту, попередньо відтиснувши зайвий сік
- додаємо 60 г панірувальних сухарів, сіль і перець
- ретельно перемішуємо
- вологими руками формуємо котлети вагою приблизно 70 г
- обвалюємо котлети в панірувальних сухарях
- розігріваємо сковороду з 30 мл (2 ст. ложки) олії
- викладаємо котлети
- обсмажуємо котлети на середньому вогні приблизно по 2-3 хв. з кожного боку до золотистої скоринки, за необхідності додаємо олію.
Картопля тушкована з болгарським перцем і квасолею в томатному соусі
Інгредієнти
- картопля - 350 г (3 шт.)
- квасоля консервована червона - 150 г
- перець болгарський – 80 г (1/2 шт.)
- цибуля ріпчаста (невелика) - 40 г (1 шт.)
- морква (велика) - 40 г (1/2 шт.)
- часник - 1 зубчик
- томатна паста - 20 г
- олія - 45 мл (3 ст. ложки)
- сіль - 1/3 ч. ложки
- перець чорний мелений - на свій смак
Покроковий рецепт
- з консервованої квасолі злийте маринад.
- закип'ятіть 60 мл води
- болгарський перець промийте
- видаліть внутрішні перегородки з насінням
- очищені цибулю, моркву та болгарський перець наріжте невеликими кубиками
- у сковороді розігрійте олію
- обсмажте цибулю, моркву та перець на сильному вогні 3-4 хв., часто перемішуючи
- за цей час очищену картоплю наріжте кубиками середнього розміру
- перекладіть картоплю в сковороду до обсмажених овочів
- у 60 мл окропу розведіть томатну пасту
- суміш, що вийшла, вилийте в сковороду, посоліть
- перемішайте, накрийте кришкою сковороду
- тушкуйте на невеликому вогні до м'якості картоплі, 15-20 хв.
- консервовану квасолю перекладіть у сковороду до решти інгредієнтів
- перемішайте
- накрийте кришкою сковороду
- готуйте овочеве рагу з квасолею на невеликому вогні 2-3 хв.
- часник пропустіть через прес
- додайте до рагу
- всипте чорний мелений перець, за необхідності досоліть
- перемішайте рагу
- зніміть сковороду з плити
- посипте подрібненою зеленню.
Картопля по-андалузьки
Інгредієнти
- картопля молода, зварена в кожушках - 5 шт.
- цибуля ріпчаста, молода, невелика - 2 шт.
- олія оливкова
- оцет винний (хересний)
- сіль морська
- перець білий
- зелень петрушки рубана
Покроковий рецепт
- варену картоплю (теплу) очистити
- нарізати великими скибочками
- цибулю дрібно накришити
- для заправки змішати оцет, сіль та перець
- додати цибулю
- додати олію (у співвідношенні приблизно 6:1)
- перемішати заправку, полити картоплю
- посипати рубаною зеленню петрушки.
Смачного!
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