Свинина, запечена в духовці: рецепти смачного, соковитого м'яса

Аромат м'яса, запеченого в духовці, завжди викликає справжнє захоплення. Чи є щось краще, ніж соковита, ніжна та ароматна свинина, яку ви готуєте власноруч? У нашій статті ми поділимося з вами двома чудовими рецептами. Від правильного методу запікання до насичених маринадів - дізнайтеся, як надати м'ясу неповторний смак і ніжність.

Свинина в духовці

Інгредієнти:

свинина (шия) – 1 кг

соєвий соус – 2-3 ст. л.

мед – 1 ст. л.

зернята гірчиці – 1 ст. л.

часник – 4-5 зубчиків

лавровий лист – 1 шт.

чорний мелений перець – 1 ч. л.

Запечена свинина у фользі. Покроковий рецепт приготування:

Для маринаду потрібно змішати зернята гірчиці, мед, соєвий соус, чорний перець. Нарізаємо скибочками часник і ламаємо лавровий листочок. М'ясо промиваємо та робимо невеликі надрізи. В них закладаємо шматочок часнику й лаврового листочка, які попередньо обмокнули в маринаді. Потім все м'ясо добре змащуємо маринадом. Перекладаємо свинину в посудину та накриваємо поліетиленовою плівкою. Залишаємо маринуватися за кімнатної температури 2-3 години або ставимо в холодильник на ніч. Добре промариноване м'ясо обертаємо фольгою для випікання та перекладаємо на деко. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на одну годину. Через годину дістаємо м'ясо, обережно розкриваємо фольгу та ставимо знову в духовку на 10-15 хвилин, щоб воно підрум'янилось. Готово!

Фото: cooklikeczechs.com

Запечена свинина в рукаві

Інгредієнти:

свинина – 1 кг

морква - 2 шт.

ріпчаста цибуля - 2-3 шт.

часник - 4-5 зубчиків

соєвий соус - 3-4 столові ложки

розмарин - 2 гілочки

шавлія - 3-4 листочки

італійські трави (спеції) - 1-2 чайні ложки

сіль, чорний мелений перець – до смаку

Як запекти свинину в духовці: покроковий рецепт приготування:

Моркву та цибулю очистити та нарізати великими шматочками. Часник теж очищаємо, кожен зубчик ріжемо приблизно на три частини. До м'яса додаємо сіль, італійські трави, розмарин, шавлію, чорний мелений перець, соєвий соус. Добре натираємо м'ясо спеціями, накриваємо посудину харчовою плівкою та залишаємо маринуватися 30 хвилин за кімнатної температури. Рукав для запікання довжиною 50-60 см перекладаємо на деко. З одного боку рукав зав'язуємо, а з іншого починаємо наповнювати. Спочатку викладаємо овочі, потім м'ясо. Якщо в посудині залишився маринад, його виливаємо до м'яса та зав'язуємо рукав. Ставимо деко в розігріту до 180 градусів духовку на півтори години. Після приготування розрізаємо рукав і куштуємо дуже соковиту свинину з овочами.

Смачного!

Фото: epicurious.com