Сирні кекси: рецепт простої та неймовірно смачної випічки
Сирні кекси – це цікавий та досить корисний варіант випічки, який люблять дорослі та діти. Ніжна консистенція та неповторний сирний смак заворожує
Сирні кекси – справжній гастрономічний шедевр, який легко приготувати вдома. Їх проста рецептура поєднується з користю, роблячи їх ідеальними ласощами для всієї родини. Дозвольте собі насолоджуватися вишуканим смаком, не витрачаючи багато часу на кулінарні тонкощі.
Сирні кекси з домашнього сиру
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 220 г
- курячі яйця – 2 шт.
- вершкове масло – 70 г
- борошно пшеничне – 180 г
- цукор – 100 г
- розпушувач – 8 г
- соняшникова олія – 1 ст. л.
- сіль - дрібка
- цукрова пудра (для подачі)
Сирні кекси – рецепт приготування покроково:
- За допомогою міксера збиваємо курячі яйця з цукром до пишної маси. Додаємо розм'якшене вершкове масло та продовжуємо збивати.
- Кисломолочний сир бажано перебити блендером або перетерти через сито. Додаємо сир та дрібку солі до яєчної маси, перемішуємо.
- Просіємо через сито борошно та розпушувач. Висипаємо їх в декілька етапів до сирної маси. Все вимішуємо лопаткою до однорідності.
- Силіконові формочки (або будь-які інші) для кексів змащуємо соняшниковою олією та викладаємо тісто так, щоб воно займало приблизно 2/3 форми.
- Ставимо кекси у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
- Коли кекси трохи охолонуть, їх можна дістати з форми та посипати цукровою пудрою. Готово!
Фото: FreeFoodTips
Сирні кекси з манкою
Інгредієнти:
- кисломолочний сир – 250 г
- курячі яйця – 2 шт.
- цукор – 30 г
- сметана – 60 г
- манна крупа – 30 г
- розпушувач – 0.5 ч. л.
- ванільний цукор – до смаку
- цукрова пудра (для подачі)
Покроковий рецепт приготування:
- Кисломолочний сир перебиваємо блендером або перетираємо через дрібне сито.
- До сиру додаємо курячі яйця, цукор, ванільний цукор, сметану. Розминаємо та перемішуємо всі інгредієнти виделкою.
- Додаємо до сирної маси манку та розпушувач. Знову перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб манка набухла.
- Наповнюємо силіконові форми для кексів тістом на 2/3 за допомогою ложки.
- Ставимо кекси у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Краще перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
- Щойно кекси охолонуть, дістаємо їх з форми та посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!
Фото: Pinterest
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