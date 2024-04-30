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Готуємо страви в горщиках: плов, чанахі і пельмені
Рецепти приготування в горщику будуть для вас марними, якщо у вас немає хорошої духовки. Але ось у вас є керамічний або глиняний горщик, є підходяща духовка, значить саме час почати готувати смачні страви в горщику
Чанахи (яловичина з овочами по-грузинськи)
Інгредієнти:
- яловичина - 700-800 г
- картопля – 4-5 шт.
- баклажани – 1-3 шт.
- перець солодкий – 2-3 шт.
- помідори – 3-5 шт.
- цибуля ріпчаста - 2-4 шт.
- часник - 3 зубчики
- масло - 50 г
- олія - 50-70 мл
- зелень (базилик, кінза, зелена цибуля, петрушка) – 50-100 г
- перець гострий – за смаком
- сіль - за смаком
Покроковий рецепт приготування - Чанахі (яловичина з овочами по-грузинськи)
- якщо баклажани попалися гірких сортів, наріжте крупно, посоліть, залиште на півгодини осторонь, потім вилийте сік, що виділився
- перед запіканням усі овочі та м'ясо обсмажте
- у розпечену олію помістіть баклажани
- смажте кілька хвилин на великому вогні до золотистої скоринки. перекладіть
- поступово підливайте олію і не остуджуйте сковороду
- обсмажте нарізаний солодкий перець
- підсмажте нарізану великими шматками картоплю
- до м'якості пасеруйте нашатковану смужками цибулю
- просочіть маслом і злегка підсмажте яловичину
- шарами заповніть горщики
- між шарами додавайте вершкове масло та спеції
- на дно першим викладіть вершкового масла і м'якоть яловичини
- засипте цибулю
- знов покладіть трохи вершкового масла
- всипте сіль
- додайте баклажани
- далі – картопля
- потім - свіжі нарізані помідори
- накрийте промасленим солодким перцем
- засипте подрібненою свіжою зеленню, часником і нарізаним кружальцями гострого перця
- встановіть кришки
- поставте в заздалегідь розігріту духовку приблизно на 1 год.
- томіть чанахи з яловичиною при температурі 180 градусів
- при подачі посипте чанахи свіжою зеленню.
Плов у горщиках
Інгредієнти для плову на один горщик:
- свинина - 150 г
- морквина - 1 невелика
- цибулина - 1 невелика
- сухий рис - 0,5 склянки
- окріп - 1 склянка
- приправа для плову
- сіль
- перець
- олія
Спосіб приготування плову у горщиках:
- м'ясо помити
- нарізати невеликими шматочками
- обсмажити його до готовності на олії
- цибулю порізати
- обсмажити до золотистої скоринки
- додати до цибулі порізану моркву
- ще трохи обсмажити
- на дно горщика викласти обсмажене м'ясо
- на м'ясо викласти обсмажену цибулю та моркву
- засипати сухий рис
- додати окріп та приправу
- поставити плов у горщиках у розігріту до 180 градусів духовку на 1 год.
Пельмені, запечені в горщиках
Інгредієнти:
- пельмені готові (виліплені) – 800 г
- сметана – 200 г
- яйце куряче - 2 шт.
- масло - 50 г
- борошно - 2 ст. л.
- сир - 100 г
- зелень петрушки
- сіль
Покроковий рецепт - Пельмені, запечені в горщиках:
- включити духовку
- розігріти до 180 градусів
- поставити каструлю з водою на плиту
- довести воду до кипіння
- посолити
- зліплені пельмені відварити до напівготовності, не даючи їм випливти
- пельмені перекласти в керамічні горщики
- додати олію та сметану.
- борошно змішати з яйцем (яйце можна збити окремо)
- вилити на пельмені
- пельмені зверху посипати тертим сиром
- горщики накрити кришкою
- поставити в гарячу духовку на середню полицю на 20-30 хв.
- подавати до столу запечені пельмені у горщиках, посипавши дрібно нарізаною зеленню петрушки.
Смачного!
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