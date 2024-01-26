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Головна рецепти Сирні кекси: рецепт простої та неймовірно смачної випічки
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Сирні кекси: рецепт простої та неймовірно смачної випічки

26 січня, 2024 п'ятниця
10:55
рецепти Сирні кекси

Сирні кекси – це цікавий та досить корисний варіант випічки, який люблять дорослі та діти. Ніжна консистенція та неповторний сирний смак заворожує

Сирні кекси – справжній гастрономічний шедевр, який легко приготувати вдома. Їх проста рецептура поєднується з користю, роблячи їх ідеальними ласощами для всієї родини. Дозвольте собі насолоджуватися вишуканим смаком, не витрачаючи багато часу на кулінарні тонкощі.

Сирні кекси з домашнього сиру

рецепт сирних кексів

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 220 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • вершкове масло – 70 г
  • борошно пшеничне – 180 г
  • цукор – 100 г
  • розпушувач – 8 г
  • соняшникова олія – 1 ст. л.
  • сіль - дрібка
  • цукрова пудра (для подачі)

Сирні кекси – рецепт приготування покроково:

  1. За допомогою міксера збиваємо курячі яйця з цукром до пишної маси. Додаємо розм'якшене вершкове масло та продовжуємо збивати.
  2. Кисломолочний сир бажано перебити блендером або перетерти через сито. Додаємо сир та дрібку солі до яєчної маси, перемішуємо.  
  3. Просіємо через сито борошно та розпушувач. Висипаємо їх в декілька етапів до сирної маси. Все вимішуємо лопаткою до однорідності.
  4. Силіконові формочки (або будь-які інші) для кексів змащуємо соняшниковою олією та викладаємо тісто так, щоб воно займало приблизно 2/3 форми.
  5. Ставимо кекси у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
  6. Коли кекси трохи охолонуть, їх можна дістати з форми та посипати цукровою пудрою. Готово!

Фото: FreeFoodTips

Сирні кекси з манкою

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 250 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • цукор – 30 г
  • сметана – 60 г
  • манна крупа – 30 г
  • розпушувач – 0.5 ч. л.
  • ванільний цукор – до смаку
  • цукрова пудра (для подачі)

Покроковий рецепт приготування:

  1. Кисломолочний сир перебиваємо блендером або перетираємо через дрібне сито.
  2. До сиру додаємо курячі яйця, цукор, ванільний цукор, сметану. Розминаємо та перемішуємо всі інгредієнти виделкою.
  3. Додаємо до сирної маси манку та розпушувач. Знову перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб манка набухла.
  4. Наповнюємо силіконові форми для кексів тістом на 2/3 за допомогою ложки.
  5. Ставимо кекси у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Краще перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою.
  6. Щойно кекси охолонуть, дістаємо їх з форми та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

Фото: Pinterest


 
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Суспільство
кухня
кулінарія
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