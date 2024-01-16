Свинина, запечена в духовці: рецепти смачного, соковитого м'яса
Якщо ви не знаєте, як запекти свинину в духовці, щоб вона залишилася соковитою та ніжною, наші рецепти допоможуть впоратися з цим завданням на "відмінно"
Аромат м'яса, запеченого в духовці, завжди викликає справжнє захоплення. Чи є щось краще, ніж соковита, ніжна та ароматна свинина, яку ви готуєте власноруч? У нашій статті ми поділимося з вами двома чудовими рецептами. Від правильного методу запікання до насичених маринадів - дізнайтеся, як надати м'ясу неповторний смак і ніжність.
Свинина в духовці
Інгредієнти:
- свинина (шия) – 1 кг
- соєвий соус – 2-3 ст. л.
- мед – 1 ст. л.
- зернята гірчиці – 1 ст. л.
- часник – 4-5 зубчиків
- лавровий лист – 1 шт.
- чорний мелений перець – 1 ч. л.
Запечена свинина у фользі. Покроковий рецепт приготування:
- Для маринаду потрібно змішати зернята гірчиці, мед, соєвий соус, чорний перець.
- Нарізаємо скибочками часник і ламаємо лавровий листочок.
- М'ясо промиваємо та робимо невеликі надрізи. В них закладаємо шматочок часнику й лаврового листочка, які попередньо обмокнули в маринаді. Потім все м'ясо добре змащуємо маринадом.
- Перекладаємо свинину в посудину та накриваємо поліетиленовою плівкою. Залишаємо маринуватися за кімнатної температури 2-3 години або ставимо в холодильник на ніч.
- Добре промариноване м'ясо обертаємо фольгою для випікання та перекладаємо на деко. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на одну годину.
- Через годину дістаємо м'ясо, обережно розкриваємо фольгу та ставимо знову в духовку на 10-15 хвилин, щоб воно підрум'янилось. Готово!
Фото: cooklikeczechs.com
Запечена свинина в рукаві
Інгредієнти:
- свинина – 1 кг
- морква - 2 шт.
- ріпчаста цибуля - 2-3 шт.
- часник - 4-5 зубчиків
- соєвий соус - 3-4 столові ложки
- розмарин - 2 гілочки
- шавлія - 3-4 листочки
- італійські трави (спеції) - 1-2 чайні ложки
- сіль, чорний мелений перець – до смаку
Як запекти свинину в духовці: покроковий рецепт приготування:
- Моркву та цибулю очистити та нарізати великими шматочками. Часник теж очищаємо, кожен зубчик ріжемо приблизно на три частини.
- До м'яса додаємо сіль, італійські трави, розмарин, шавлію, чорний мелений перець, соєвий соус. Добре натираємо м'ясо спеціями, накриваємо посудину харчовою плівкою та залишаємо маринуватися 30 хвилин за кімнатної температури.
- Рукав для запікання довжиною 50-60 см перекладаємо на деко. З одного боку рукав зав'язуємо, а з іншого починаємо наповнювати. Спочатку викладаємо овочі, потім м'ясо. Якщо в посудині залишився маринад, його виливаємо до м'яса та зав'язуємо рукав.
- Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години.
- Після приготування розрізаємо рукав і куштуємо дуже соковиту свинину з овочами.
Смачного!
Фото: epicurious.com
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