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Вареники з чорницею: рецепт корисної української страви

30 травня, 2024 четвер
18:00
рецепти Вареники з чорницею

Вареники з чорницею - це не лише смачна, але й дуже корисна страва, яка може стати частиною раціону. Вони поєднують у собі багатство вітамінів та інших корисних речовин

Зміст

Чорниця - це джерело корисних нутрієнтів. Вона багата на вітаміни С і К, які сприяють зміцненню імунітету та покращенню згортання крові. Вона містить антоціани - потужні антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів та допомагають запобігати різним захворюванням.

Чорниця відома своїм позитивним впливом на зір. Вона містить речовини, які сприяють покращенню нічного бачення та зменшенню втоми очей. Регулярне її споживання може допомогти у профілактиці вікових змін, що стосуються зору.

Ця ягода також впливає на покращення настрою завдяки своїм властивостям. Вона сприяє виробленню серотоніну, гормону щастя, що може допомогти зменшити стрес та покращити загальний настрій.

Вареники з чорницею не тільки корисні, а й дуже смачні та прості у приготуванні. Цю страву можна легко зробити вдома, використовуючи свіжі або заморожені ягоди. Вона підходить для сніданку або обіду, може стати чудовим десертом для всієї родини.

Рецепт Вареників з чорницею

Вареники з чорницею

Інгредієнти:

Для тіста

  • борошно - 500 г
  • вода кип'ячена - 250 г
  • соняшникова олія - 1 ст. л.
  • сіль - дрібка

Для начинки:

  • чорниця свіжа - 400 г
  • цукор - 100 г

Для змащування вареників:

  • масло вершкове - 20 г
  • сметана - 2 ст. л.

Вареники з чорницею – рецепт приготування покроково:

  1. Чорницю добре промийте під проточною водою та перекладіть на друшляк, щоб зайва вода стекла.
  2. У велику посудину просійте борошно, додайте дрібку солі та поступово вливайте холодну кип'ячену воду. Перемішуйте тісто спочатку ложкою, а потім, коли вся вода закінчиться, додайте ще олію та почніть замішувати руками.
  3. Готове тісто має бути пружним та не липнути до рук, але не тугим. Розділіть його на декілька частин.
  4. Присипте робочу поверхню борошном та розкатайте качалкою тісто тоненько (товщина приблизно 3 мм), за допомогою склянки зробіть кружечки.
  5. Якщо у вас довго закипає вода, тоді краще вже зараз поставити каструлю з водою на вогонь. Щойно ви зліпите вареники, їх потрібно буде одразу варити.
  6. На кожен кружечок спочатку викладаємо чорницю, а потім цукор. Виконуйте дії саме в такій послідовності. Якщо до посудини з чорницею ви одразу додасте цукор, вона швидко пустить сік, тоді зліпити вареники буде дуже складно.
  7. Ретельно заліплюйте вареники, щоб у процесі варіння вони не розклеїлись.
  8. Додайте до киплячої води з дрібкою солі вареники, варіть їх партіями, щоб вони вільно плавали. Обережно перемішайте, щоб вареники не приклеїлись до дна каструлі. Щойно вареники сплили, варимо їх протягом 3 хвилин.  
  9. Виймаємо вареники шумівкою, додаємо одразу вершкове масло, щоб вони не злипалися.
  10. Подавайте страву зі сметаною, можна ще присипати цукром або цукровою пудрою. Смачного!

Фото: vesuvio.ua


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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