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Варіанти салатів із капусти, які здивують ваших гостей
Салати з капусти, з морквою, ананасом, крабовими паличками, кукурудзою, селерою та блакитним сиром
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Салат з капусти, моркви та ананасу
Інгредієнти:
- ¼ середнього качана капусти;
- 1 середня морква;
- 250-300 г консервованих ананасів;
- 3–4 столові ложки майонезу;
- 2 чайні ложки цукру;
- 4 чайні ложки білого винного оцту.
Приготування салату з капусти:
- Наріжте капусту і натріть моркву на великій тертці
- Додайте до овочів кубики ананасів
- Змішайте майонез, цукор та оцет і заправте цією сумішшю салат.
Салат з капустою, крабовими паличками та кукурудзою
Інгредієнти:
- ½ середнього качана капусти
- 2–3 середні огірки
- 1 цибулина
- ½ пучка кропу
- 250 г консервованої кукурудзи
- 200 г крабових паличок
- 2–3 столові ложки майонезу
- сіль за смаком.
Приготування - салат з капусти:
- Наріжте капусту невеликими тонкими смужками, огірки - півкружечками, а цибуля - дрібними кубиками
- Додайте до овочів подрібнену зелень, кукурудзу та нарізані кубиками крабові палички
- Покладіть майонез та сіль і перемішайтеСалат зі свіжою капустою, селерою та блакитним сиром.
Салат з капусти із селерою
Інгредієнти:
- 6 черешків селери
- 2 середні червоні цибулини
- 2 великі моркви
- ½ середнього качана капусти
- 60 мл червоного винного оцту
- 170 г майонезу
- 150 г блакитного сиру
- сіль за смаком
- мелений чорний перець – за смаком
Рецепт приготування - салат з капусти:
- Наріжте селеру невеликими часточками, а цибуля тонкими півкільцями
- Натріть моркву на великій тертці
- Наріжте капусту
- Змішайте оцет, майонез, розкришений сир, сіль та перець
- Заправте овочі сирною сумішшю та приберіть у холодильник на годину.
Смачного!
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