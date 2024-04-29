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Випічка в мультиварці: пиріг на кефірі та бісквіт

29 квітня, 2024 понедiлок
13:50
рецепти бісквіт

Врахуйте, що якщо покриття вашої чаші в мультиварці було хоч трохи зіпсовано раніше (наприклад перегрівом) або воно неякісне, пиріг може прилипнути

Заливний пиріг на кефірі в мультиварці з яйцями та цибулею

Інгредієнти для пирога на кефірі в мультиварці:

Для тіста

  • пшеничне борошно -150 г
  • кефір (1% жирності) - 1 скл.
  • куркума (щіпка) - за смаком
  • курячі яйця - 2 шт.
  • сіль - 0.5 чайн. л.
  • сода - 0.5 чайн. л.

Для начинки

  • зелена цибуля - 20 г
  • курячі яйця - 4 великі яйця або 6-8 дрібних
  • сіль - за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком
  • кріп - 40 г

Для змащування форми: 

  • рослинна олія - 1 стол. л.

Покрокове приготування пирога на кефірі в мультиварці:

  • замісити тісто
  • у відповідну ємність вбийте два яйця
  • всипте сіль
  • додайте щіпку куркуми
  • збийте яйця виделкою 
  • у яєчну суміш влийте кефір
  • додайте соду 
  • додайте трохи борошна
  • перемішайте до однорідності
  • по частинах додайте борошно, ретельно розмішуючи віночком
  • тісто має вийти текучим, але не зовсім рідким, приблизно як густа сметана
  • помиту і обсушену зелену цибулю дрібно наріжте
  • курячі яйця відваріть круто
  • остудіть, заливши їх холодною водою
  • охолоджені яйця очистіть 
  • наріжте маленькими кубиками
  • подрібніть помитий та обсушений кріп
  • усю нарізану зелень та яйця з'єднайте в мисці
  • посоліть, поперчіть до смаку 
  • перемішайте
  • чашу мультиварки змастіть рафінованою олією без запаху
  • вилийте у чашу мультиварки половину тіста 
  • зверху на рідке тісто викладіть та рівномірно розподіліть начинку
  • на начинку вилийте половину тіста, що залишилася
  • розрівняйте силіконовою лопаткою, змоченою у холодній воді
  • випікайте пиріг у мультиварці, увімкнувши режим "Випічка" на 40 хв. після вимкнення обережно дістаньте пиріг
  • переверніть його на інший бік 
  • випікайте ще 5 хв., щоб і на іншій стороні утворилася рум'яна скоринка 
  • готовий пиріг особливо апетитний та смачний у гарячому вигляді.

Бісквіт у мультиварці пишний та повітряний

Інгредієнти для бісквіта в мультиварці:

  • пшеничне борошно - 400 г
  • цукор - 270 г
  • лимонад - 200 мл
  • олія - 200 мл
  • розпушувач - 10 г
  • яйця (великі) - 4 шт.
  • ванільний цукор - 1 стол. л.

Покрокове приготування - бісквіт в мультиварці:

  • яйця збийте міксером з цукром та ванільним цукром до пишності
  • маса повинна збільшитися в обсязі приблизно 3-4 рази
  • продовжуючи збивати, влийте олію та лимонад
  • маса відразу сильно розріджується
  • борошно просійте з розпушувачем
  • частинами додайте в тісто, збиваючи щоразу до однорідності на найменшій швидкості
  • тісто вийде як рідка сметана
  • вилийте тісто у чашу мультиварки
  • змащувати чашу нічим не потрібно
  • виставте мультиварку на режим «Випічка» 
  • випікайте бісквіт близько 65 хв. 
  • мультиварку бажано не відкривати, інакше бісквіт осяде
  • після сигналу встановіть час на 60-65 хв. 
  • перевертати такий бісквіт не потрібно
  • після закінчення випічки та звукового сигналу вимкніть мультиварку залишіть бісквіт остигати ще на 20 хв. під кришкою
  • переверніть чашу з випічкою на підставки (бісквіт із чаші не випаде) і залиште остигати у підвішеному стані до охолодження.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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