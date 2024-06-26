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ТОП - 5 страв з оригінальної китайської кухні

26 червня, 2024 середа
19:02
рецепти курка по-китайськи

Наша п’ятірка найсмачніших страв китайської кухні: китайська кухня одна з найрізноманітніших кухонь світу, в першу чергу, за продуктами, що використовуються. Пропонуємо наш список найсмачніших рецептів

Зміст

Курка тушкована в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем і морквою

Рецепт КуркИ тушкованОЇ

Інгредієнти:

  • Куряче філе – 2 шт. (500 г)
  • Перець солодкий – 1 шт. (150 г)
  • Морква – 1 шт. (100 г)
  • Кетчуп томатний – 100 г
  • Перець гострий мелений - 0,5 ч. ложки
  • Цукор – 1 ст. ложка
  • Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. ложка
  • Соєвий соус – 3 ст. ложки
  • Олія - ​​1 ст. ложка
  • Імбир свіжий (корінь) – 10 г
  • Кунжут (насіння) – 1 ч. ложка

Покроковий рецепт приготування:

  • Замість гострого меленого перцю можна взяти свіжий перець. Вимийте, очистіть і наріжте його кільцями
  • Куряче філе наріжте невеликими кубиками розміром приблизно 2х2 см
  • Солодкий перець очистіть від насіння та хвостика і наріжте шматочками приблизно такого ж розміру, як куряче філе
  • Моркву очистіть та наріжте півколами
  • Розігрійте у сковороді з товстим дном або сотейнику олію
  • Обсмажте на ній куряче філе на сильному вогні до випаровування рідини приблизно 7-8 хвилин
  • Додайте в сковороду моркву та перець, обсмажте все разом на середньому вогні ще 5-7 хвилин, помішуючи
  • Імбир натріть на дрібній тертці
  • Додайте в сковороду гострий мелений перець (або кільця гострого перцю) та імбир
  • Перекладіть у сковороду томатний кетчуп, перемішайте
  • Додайте соєвий соус, перемішайте і тушкуйте на середньому вогні 5-7 хвилин
  • Додайте в сковороду цукор та крохмаль, перемішайте
  • Прогрійте блюдо на невеликому вогні ще 2 хвилини до загустіння соусу
  • Курка, тушкована в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем та морквою, готова
  • Зніміть сковороду із вогню
  • Присипте курку з овочами насінням кунжуту
  • Така страва з курки чудово поєднується з відвареним рисом. Ніжні шматочки курячого філе та соковиті овочі в оригінальному кисло-солодкому соусі з гостринкою – ідеально!

Смажена свинина у медово-соєвому соусі з часником

Інгредієнти:

  • Свинина (м'якоть) – 400 г
  • Цибуля ріпчаста - 60 г (1/2 шт.)
  • Часник - 20 г (3 великі зубчики)
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Мед – 2 ст. ложки
  • Оцет яблучний – 2 ст. ложки
  • Олія - ​​45 мл (3 ст. ложки)
  • Сіль - 1/2 ч. ложки (за смаком)
  • Часник сушений мелений - 1/2 ч. ложки
  • Перець чорний мелений - 1/3 ч. ложки
  • Перець червоний мелений - 1/2 ч. ложки

Покроковий рецепт:

  • Цибулю та часник очищаємо, дрібно нарізаємо
  • Свинину нарізаємо невеликими шматочками (на 1-2 укуси) та перекладаємо в миску
  • Всипаємо сушений часник, мелений перець (чорний і червоний) і сіль (враховуємо, що надалі додаватиметься соєвий соус)
  • Перемішуємо
  • Залишаємо м'ясо на 10-15 хвилин для маринування
  • Розігріваємо глибоку сковороду з олією (2 ст. ложки) і викладаємо туди м'ясо
  • Обсмажуємо м'ясо на сильному вогні, періодично перевертаючи до готовності
  • Обсмажене м'ясо перекладаємо на тарілку
  • У сковороду, що звільнилася, доливаємо 1 ст. ложку олії та викладаємо цибулю
  • Обсмажуємо на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин
  • Додаємо часник і обсмажуємо 1 хвилину, помішуючи
  • Додаємо до часнику мед, соєвий, соус, оцет та 100 мл води
  • Прогріваємо все до розчинення меду, постійно помішуючи
  • Повертаємо до сковороди свинину
  • Готуємо на середньому вогні, перемішуючи, поки соус не загусне і м'ясо не почне покриватися глазур'ю, 10-12 хвилин
  • Свинина у медово-соєвому соусі з часником готова.

Локшина по-китайськи

Інгредієнти:

  • М'ясо – 300 г
  • Локшина яєчна – 1 упаковка (500 г)
  • Перець болгарський червоний – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста середня – 1 шт.
  • Помідор (або томатна паста) – 1 шт.
  • Мед - 1 ч. л.
  • Імбир свіжий – 1 см
  • Часник – 3 зубчики
  • Соєвий соус – до смаку
  • Рослинна олія – 4 ст. л.

Рецепт приготування локшини по-китайськи:

  • Наріжте дрібно імбир та часник, а також м'ясо – великими довгими смужками шириною приблизно 1 см
  • В цей же час поставте каструлю з водою для локшини і, коли вода закипить, відваріть її в підсоленій воді до готовності
  • Поки вариться локшина, розігрійте глибоку сковорідку, налийте олію і киньте в неї часник та імбир
  • Смажте суміш кілька секунд і потім покладіть м'ясо
  • Поки смажиться м'ясо, поріжте червоний перець і цибулю півкільцями Киньте овочі до м'яса і продовжуйте смажити хвилин п'ять-сім
  • Після того, як перець з цибулею прожаряться, киньте в суміш помідор натертий або використовуйте готову томатну пасту
  • Перемішайте, смажте хвилини дві і потім покладіть ложку меду та соєвий соус
  • Скільки соусу вливати – це вже вам вирішувати, я люблю, коли його багато, локшина дуже насичена чудовим соєвим смаком.

Биті огірки по-китайськи

Інгредієнти:

  • Огірки середнього розміру – 1/2 кг
  • Часник - 3 зубчики
  • Перець чилі червоний свіжий – 2 шт.
  • Оцет рисовий – 1,5 ст. ложки
  • Олія кунжутна темна - 1/2 ст. ложки
  • Соус соєвий темний – 1,5 ст. ложки
  • Цукор – 1/2 ст. ложки
  • Сіль - 1/2 ч. ложки
  • Насіння кунжутні - 2 ч. ложки

Рецепт приготування:

  • Огірок розріжте поперек навпіл
  • Викладайте огірки по одному на дошку та несильно придавлюйте площиною ножа
  • Притискайте так, щоб огірок злегка тріснув усередині
  • Переверніть огірок на 90° і ще раз обережно притисніть ножем. Важливо не розчавити огірок та зберегти його зовнішню цілісність
  • Наріжте огірки впоперек зручними для їжі шматочками
  • Покладіть огірки в друшляк, посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин для видалення зайвої рідини
  • Подрібніть часник
  • Гострі перці чилі розріжте вздовж, видаліть насіння та перегородки, якщо не хочете, щоб вийшло дуже гостро
  • Дрібно наріжте перець
  • На розігрітій сковороді підсмажте на середньому вогні насіння кунжуту протягом 2 хвилин, злегка помішуючи або струшуючи сковороду
  • Після закінчення смаження пересипте їх у миску
  • Змішайте цукор із рисовим оцтом до розчинення цукру
  • Додайте часник, гострий перець чилі, перемішайте
  • Додайте соєвий соус і кунжутну олію і знову перемішайте
  • Струсіть з огірків сік, що виділився, і покладіть їх у підготовлений маринад Накрийте та залиште биті огірки маринуватися щонайменше на 1 годину Іноді огірки з маринадом злегка трусіть
  • Перед подачею посипте кунжутним насінням.

Курка в апельсиновому соусі

Інгредієнти:

  • Куряче філе - 500 г (2 шт.)
  • Яйця – 2 шт.
  • Сік апельсиновий – 200 мл
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Цукор коричневий – 2 ст. ложки
  • Апельсин (для цедри) – 180 г (1 середній)
  • Імбир свіжий (корінь) – 20 г
  • Часник - 2 зубчики
  • Крохмаль – 100 г (5 ст. ложок)
  • Борошно - 100 г (6-7 ст. ложок)
  • Перець червоний мелений - 1/3 ч. ложки
  • Олія - ​​45-60 мл
  • Цибуля зелена (для подачі) - 1-2 шт.

Рецепт приготування:

  • Коричневий цукор можна замінити білим
  • Куряче філе промийте, обсушіть та наріжте невеликими кубиками
  • Часник та корінь імбиру очистіть і натріть на дрібній тертці
  • Апельсин ретельно вимийте, обсушіть
  • Зніміть з апельсина цедру спеціальним ножем або дрібною теркою
  • Яйця розбийте у глибоку тарілку та перемішайте вилкою до однорідності
  • Все борошно і 4 ст. ложки крохмалю висипте у різні тарілки
  • Кожен шматочок філе обваляйте у борошні з усіх боків
  • Потім вмочіть кожен запанірований у муці шматочок курки в яєчну суміш
  • І обваляйте у крохмалі з усіх боків
  • У сковороді розігрійте олію і викладіть шматочки грудки на відстані один від одного (в один шар)
  • На сильному вогні посмажте з одного боку 5-6 хвилин до утворення хрусткої скоринки
  • Переверніть шматочки на інший бік і смажте ще 3-4 хвилини
  • Викладіть обсмажене філе на тарілку, застелену паперовим рушником або чистою серветкою, щоб увібрався весь зайвий жир. Потім обсмажте іншу партію філе. Так підготуйте все філе
  • Для соусу з'єднайте в глибокій сковороді або сотейнику апельсиновий сік, подрібнені часник та імбир, коричневий цукор, соєвий соус та червоний мелений перець
  • У склянку налийте 60-70 мл холодної води, розведіть 1 ст. ложку крохмалю
  • Сковороду відправте на вогонь та нагрівайте вміст до кипіння
  • Розчин крохмалю збовтайте, додайте в сковороду і перемішайте; нагрівайте ще 1 хвилину, до загусання соусу
  • У соус, що вийшов, викладете всі шматочки обсмаженого філе, прогрійте 1-2 хвилини
  • Перемішайте
  • Додати апельсинову цедру, знову перемішати і зняти сковороду з вогню
  • Курка в апельсиновому соусі готова
  • Викладіть на тарілку або страву, присипте дрібно нарізаною зеленою цибулею або зернами кунжуту
  • На гарнір буде смачно подати відварний рис.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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