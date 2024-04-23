Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Пісні страви з картоплі. Готуємо вдома
Інфографіка

Пісні страви з картоплі. Готуємо вдома

23 квітня, 2024 вiвторок
13:00
рецепти картопля

Трійка неймовірно смачних пісних страв із картоплі. Читайте нашу підбірку рецептів смаколиків

Картопляні котлети з квашеною капустою

Картопляні котлети з капустою

Інгредієнти

  • картопля - 550 г
  • капуста квашена - 150 г
  • панірувальні сухарі - 90 г (в тісто - 60 г + для панірування - 30 г)
  • сіль на свій смак
  • перець чорний мелений - на свій смак
  • олія - 50 мл

Покроковий рецепт

  • картоплю добре миємо
  • заливаємо водою 
  • відварюємо в кожушках приблизно 25 хвилин до готовності
  • виймаємо картоплю з води 
  • даємо картоплі повністю охолонути, очищаємо 
  • натираємо на середній тертушці
  • додаємо до картоплі квашену капусту, попередньо відтиснувши зайвий сік
  • додаємо 60 г панірувальних сухарів, сіль і перець
  • ретельно перемішуємо
  • вологими руками формуємо котлети вагою приблизно 70 г
  • обвалюємо котлети в панірувальних сухарях
  • розігріваємо сковороду з 30 мл (2 ст. ложки) олії 
  • викладаємо котлети
  • обсмажуємо котлети на середньому вогні приблизно по 2-3 хв. з кожного боку до золотистої скоринки, за необхідності додаємо олію.

Картопля тушкована з болгарським перцем і квасолею в томатному соусі

Інгредієнти

  • картопля - 350 г (3 шт.)
  • квасоля консервована червона - 150 г
  • перець болгарський – 80 г (1/2 шт.)
  • цибуля ріпчаста (невелика) - 40 г (1 шт.)
  • морква (велика) - 40 г (1/2 шт.)
  • часник - 1 зубчик
  • томатна паста - 20 г
  • олія - 45 мл (3 ст. ложки)
  • сіль - 1/3 ч. ложки 
  • перець чорний мелений - на свій смак

Покроковий рецепт

  • з консервованої квасолі злийте маринад.
  • закип'ятіть 60 мл води
  • болгарський перець промийте 
  • видаліть внутрішні перегородки з насінням
  • очищені цибулю, моркву та болгарський перець наріжте невеликими кубиками
  • у сковороді розігрійте олію 
  • обсмажте цибулю, моркву та перець на сильному вогні 3-4 хв., часто перемішуючи
  • за цей час очищену картоплю наріжте кубиками середнього розміру
  • перекладіть картоплю в сковороду до обсмажених овочів
  • у 60 мл окропу розведіть томатну пасту
  • суміш, що вийшла, вилийте в сковороду, посоліть
  • перемішайте, накрийте кришкою сковороду 
  • тушкуйте на невеликому вогні до м'якості картоплі, 15-20 хв. 
  • консервовану квасолю перекладіть у сковороду до решти інгредієнтів
  • перемішайте
  • накрийте кришкою сковороду
  • готуйте овочеве рагу з квасолею на невеликому вогні 2-3 хв.
  • часник пропустіть через прес 
  • додайте до рагу
  • всипте чорний мелений перець, за необхідності досоліть
  • перемішайте рагу 
  • зніміть сковороду з плити
  • посипте подрібненою зеленню.

Картопля по-андалузьки

Інгредієнти

  • картопля молода, зварена в кожушках - 5 шт.
  • цибуля ріпчаста, молода, невелика - 2 шт.
  • олія оливкова
  • оцет винний (хересний)
  • сіль морська
  • перець білий
  • зелень петрушки рубана

Покроковий рецепт

  • варену картоплю (теплу) очистити
  • нарізати великими скибочками
  • цибулю дрібно накришити
  • для заправки змішати оцет, сіль та перець
  • додати цибулю
  • додати олію (у співвідношенні приблизно 6:1)
  • перемішати заправку, полити картоплю
  • посипати рубаною зеленню петрушки.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
22 квітня, 2024 понедiлок
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині перевозили в ящиках боєприпаси та гранати, - очільник МВС Клименко
Віктор Андрусів
Автор Віктор Андрусів
22 квітня, 2024 понедiлок
Чи змовилися наші партнери з Путіним?
Сергій Лавров
20 квітня, 2024 субота
Лавров першим з російських високопосадовців підтвердив мету Путіна захопити Харків
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.91
  • EUR
    Купівля 42.12
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 квітня
12:50
Швейцарія
У Швейцарії назвали обсяг заморожених активів РФ: їхня вартість падає
12:43
росія - китай
Китай закликав США не сприймати співпрацю з РФ як підтримку війни проти України
12:41
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня
12:39
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Найбільша військова допомога, активи РФ і саміт миру: Зеленський поговорив із прем'єром Британії Сунаком
12:32
Від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України: "заступнику директора" станції та його підлеглому оголосили підозру
12:23
Оксана Маркарова
Посол Маркарова: перший пакет зброї від США Україна може отримати вже у квітні
12:12
Рафаель Маріано Гроссі
Іран близький до накопичення урану для створення атомної бомби, - МАГАТЕ
12:09
OPINION
Ірина Федорів
Політичний Боллівуд. Чому і для кого Банкова через парламент пропихає нові правила дубляжу фільмів
12:07
Ексклюзив
Ганна Гопко
Після рішення США про допомогу Україні в Європі зʼявилося відчуття, що це їхня війна, - екснардепка Гопко
11:58
Пляж
У КМДА розповіли, чи відкриватимуть у столиці пляжний сезон
11:53
повінь у Китаї
Повінь у Китаї: з південних районів країни евакуювали понад 110 тис. людей
11:29
Дональд Туск
Польща не має можливості передати Україні Patriot, але допоможе іншим озброєнням, - Туск
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Допомога США вже на складах Німеччини й Польщі, коли чекати нового контрнаступу ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 23 квітня
11:04
Уряд Німеччини має пропозицію до наступного пакету санкцій щодо Росії
У Німеччині затримали співробітника депутата правопопулістської партії AfD за підозрою у шпигунстві на користь Китаю
11:00
Інфографіка
Великодній кошик
Великодній кошик - 2024: яка вартість, скільки коштує приготування паски та чого в нього класти не варто
10:59
Оновлено
Одеса безпілотник ППО
РФ атакувала "шахедами" Україну: в Одесі серед постраждалих - діти, на Миколаївщині поранено чоловіка
10:51
У Харкові затримали чоловіка, який намагався навести КАБи та ракети на базу спецпідрозділу ГУР "Кракен"
10:44
ЗРК Patriot
Уряд Німеччини вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot, - Bloomberg
10:40
Шахед
Під час нічної атаки РФ застосувала нову тактику запуску "шахедів": Повітряні сили розповіли деталі
10:35
Ексклюзив
Денис Шмигаль
"Знову будуть призначені люди, які лояльні до Офісу президента": нардепка Федина про кадрові ротації в уряді
10:04
OPINION
Тарас Шамайда
Де Червінський? У відповідь — тиша
10:00
Новини компаній
Від серця до столу: благодійники дарують великодню радість українським родинам
09:57
хакери
Південна Корея заявила про масштабні кібератаки з боку КНДР проти оборонних компаній
09:40
НАБУ
Збитки на майже 300 млн грн: НАБУ викрило злочинну групу з чинним міністром на чолі
09:25
Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви
Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви: що обговорювали
08:59
У Малайзії зіткнулися два гелікоптери
У Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два гелікоптери: загинули 10 людей
08:45
Ексклюзив
Приліт і пожежа в Маріуполі
"Три "Урали" важкопоранених окупантів вивезли в бік Новоазовська": Андрющенко поділився деталями вибуху в Маріуполі
08:43
Шольц путін
"У Путіна немає жодного права цитувати Канта": Шольц заявив, що РФ намагається "присвоїти собі" філософа
08:23
Ексклюзив
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:01
OPINION
Віталій Портников
Лавров знову розмахує ядерним кийком. Колонка Віталія Портникова
07:45
Оновлено
втрати окупантів
Засіб ППО, 29 артсистем і 800 окупантів: Генштаб оновив добові втрати армії РФ у війні з Україною
07:39
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що не знає, чому Вірменія продовжує залишатися членом ОДКБ
07:21
сили ППО
Нічна атака РФ: ППО збила 15 безпілотників
06:56
РФ обстріляла теплоелектростанцію
Для відновлення ТЕС необхідно $350 млн, - директор ДТЕК Сахарук
06:38
Оновлено
обстріл, ППО
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
06:34
КНДР, Північна Корея
Попередження для США і Південної Кореї: КНДР провела перші навчання з імітацією ядерного контрудару
06:19
Члени Палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн
"Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні": член палати представників США про новий пакет допомоги Україні
06:00
зенітно ракетний комплекс Patriot
Греція може передати Україні системи Patriot: ЗМІ назвали умови
05:58
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія обіцяє суттєво збільшити військову допомогу Україні
05:17
Бєлгород
Влада російського Білгорода повідомила про атаку безпілотників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV