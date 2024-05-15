Салат із редиски: три варіанти легких та корисних рецептів

Найперше салат з редиски має низьку калорійність, що робить його ідеальним вибором для тих, хто на дієті або просто стежить за своєю фігурою. У складі редиски також багато води, що допомагає забезпечити організм необхідною вологою, особливо в спекотний весняно-літній період.

Крім того, редиска багата вітамінами та мінералами, такими як вітамін С, калій і фолат. Ці поживні речовини сприяють здоров'ю шкіри, імунної системи та серцево-судинної системи, а також допомагають боротися зі стресом та втомою.

Редиска також містить антиоксиданти, які допомагають зменшити шкоду вільних радикалів в організмі та покращують загальний стан здоров'я. А наявність волокон допомагає покращити травлення та підтримує здорову мікрофлору кишечнику. Тому, салати із редиски – це справжня знахідка та джерело користі для всього організму.

Салат з редиски і яєць

Інгредієнти:

редиска - 10 шт. (250 г)

огірки - 3 шт. (250 г)

яйця - 4 шт.

зелена цибуля чи зелень - 30 г

сметана або майонез – 3 ст. л.

сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

У каструлю з водою додайте яйця. Доведіть їх до кипіння та варіть круто - 10 хвилин. Потім опустіть яйця в холодну воду та очистьте шкаралупу. Овочі та зелень добре промийте під проточною водою, зріжте хвостики редиски та огірка. Наріжте яйця кубиком, огірки та редиску – четвертинками, а зелень – дрібно. Перекладіть все в салатницю. Заправте салат сметаною або майонезом, додайте сіль та перець. Простий та смачний салат готовий!

Фото: lenta.com.ua

Салат із редискою та огірком

Інгредієнти:

редиска – 300 г

молода капуста – 300 г

огірки – 2-3 шт.

консервована кукурудза – 250 г

зелень (цибуля, кріп або петрушка) – пучок

сметана – 2-3 ст. л.

сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Підготуйте овочі та зелень, все добре промийте під проточною водою, зріжте хвостики редиски та огірка. Молоду капусту наріжте соломкою, огірки та редиску – четвертинками, а зелену цибулю та іншу зелень – дрібно. Перекладіть все в салатницю. Додайте ще в салатницю консервовану кукурудзу (не забудьте попередньо злити зайву воду), сметану, сіль та перець. Добре перемішайте, смачного!

Фото: besahy.com

Салат з редиски та шинки

Інгредієнти:

редиска – 4 шт.

шинка або балик – 100 г

огірки – 2 шт.

білі сухарі – 30 г

листя салату та рукола – 1 пучок

зелена цибуля – 1 пучок

соняшникова олія – 2 ст. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

У каструлю з водою додайте яйця. Доведіть їх до кипіння та варіть круто - 10 хвилин. Потім опустіть яйця в холодну воду та очистьте шкаралупу. Овочі та зелень добре промийте під проточною водою, зріжте хвостики редиски та огірка. Якщо ви хочете приготувати домашні сухарики, тоді наріжте батон кубиком та підсмажте його на сухій сковорідці до рум'яної скоринки. Смажте на невеликому вогні, час від часу помішуючи, можете також додати улюблені спеції. Шинку наріжте кубиком, огірки та редиску – четвертинками, а зелену цибулю та руколу – дрібно. Листя салату можна не різати, а просто розірвати руками на шматочки довільного розміру. Перекладіть все в салатницю. Заправте салат олією та лимоном, додайте сіль та перець. А перед самою подачею на стіл додайте сухарики та добре перемішайте.

Смачного!

Фото: besahy.com