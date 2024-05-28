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Варіанти салатів із капусти, які здивують ваших гостей

28 травня, 2024 вiвторок
15:40
рецепти салат

Салати з капусти, з морквою, ананасом, крабовими паличками, кукурудзою, селерою та блакитним сиром

Зміст

Рецепт Салату з капусти

Салат з капусти, моркви та ананасу

Інгредієнти:

  • ¼ середнього качана капусти;
  • 1 середня морква;
  • 250-300 г консервованих ананасів;
  • 3–4 столові ложки майонезу;
  • 2 чайні ложки цукру;
  • 4 чайні ложки білого винного оцту.

Приготування салату з капусти:

  • Наріжте капусту і натріть моркву на великій тертці
  • Додайте до овочів кубики ананасів
  • Змішайте майонез, цукор та оцет і заправте цією сумішшю салат.

Салат з капустою, крабовими паличками та кукурудзою

Інгредієнти:

  • ½ середнього качана капусти
  • 2–3 середні огірки
  • 1 цибулина
  • ½ пучка кропу
  • 250 г консервованої кукурудзи
  • 200 г крабових паличок
  • 2–3 столові ложки майонезу
  • сіль за смаком.

Приготування - салат з капусти:

  • Наріжте капусту невеликими тонкими смужками, огірки - півкружечками, а цибуля - дрібними кубиками
  • Додайте до овочів подрібнену зелень, кукурудзу та нарізані кубиками крабові палички
  • Покладіть майонез та сіль і перемішайтеСалат зі свіжою капустою, селерою та блакитним сиром.

Салат з капусти із селерою 

Інгредієнти:

  • 6 черешків селери
  • 2 середні червоні цибулини
  • 2 великі моркви
  • ½ середнього качана капусти
  • 60 мл червоного винного оцту
  • 170 г майонезу
  • 150 г блакитного сиру
  • сіль за смаком
  • мелений чорний перець – за смаком

Рецепт приготування - салат з капусти:

  • Наріжте селеру невеликими часточками, а цибуля тонкими півкільцями
  • Натріть моркву на великій тертці
  • Наріжте капусту
  • Змішайте оцет, майонез, розкришений сир, сіль та перець
  • Заправте овочі сирною сумішшю та приберіть у холодильник на годину.

Смачного!


 
Теги:
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