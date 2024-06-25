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Варення з полуниці. Готуємо вдома самі: смачно і ароматно
Варення з полуниці так приємно попоїсти взимку, воно ароматне, нагадує літо, і дуже смачне. Смачне домашнє варення з полуниці не купиш у магазині, так що доведеться дізнатися, як варити полуничне варення. Сьогодні ділимось простим швидким рецептом
Зміст
Полуничне варення на зиму
Інгредієнти для варення з полуниці:
- Полуниця - 1 кг
- Цукор - 800 г
Покроковий рецепт - Полуничне варення на зиму:
- Полуницю переберіть, видаліть пошкоджені та зіпсовані ягоди
- Полуницю вимийте та видаліть хвостики
- На дно алюмінієвого тазу викладіть трохи ягід полуниці, посипте половиною цукру
- Потім викладіть полуницю, що залишилася і зверху посипте цукром, що залишився
- Накрийте таз із полуницею в цукрі щільною тканиною і залиште на 5 годин у холодильнику, щоб полуниця пустила сік, а цукор розчинився
- Зніміть тканину і поставте таз із ягодами на середній вогонь, доведіть до кипіння
- Потім зменшити вогонь до маленького і варити варення з полуниці протягом 5 хвилин
- Зніміть з вогню та повністю остудіть, накривши тканиною
- Повторіть процес варіння та охолодження варення ще тричі
- У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння
- Поставте у воду гвинтові кришки та кип'ятіть на середньому вогні протягом 3 хвилин
- Ретельно вимийте банки обсягом 250 мл
- У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння
- На каструлю встановіть спеціальне кільце для стерилізації і зверху по черзі ставте банки шийкою вниз і стерилізуйте протягом 5 хвилин
- Поставте банки в перевернутому вигляді на рушник, щоб стекла вода і банки стали сухими
- Розкладіть гаряче полуничне варення "П'ятихвилинка" по стерилізованих банках і закрийте кришками, що прокип'ятили
- Після остигання приберіть банки з варенням у темне, прохолодне місце.
Смачного!
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