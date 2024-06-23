Секрети хрумкої молодої картоплі в духовці: два рецепти на вибір

Молода картопля є джерелом вітамінів С і В6, а також містить калій, магній та фолієву кислоту, які важливі для здоров'я серця, нервової системи і м'язів. Крім того, вона має низький глікемічний індекс. Тобто така картопля має менший вплив на рівень глюкози в крові, що є важливим для людей з цукровим діабетом або тим, хто стежить за даними показниками.

Одним із найпопулярніших способів приготування молодої картоплі є запікання в духовці. Це не тільки просто, але й дозволяє зберегти всі корисні властивості та багатий смак бульби. У цій статті Еспресо поділиться двома простими та смачними рецептами, які допоможуть урізноманітнити ваше меню. Незалежно від того, чи ви шукаєте легкий гарнір або самодостатню страву, ці рецепти обов'язково сподобаються вам та вашим близьким.

Молода картопля запечена в духовці з часником

Інгредієнти:

картопля (маленького чи середнього розміру) – 700 г

олія оливкова - 3-4 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

паприка – 0.5 ч. л.

чорний перець – 0.5 ч. л.

часник – 3-4 зубчики

вершкове масло – 50 г

зелень – до смаку

Покроковий рецепт молодої картоплі в духовці:

Добре промийте молоду картоплю. Краще додатково почистити її щіткою, щоб видалити всі залишки землі чи піску, оскільки очищати від шкірки молоду картоплю непотрібно. Картоплини маленького розміру залиште цілими, а середнього – розріжте навпіл. До картоплі додайте сіль, чорний перець, паприку та оливкову олію. Все добре перемішайте. Застеліть деко для випікання пергаментним папером, потім викладіть та розподіліть картоплю рівномірно. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 40-50 хвилин. Доки картопля готується, промийте та наріжте дрібно зелень. Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі або на паровій бані. Змішайте зелень та розтоплене вершкове масло, додайте ще трохи солі та пропущений через прес часник. Готову картоплю полийте вершковим соусом із зеленню та куштуйте, це неймовірно смачно!

Фото: Pinterest

Запечена молода картопля із пармезаном

картопля (середнього розміру) – 1 кг

пармезан – 200 г

грецький йогурт – 150 г

часник – 1 зубчик

лимонний сік – 1 ч. л.

спеції, трави, зелень та сіль – до смаку

олія оливкова - 4-5 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

Добре промийте молоду картоплю. Краще додатково почистити її щіткою, щоб видалити всі залишки землі чи піску. Картоплини розріжте навпіл. Натріть на дрібній терці пармезан. Застеліть деко для випікання пергаментним папером. Добре змастіть пергамент оливковою олією, а зверху щільно засипте пармезаном та можете додати трохи спецій. На цю "подушку" із пармезану викладіть картоплю скоринкою дороги. Кулінарним пензликом зверху змастіть картоплю оливковою олією та додайте трохи солі. Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовій шафі протягом 35-40 хвилин. Доки картопля запікається, приготуйте соус. Змішайте у посудині грецький йогурт, лимонний сік, спеції, трави, сіль, зелень та пропущений через прес часник. Куштуйте картоплю разом із соусом. Смачного!

Фото: recipetineats.com