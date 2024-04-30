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Головна рецепти Готуємо страви в горщиках: плов, чанахі і пельмені
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Готуємо страви в горщиках: плов, чанахі і пельмені

30 квітня, 2024 вiвторок
11:07
рецепти Чанахі

Рецепти приготування в горщику будуть для вас марними, якщо у вас немає хорошої духовки. Але ось у вас є керамічний або глиняний горщик, є підходяща духовка, значить саме час почати готувати смачні страви в горщику

Чанахи (яловичина з овочами по-грузинськи)

Чанахи (яловичина з овочами)

Інгредієнти:

  • яловичина - 700-800 г
  • картопля – 4-5 шт.
  • баклажани – 1-3 шт.
  • перець солодкий – 2-3 шт.
  • помідори – 3-5 шт.
  • цибуля ріпчаста - 2-4 шт.
  • часник - 3 зубчики
  • масло - 50 г
  • олія - 50-70 мл
  • зелень (базилик, кінза, зелена цибуля, петрушка) – 50-100 г
  • перець гострий – за смаком
  • сіль - за смаком

Покроковий рецепт приготування - Чанахі (яловичина з овочами по-грузинськи)

  • якщо баклажани попалися гірких сортів, наріжте крупно, посоліть, залиште на півгодини осторонь, потім вилийте сік, що виділився
  • перед запіканням усі овочі та м'ясо обсмажте 
  • у розпечену олію помістіть баклажани 
  • смажте кілька хвилин на великому вогні до золотистої скоринки. перекладіть
  • поступово підливайте олію і не остуджуйте сковороду
  • обсмажте нарізаний солодкий перець
  • підсмажте нарізану великими шматками картоплю
  • до м'якості пасеруйте нашатковану смужками цибулю
  • просочіть маслом і злегка підсмажте яловичину
  • шарами заповніть горщики
  • між шарами додавайте вершкове масло та спеції
  • на дно першим викладіть вершкового масла і м'якоть яловичини
  • засипте цибулю
  • знов покладіть трохи вершкового масла
  • всипте сіль
  • додайте баклажани
  • далі – картопля
  • потім - свіжі нарізані помідори
  • накрийте промасленим солодким перцем
  • засипте подрібненою свіжою зеленню, часником і нарізаним кружальцями гострого перця
  • встановіть кришки 
  • поставте в заздалегідь розігріту духовку приблизно на 1 год. 
  • томіть чанахи з яловичиною при температурі 180 градусів
  • при подачі посипте чанахи свіжою зеленню.

Плов у горщиках

Інгредієнти для плову на один горщик:

  • свинина - 150 г 
  • морквина - 1 невелика 
  • цибулина - 1 невелика 
  • сухий рис - 0,5 склянки 
  • окріп - 1 склянка
  • приправа для плову
  • сіль
  • перець
  • олія

Спосіб приготування плову у горщиках:

  • м'ясо помити 
  • нарізати невеликими шматочками
  • обсмажити його до готовності на олії
  • цибулю порізати 
  • обсмажити до золотистої скоринки
  • додати до цибулі порізану моркву 
  • ще трохи обсмажити
  • на дно горщика викласти обсмажене м'ясо
  • на м'ясо викласти обсмажену цибулю та моркву
  • засипати сухий рис
  • додати окріп та приправу
  • поставити плов у горщиках у розігріту до 180 градусів духовку на 1 год.

Пельмені, запечені в горщиках

Інгредієнти:

  • пельмені готові (виліплені) – 800 г
  • сметана – 200 г
  • яйце куряче - 2 шт.
  • масло - 50 г
  • борошно - 2 ст. л.
  • сир - 100 г
  • зелень петрушки
  • сіль

Покроковий рецепт - Пельмені, запечені в горщиках:

  • включити духовку 
  • розігріти до 180 градусів
  • поставити каструлю з водою на плиту
  • довести воду до кипіння
  • посолити
  • зліплені пельмені відварити до напівготовності, не даючи їм випливти
  • пельмені перекласти в керамічні горщики
  • додати олію та сметану.
  • борошно змішати з яйцем (яйце можна збити окремо)
  • вилити на пельмені
  • пельмені зверху посипати тертим сиром
  • горщики накрити кришкою 
  • поставити в гарячу духовку на середню полицю на 20-30 хв. 
  • подавати до столу запечені пельмені у горщиках, посипавши дрібно нарізаною зеленню петрушки.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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