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ТОП - 5 страв з оригінальної китайської кухні
Наша п’ятірка найсмачніших страв китайської кухні: китайська кухня одна з найрізноманітніших кухонь світу, в першу чергу, за продуктами, що використовуються. Пропонуємо наш список найсмачніших рецептів
Зміст
Курка тушкована в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем і морквою
Інгредієнти:
- Куряче філе – 2 шт. (500 г)
- Перець солодкий – 1 шт. (150 г)
- Морква – 1 шт. (100 г)
- Кетчуп томатний – 100 г
- Перець гострий мелений - 0,5 ч. ложки
- Цукор – 1 ст. ложка
- Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. ложка
- Соєвий соус – 3 ст. ложки
- Олія - 1 ст. ложка
- Імбир свіжий (корінь) – 10 г
- Кунжут (насіння) – 1 ч. ложка
Покроковий рецепт приготування:
- Замість гострого меленого перцю можна взяти свіжий перець. Вимийте, очистіть і наріжте його кільцями
- Куряче філе наріжте невеликими кубиками розміром приблизно 2х2 см
- Солодкий перець очистіть від насіння та хвостика і наріжте шматочками приблизно такого ж розміру, як куряче філе
- Моркву очистіть та наріжте півколами
- Розігрійте у сковороді з товстим дном або сотейнику олію
- Обсмажте на ній куряче філе на сильному вогні до випаровування рідини приблизно 7-8 хвилин
- Додайте в сковороду моркву та перець, обсмажте все разом на середньому вогні ще 5-7 хвилин, помішуючи
- Імбир натріть на дрібній тертці
- Додайте в сковороду гострий мелений перець (або кільця гострого перцю) та імбир
- Перекладіть у сковороду томатний кетчуп, перемішайте
- Додайте соєвий соус, перемішайте і тушкуйте на середньому вогні 5-7 хвилин
- Додайте в сковороду цукор та крохмаль, перемішайте
- Прогрійте блюдо на невеликому вогні ще 2 хвилини до загустіння соусу
- Курка, тушкована в кисло-солодкому соусі з болгарським перцем та морквою, готова
- Зніміть сковороду із вогню
- Присипте курку з овочами насінням кунжуту
- Така страва з курки чудово поєднується з відвареним рисом. Ніжні шматочки курячого філе та соковиті овочі в оригінальному кисло-солодкому соусі з гостринкою – ідеально!
Смажена свинина у медово-соєвому соусі з часником
Інгредієнти:
- Свинина (м'якоть) – 400 г
- Цибуля ріпчаста - 60 г (1/2 шт.)
- Часник - 20 г (3 великі зубчики)
- Соєвий соус - 50 мл
- Мед – 2 ст. ложки
- Оцет яблучний – 2 ст. ложки
- Олія - 45 мл (3 ст. ложки)
- Сіль - 1/2 ч. ложки (за смаком)
- Часник сушений мелений - 1/2 ч. ложки
- Перець чорний мелений - 1/3 ч. ложки
- Перець червоний мелений - 1/2 ч. ложки
Покроковий рецепт:
- Цибулю та часник очищаємо, дрібно нарізаємо
- Свинину нарізаємо невеликими шматочками (на 1-2 укуси) та перекладаємо в миску
- Всипаємо сушений часник, мелений перець (чорний і червоний) і сіль (враховуємо, що надалі додаватиметься соєвий соус)
- Перемішуємо
- Залишаємо м'ясо на 10-15 хвилин для маринування
- Розігріваємо глибоку сковороду з олією (2 ст. ложки) і викладаємо туди м'ясо
- Обсмажуємо м'ясо на сильному вогні, періодично перевертаючи до готовності
- Обсмажене м'ясо перекладаємо на тарілку
- У сковороду, що звільнилася, доливаємо 1 ст. ложку олії та викладаємо цибулю
- Обсмажуємо на середньому вогні, помішуючи, 5 хвилин
- Додаємо часник і обсмажуємо 1 хвилину, помішуючи
- Додаємо до часнику мед, соєвий, соус, оцет та 100 мл води
- Прогріваємо все до розчинення меду, постійно помішуючи
- Повертаємо до сковороди свинину
- Готуємо на середньому вогні, перемішуючи, поки соус не загусне і м'ясо не почне покриватися глазур'ю, 10-12 хвилин
- Свинина у медово-соєвому соусі з часником готова.
Локшина по-китайськи
Інгредієнти:
- М'ясо – 300 г
- Локшина яєчна – 1 упаковка (500 г)
- Перець болгарський червоний – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста середня – 1 шт.
- Помідор (або томатна паста) – 1 шт.
- Мед - 1 ч. л.
- Імбир свіжий – 1 см
- Часник – 3 зубчики
- Соєвий соус – до смаку
- Рослинна олія – 4 ст. л.
Рецепт приготування локшини по-китайськи:
- Наріжте дрібно імбир та часник, а також м'ясо – великими довгими смужками шириною приблизно 1 см
- В цей же час поставте каструлю з водою для локшини і, коли вода закипить, відваріть її в підсоленій воді до готовності
- Поки вариться локшина, розігрійте глибоку сковорідку, налийте олію і киньте в неї часник та імбир
- Смажте суміш кілька секунд і потім покладіть м'ясо
- Поки смажиться м'ясо, поріжте червоний перець і цибулю півкільцями Киньте овочі до м'яса і продовжуйте смажити хвилин п'ять-сім
- Після того, як перець з цибулею прожаряться, киньте в суміш помідор натертий або використовуйте готову томатну пасту
- Перемішайте, смажте хвилини дві і потім покладіть ложку меду та соєвий соус
- Скільки соусу вливати – це вже вам вирішувати, я люблю, коли його багато, локшина дуже насичена чудовим соєвим смаком.
Биті огірки по-китайськи
Інгредієнти:
- Огірки середнього розміру – 1/2 кг
- Часник - 3 зубчики
- Перець чилі червоний свіжий – 2 шт.
- Оцет рисовий – 1,5 ст. ложки
- Олія кунжутна темна - 1/2 ст. ложки
- Соус соєвий темний – 1,5 ст. ложки
- Цукор – 1/2 ст. ложки
- Сіль - 1/2 ч. ложки
- Насіння кунжутні - 2 ч. ложки
Рецепт приготування:
- Огірок розріжте поперек навпіл
- Викладайте огірки по одному на дошку та несильно придавлюйте площиною ножа
- Притискайте так, щоб огірок злегка тріснув усередині
- Переверніть огірок на 90° і ще раз обережно притисніть ножем. Важливо не розчавити огірок та зберегти його зовнішню цілісність
- Наріжте огірки впоперек зручними для їжі шматочками
- Покладіть огірки в друшляк, посоліть, перемішайте та залиште на 10 хвилин для видалення зайвої рідини
- Подрібніть часник
- Гострі перці чилі розріжте вздовж, видаліть насіння та перегородки, якщо не хочете, щоб вийшло дуже гостро
- Дрібно наріжте перець
- На розігрітій сковороді підсмажте на середньому вогні насіння кунжуту протягом 2 хвилин, злегка помішуючи або струшуючи сковороду
- Після закінчення смаження пересипте їх у миску
- Змішайте цукор із рисовим оцтом до розчинення цукру
- Додайте часник, гострий перець чилі, перемішайте
- Додайте соєвий соус і кунжутну олію і знову перемішайте
- Струсіть з огірків сік, що виділився, і покладіть їх у підготовлений маринад Накрийте та залиште биті огірки маринуватися щонайменше на 1 годину Іноді огірки з маринадом злегка трусіть
- Перед подачею посипте кунжутним насінням.
Курка в апельсиновому соусі
Інгредієнти:
- Куряче філе - 500 г (2 шт.)
- Яйця – 2 шт.
- Сік апельсиновий – 200 мл
- Соєвий соус - 50 мл
- Цукор коричневий – 2 ст. ложки
- Апельсин (для цедри) – 180 г (1 середній)
- Імбир свіжий (корінь) – 20 г
- Часник - 2 зубчики
- Крохмаль – 100 г (5 ст. ложок)
- Борошно - 100 г (6-7 ст. ложок)
- Перець червоний мелений - 1/3 ч. ложки
- Олія - 45-60 мл
- Цибуля зелена (для подачі) - 1-2 шт.
Рецепт приготування:
- Коричневий цукор можна замінити білим
- Куряче філе промийте, обсушіть та наріжте невеликими кубиками
- Часник та корінь імбиру очистіть і натріть на дрібній тертці
- Апельсин ретельно вимийте, обсушіть
- Зніміть з апельсина цедру спеціальним ножем або дрібною теркою
- Яйця розбийте у глибоку тарілку та перемішайте вилкою до однорідності
- Все борошно і 4 ст. ложки крохмалю висипте у різні тарілки
- Кожен шматочок філе обваляйте у борошні з усіх боків
- Потім вмочіть кожен запанірований у муці шматочок курки в яєчну суміш
- І обваляйте у крохмалі з усіх боків
- У сковороді розігрійте олію і викладіть шматочки грудки на відстані один від одного (в один шар)
- На сильному вогні посмажте з одного боку 5-6 хвилин до утворення хрусткої скоринки
- Переверніть шматочки на інший бік і смажте ще 3-4 хвилини
- Викладіть обсмажене філе на тарілку, застелену паперовим рушником або чистою серветкою, щоб увібрався весь зайвий жир. Потім обсмажте іншу партію філе. Так підготуйте все філе
- Для соусу з'єднайте в глибокій сковороді або сотейнику апельсиновий сік, подрібнені часник та імбир, коричневий цукор, соєвий соус та червоний мелений перець
- У склянку налийте 60-70 мл холодної води, розведіть 1 ст. ложку крохмалю
- Сковороду відправте на вогонь та нагрівайте вміст до кипіння
- Розчин крохмалю збовтайте, додайте в сковороду і перемішайте; нагрівайте ще 1 хвилину, до загусання соусу
- У соус, що вийшов, викладете всі шматочки обсмаженого філе, прогрійте 1-2 хвилини
- Перемішайте
- Додати апельсинову цедру, знову перемішати і зняти сковороду з вогню
- Курка в апельсиновому соусі готова
- Викладіть на тарілку або страву, присипте дрібно нарізаною зеленою цибулею або зернами кунжуту
- На гарнір буде смачно подати відварний рис.
Смачного!
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