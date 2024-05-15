Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Салат із редиски: три варіанти легких та корисних рецептів
Інфографіка

Салат із редиски: три варіанти легких та корисних рецептів

15 травня, 2024 середа
15:55
рецепти Салат із редиски
Зміст

Салат з редиски - це не просто смачна страва, а і справжнє джерело користі для вашого організму. Додайте його до свого щоденного раціону та насолоджуйтесь відмінним смаком

Найперше салат з редиски має низьку калорійність, що робить його ідеальним вибором для тих, хто на дієті або просто стежить за своєю фігурою. У складі редиски також багато води, що допомагає забезпечити організм необхідною вологою, особливо в спекотний весняно-літній період.

Крім того, редиска багата вітамінами та мінералами, такими як вітамін С, калій і фолат. Ці поживні речовини сприяють здоров'ю шкіри, імунної системи та серцево-судинної системи, а також допомагають боротися зі стресом та втомою.

Редиска також містить антиоксиданти, які допомагають зменшити шкоду вільних радикалів в організмі та покращують загальний стан здоров'я. А наявність волокон допомагає покращити травлення та підтримує здорову мікрофлору кишечнику. Тому, салати із редиски – це справжня знахідка та джерело користі для всього організму.  

салат з редиски

Салат з редиски і яєць

Інгредієнти:

  • редиска - 10 шт. (250 г)
  • огірки - 3 шт. (250 г)
  • яйця - 4 шт.
  • зелена цибуля чи зелень - 30 г
  • сметана або майонез – 3 ст. л.
  • сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. У каструлю з водою додайте яйця. Доведіть їх до кипіння та варіть круто - 10 хвилин. Потім опустіть яйця в холодну воду та очистьте шкаралупу.
  2. Овочі та зелень добре промийте під проточною водою, зріжте хвостики редиски та огірка.  
  3. Наріжте яйця кубиком, огірки та редиску – четвертинками, а зелень – дрібно. Перекладіть все в салатницю.
  4. Заправте салат сметаною або майонезом, додайте сіль та перець. Простий та смачний салат готовий!

Фото: lenta.com.ua

Салат із редискою та огірком

Інгредієнти:

  • редиска – 300 г
  • молода капуста – 300 г
  • огірки – 2-3 шт.
  • консервована кукурудза – 250 г
  • зелень (цибуля, кріп або петрушка) – пучок
  • сметана – 2-3 ст. л.
  • сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготуйте овочі та зелень, все добре промийте під проточною водою, зріжте хвостики редиски та огірка.  
  2. Молоду капусту наріжте соломкою, огірки та редиску – четвертинками, а зелену цибулю та іншу зелень – дрібно. Перекладіть все в салатницю.
  3. Додайте ще в салатницю консервовану кукурудзу (не забудьте попередньо злити зайву воду), сметану, сіль та перець. Добре перемішайте, смачного!

Фото: besahy.com

Салат з редиски та шинки

Інгредієнти:

  • редиска – 4 шт.
  • шинка або балик – 100 г
  • огірки – 2 шт.
  • білі сухарі – 30 г
  • листя салату та рукола – 1 пучок
  • зелена цибуля – 1 пучок
  • соняшникова олія – 2 ст. л.
  • лимонний сік – 1 ч. л.
  • сіль, перець чорний – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. У каструлю з водою додайте яйця. Доведіть їх до кипіння та варіть круто - 10 хвилин. Потім опустіть яйця в холодну воду та очистьте шкаралупу.
  2. Овочі та зелень добре промийте під проточною водою, зріжте хвостики редиски та огірка.  
  3. Якщо ви хочете приготувати домашні сухарики, тоді наріжте батон кубиком та підсмажте його на сухій сковорідці до рум'яної скоринки. Смажте на невеликому вогні, час від часу помішуючи, можете також додати улюблені спеції.
  4. Шинку наріжте кубиком, огірки та редиску – четвертинками, а зелену цибулю та руколу – дрібно. Листя салату можна не різати, а просто розірвати руками на шматочки довільного розміру. Перекладіть все в салатницю.
  5. Заправте салат олією та лимоном, додайте сіль та перець. А перед самою подачею на стіл додайте сухарики та добре перемішайте.

Смачного!

Фото: besahy.com


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
Сергій Лавров
13 травня, 2024 понедiлок
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
Білорусь кордон стіна
14 травня, 2024 вiвторок
На кордоні з Білоруссю мігрант пограбував польського прикордонника
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 травня, 2024 вiвторок
"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 42.59
    Продаж 43.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
15 травня
16:49
Оновлено
Обстріл Херсона 15 травня 2024 року
Росіяни вдарили авіацією по центру Херсона: 12 людей постраждали
16:36
Росіяни вдарили з артилерії та РСЗВ по Сумщині. Є загибла
16:25
Оновлено
"Інформація викривлюється": alyona alyona прокоментувала ситуацію зі "штрафом" на Євробаченні
16:18
фейк
"Зеленський підготував багато неправдивих повідомлень про обстріли цивільного населення, масові вбивства й катування": добірка фейків світових ЗМІ за 15 травня
16:15
Оновлено
Роберт Фіцо
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби
16:14
Естонія
Парламент Естонії схвалив використання російських заморожених активів на користь України
16:12
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони частково витіснили росіян з Вовчанська, - Генштаб
16:09
На фото: Олексій Завгородній, Позитив
Позитив розповів, що найбільший гонорар отримував на корпоративі у Коломойського, та назвав суму
16:00
OPINION
Руслан Рохов
Яке послання привіз Блінкен до Києва
15:59
Ексклюзив
окупанти рф
На Харківщині росіянам не вдався бліцкриг, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
15:44
Ентоні Блінкен
США оголосили про додаткову допомогу Україні на $2 млрд
15:11
Маріуполь
За пів року в Маріуполі кількість росіян зросла на 7,8 тис., - міськрада
15:07
На фото: Меріл Стріп
На відкритті Каннського кінофестивалю Меріл Стріп вручили почесну "Золоту пальмову гілку"
14:57
Ексклюзив
Ентоні Блінкен
Двостороння безпекова угода між США й Україною буде підписана за кілька тижнів, - держсекретар США Блінкен
14:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:35
Оновлено
Вибух
Росіяни вдарили по Миколаєву: п'ятеро постраждалих
14:31
діти, війна
Росія атакувала Дніпро: є загиблі та поранені
14:28
колаж
Під час стрибка з парашутом загинув курсант Одеської військової академії. Розпочато розслідування
14:15
Грузія протести
У ЄС і НАТО закликали Грузію змінити курс на тлі ухвалення закону про "іноагентів"
14:10
Непокаране зло повертається
Окупанти планують змусити дітей на ТОТ Луганщини вивчати "історію ЛНР"
14:05
На фото: Антон Вельбой
Wellboy заявив, що посів би перше місце на Євробаченні, alyona alyona прокоментувала
14:00
OPINION
Юрій Богданов
Блінкен, гітара і вибори
13:46
Російський літак
ВАКС стягнув у дохід держави два літаки російської компанії "Ростех"
13:40
У Києві викрили підпільний осередок проєкту Медведчука "Другая Украина": підозру отримав куратор групи Жарких
13:33
Бузок
Наталка Діденко спрогнозувала потепління найближчими днями
13:03
Оновлено
обстріл, ППО
У Севастополі лунали вибухи: міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS
12:58
На фото: Кріс Гемсворт
"Закочую очі": зірка Marvel Кріс Гемсворт відповів на критику супергеройських фільмів від Скорсезе та Копполи
12:50
Новини компаній
"Не зупиняйся": у Львові відбувся благодійний напівмарафон від Нової пошти
12:47
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні
12:40
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
У YASNO пояснили, чому українців завчасно не попередили про відключення світла
12:39
Огляд
Карта. Харківщина_1505
Карта бойових дій за період 8-15 травня: що відбувається на інших ділянках фронту, поки на Харківщині росіяни відвертають увагу
12:28
Геннадій Дикий
Де воює мер Білої Церкви Дикий та чому кошти громади віддають на його полк
12:24
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду
12:21
Українська електроенергія пішла в Європу
Увечері можливі аварійні відключення, обсяг імпорту знову рекордний: ситуація в енергосистемі станом на 15 травня
12:20
Пресреліз
медіаспоживання
Платформа для навчання та спілкування: як працює громадська організація "Клуб відповідальних медіа"
12:19
ЗСУ
За 5 днів наступальних дій на Харківщині РФ втратила 615 військових: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
12:09
США попередили Raiffeisen про обмеження доступу до американської фінансової системи через бізнес у Росії, - Reuters
12:03
Ексклюзив
окупанти
Полковник ЗСУ Селезньов припустив, скільки часу ворог активно атакуватиме на різних ділянках фронту
12:02
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
"За сильно довгий язик світить повістка..."
11:55
яхта Royal Romance
Арештована супер'яхта Медведчука перейшла в юрисдикцію України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV