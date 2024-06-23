Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна рецепти Секрети хрумкої молодої картоплі в духовці: два рецепти на вибір
Інфографіка

Секрети хрумкої молодої картоплі в духовці: два рецепти на вибір

23 червня, 2024 неділя
09:09
рецепти Молода картопля в духовці

Літо – це надзвичайна пора року, що дарує великий вибір продуктів, а запечена молода картопля – це справжній делікатес, який має насичений смак, апетитний аромат та хрумку текстуру

Зміст

Молода картопля є джерелом вітамінів С і В6, а також містить калій, магній та фолієву кислоту, які важливі для здоров'я серця, нервової системи і м'язів. Крім того, вона має низький глікемічний індекс. Тобто така картопля має менший вплив на рівень глюкози в крові, що є важливим для людей з цукровим діабетом або тим, хто стежить за даними показниками.

Одним із найпопулярніших способів приготування молодої картоплі є запікання в духовці. Це не тільки просто, але й дозволяє зберегти всі корисні властивості та багатий смак бульби. У цій статті Еспресо поділиться двома простими та смачними рецептами, які допоможуть урізноманітнити ваше меню. Незалежно від того, чи ви шукаєте легкий гарнір або самодостатню страву, ці рецепти обов'язково сподобаються вам та вашим близьким.

Молода картопля запечена в духовці з часником

молода картопля в духовці

Інгредієнти:

  • картопля (маленького чи середнього розміру) – 700 г
  • олія оливкова - 3-4 ст. л.
  • сіль – 1 ст. л.
  • паприка – 0.5 ч. л.
  • чорний перець – 0.5 ч. л.
  • часник – 3-4 зубчики
  • вершкове масло – 50 г
  • зелень – до смаку

Покроковий рецепт молодої картоплі в духовці:

  1. Добре промийте молоду картоплю. Краще додатково почистити її щіткою, щоб видалити всі  залишки землі чи піску, оскільки очищати від шкірки молоду картоплю непотрібно.
  2. Картоплини маленького розміру залиште цілими, а середнього – розріжте навпіл.
  3. До картоплі додайте сіль, чорний перець, паприку та оливкову олію. Все добре перемішайте.
  4. Застеліть деко для випікання пергаментним папером, потім викладіть та розподіліть картоплю рівномірно.
  5. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 40-50 хвилин.
  6. Доки картопля готується, промийте та наріжте дрібно зелень. Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі або на паровій бані.
  7. Змішайте зелень та розтоплене вершкове масло, додайте ще трохи солі та пропущений через прес часник.
  8. Готову картоплю полийте вершковим соусом із зеленню та куштуйте, це неймовірно смачно!

Фото: Pinterest

Запечена молода картопля із пармезаном

  • картопля (середнього розміру) – 1 кг
  • пармезан – 200 г
  • грецький йогурт – 150 г
  • часник – 1 зубчик
  • лимонний сік – 1 ч. л.
  • спеції, трави, зелень та сіль – до смаку
  • олія оливкова - 4-5 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Добре промийте молоду картоплю. Краще додатково почистити її щіткою, щоб видалити всі  залишки землі чи піску. Картоплини розріжте навпіл.
  2. Натріть на дрібній терці пармезан.
  3. Застеліть деко для випікання пергаментним папером. Добре змастіть пергамент оливковою олією, а зверху щільно засипте пармезаном та можете додати трохи спецій. На цю "подушку" із пармезану викладіть картоплю скоринкою дороги.
  4. Кулінарним пензликом зверху змастіть картоплю оливковою олією та додайте трохи солі.
  5. Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовій шафі протягом 35-40 хвилин.
  6. Доки картопля запікається, приготуйте соус. Змішайте у посудині грецький йогурт, лимонний сік, спеції, трави, сіль, зелень та пропущений через прес часник.
  7. Куштуйте картоплю разом із соусом. Смачного!

Фото: recipetineats.com

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
вітер
21 червня, 2024 п'ятниця
Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними
Війна з Росією, ЗСУ
21 червня, 2024 п'ятниця
Або ми складаємо план стратегічного прориву, або думаємо, як завершити цю війну, - Юрій Луценко
путін
22 червня, 2024 субота
ISW: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
23 червня
10:11
польща кордон
Напруга через мігрантів: у Польщі не виключають повного закриття кордону з Білоруссю
10:09
Оновлено
світло
Відключення світла 23 червня почнуться на 8 годин раніше, ніж попереджали
10:05
OPINION
Володимир Гевко
Кпинити зараз з Байдена чи Шольца через їхню обережність – смішно
09:50
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Чому ворог використовує Азовське море для пусків "Калібрів": пояснює речник УДА "Південь" Братчук
09:33
хусити
Єменські хусити заявили, що атакували чотири судна в порту ізраїльського міста Хайфа
09:17
безпілотник, дрон
У РФ поскаржилися на нічну атаку БПЛА: нібито збили понад 30 дронів
09:00
Анонс
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 23 червня
08:57
енергетики
У Запорізькій області помер енергетик, поранений під час ракетного удару росіян по енергооб’єкту 22 червня
08:48
Оновлено
РФ чотири рази вдарила КАБами по Харкову 22 червня: "прилетіло" у житловий будинок та на підприємство, є загиблі
08:45
ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ
08:35
Андрющенко запропонував дві гіпотези, навіщо росіяни завели до порту Маріуполя третій танкер
08:28
Російські полонені в Україні
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
08:16
Наслідки атаки на Київщину 23 червня
Росіяни зранку атакували ракетами Київщину: є поранені та руйнування
08:00
Кріштіану Роналду, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 22 червня
08:00
OPINION
Ростислав Павленко
Дали вудку, а не рибу
07:51
Шахед
Військові підтвердили знищення складу "шахедів" та інфраструктури росіян на Кубані 21 червня
07:44
крилата ракта "Калібр"
Українська ППО за ніч збила два з трьох російських "калібрів"
07:21
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує у Чорному на Азовському морях 10 кораблів, 4 з них - ракетоносії
07:16
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових
00:14
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:11
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 2-го туру
2024, субота
22 червня
23:55
Ромелу Лукаку, збірна Бельгії, збірна Румунії
Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024
23:04
Еставао
"Челсі" купив у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
22:29
Сумщина
На Сумщині депутата підозрюють в умисному вбивстві лісника
21:53
Євгенія Казбекова, скелелазіння
Україна завоювала історичну ліцензію на Олімпійські ігри
21:37
Ексклюзив
путін
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
21:36
Ексклюзив
путін
Путін хоче спровокувати війну на корейському півострові, - Портников
21:22
Через Резерв+ 1,7 млн українців оновили свої дані, - Міноборони
21:17
Вадим Скічко та Роберто Моралес
Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують вирішальний матч України на Євро-2024
20:57
Збірна Португалії, Португалія, Євро-2024
Португалія розгромила Туреччину та вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024
20:56
Ексклюзив
Україна ЄС
Дипломат Хандогій назвав орієнтовну дату вступу України до ЄС
20:49
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяну, Північна Корея, 19 червня 2024 року
"Путін себе дуже сильно підставив": експерт-міжнародник Семиволос про візит російського президента до КНДР
20:46
ЄБРР
ЄБРР виділить кошти на електровози для Укрзалізниці та модульні відділення для Укрпошти
20:43
Ексклюзив
F-16
З того, що я знаю, F-16 вже передаються до України, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх
20:37
Андрій Лунін і Руслан Малиновський, збірна України, Євро-2024
Лунін, якого після 3 пропущених голів посадили на лаву запасних, відреагував на рішення Реброва
20:33
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
20:18
Президент України Володимир Зеленський
Від початку червня РФ застосувала проти України понад 2400 КАБів, з них близько 700 - на Харківщині, - Зеленський
20:09
OPINION
Андрій Кокотюха
Напружений трилер про те, як (не)виділяли гроші на кіно
19:37
боєприпаси 155 мм
Сербія від початку повномасштабного вторгнення РФ передала Україні через треті країни боєприпасів на €800 млн, - FT
19:27
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
РФ щодня скидає близько 100 КАБів на позиції ЗСУ та прифронтові міста, - Міноборони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV