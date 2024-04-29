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Випічка в мультиварці: пиріг на кефірі та бісквіт
Врахуйте, що якщо покриття вашої чаші в мультиварці було хоч трохи зіпсовано раніше (наприклад перегрівом) або воно неякісне, пиріг може прилипнути
Заливний пиріг на кефірі в мультиварці з яйцями та цибулею
Інгредієнти для пирога на кефірі в мультиварці:
Для тіста
- пшеничне борошно -150 г
- кефір (1% жирності) - 1 скл.
- куркума (щіпка) - за смаком
- курячі яйця - 2 шт.
- сіль - 0.5 чайн. л.
- сода - 0.5 чайн. л.
Для начинки
- зелена цибуля - 20 г
- курячі яйця - 4 великі яйця або 6-8 дрібних
- сіль - за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
- кріп - 40 г
Для змащування форми:
- рослинна олія - 1 стол. л.
Покрокове приготування пирога на кефірі в мультиварці:
- замісити тісто
- у відповідну ємність вбийте два яйця
- всипте сіль
- додайте щіпку куркуми
- збийте яйця виделкою
- у яєчну суміш влийте кефір
- додайте соду
- додайте трохи борошна
- перемішайте до однорідності
- по частинах додайте борошно, ретельно розмішуючи віночком
- тісто має вийти текучим, але не зовсім рідким, приблизно як густа сметана
- помиту і обсушену зелену цибулю дрібно наріжте
- курячі яйця відваріть круто
- остудіть, заливши їх холодною водою
- охолоджені яйця очистіть
- наріжте маленькими кубиками
- подрібніть помитий та обсушений кріп
- усю нарізану зелень та яйця з'єднайте в мисці
- посоліть, поперчіть до смаку
- перемішайте
- чашу мультиварки змастіть рафінованою олією без запаху
- вилийте у чашу мультиварки половину тіста
- зверху на рідке тісто викладіть та рівномірно розподіліть начинку
- на начинку вилийте половину тіста, що залишилася
- розрівняйте силіконовою лопаткою, змоченою у холодній воді
- випікайте пиріг у мультиварці, увімкнувши режим "Випічка" на 40 хв. після вимкнення обережно дістаньте пиріг
- переверніть його на інший бік
- випікайте ще 5 хв., щоб і на іншій стороні утворилася рум'яна скоринка
- готовий пиріг особливо апетитний та смачний у гарячому вигляді.
Бісквіт у мультиварці пишний та повітряний
Інгредієнти для бісквіта в мультиварці:
- пшеничне борошно - 400 г
- цукор - 270 г
- лимонад - 200 мл
- олія - 200 мл
- розпушувач - 10 г
- яйця (великі) - 4 шт.
- ванільний цукор - 1 стол. л.
Покрокове приготування - бісквіт в мультиварці:
- яйця збийте міксером з цукром та ванільним цукром до пишності
- маса повинна збільшитися в обсязі приблизно 3-4 рази
- продовжуючи збивати, влийте олію та лимонад
- маса відразу сильно розріджується
- борошно просійте з розпушувачем
- частинами додайте в тісто, збиваючи щоразу до однорідності на найменшій швидкості
- тісто вийде як рідка сметана
- вилийте тісто у чашу мультиварки
- змащувати чашу нічим не потрібно
- виставте мультиварку на режим «Випічка»
- випікайте бісквіт близько 65 хв.
- мультиварку бажано не відкривати, інакше бісквіт осяде
- після сигналу встановіть час на 60-65 хв.
- перевертати такий бісквіт не потрібно
- після закінчення випічки та звукового сигналу вимкніть мультиварку залишіть бісквіт остигати ще на 20 хв. під кришкою
- переверніть чашу з випічкою на підставки (бісквіт із чаші не випаде) і залиште остигати у підвішеному стані до охолодження.
Смачного!
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