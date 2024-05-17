Як приготувати спаржу: два прості та смачні покрокові рецепти

Спаржа, або аспарагус, - це рослина з родини холодкових, відома своїми витягнутими зеленими або білими пагонами. Цей овоч вважається дуже корисним, оскільки містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Спаржа багата на вітаміни А, С, Е та К, а також містить фолати, залізо, калій та інші корисні речовини.

Ця рослина має ряд корисних властивостей для здоров'я, допомагає підтримувати здоров'я шкіри та зору, важлива для зміцнення імунної системи та регулювання травлення. Крім того, спаржа може допомогти знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, стабілізувати рівень цукру в крові.

Спаржа також використовується в кулінарії для приготування різноманітних страв, від супів і салатів до гарнірів та головних страв. Її ніжний смак буде доречним практично з будь-якою стравою. Тому, якщо ви досі не знаєте, як смачно приготувати спаржу, тоді всі секрети вже описані в рецептах нижче.

Спаржа - рецепт класичний

Інгредієнти:

зелена спаржа (аспарагус) - 12 штук

вода – 1 л

сіль – 1 ст. л. (для варіння)

вершкове масло - 50 г

сік лимона

Покроковий рецепт приготування спаржі:

Спаржу промийте та відріжте тверді кінчики. Потрібно зрізати приблизно 1,5-2 см, зазвичай це можна оцінити візуально. Очистіть нижню половину кожного стебла від шкірки за допомогою овочерізки. Поставте сковорідку з водою на вогонь, додайте сіль та доведіть до кипіння (краще брати саме сковорідку, а не каструлю, щоб не зламати ніжні стебла спаржі). Щойно вода закипить, додавайте спаржу та варіть протягом однієї хвилини. Перекладіть спаржу у посудину з холодною водою та льодом на декілька хвилин. На цьому етапі ви можете вже насолоджуватись смаком овочу, особливо якщо не любите різні добавки та хочете максимально відчути смак спаржі. Якщо ні, тоді далі будемо насичувати спаржу класичними смаками – вершковим маслом та лимоном. Добре розігрійте вершкове масло на пательні. Додайте на гарячу сковорідку спаржу, сіль та збризніть соком лимона. Просмажуйте протягом 40-60 секунд, цього буде достатньо. Викладіть готову спаржу на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Готово, можна куштувати!

Спаржа відмінно смакує з різними соусами, наприклад, бешамелем або голландезом. Крім того, до готової страви можна додати ще сік лимону, різні спеції, овочі, пармезан або будь-який інший сир. Ви можете експериментувати та знайти ідеальне поєднання.

Фото: loveandlemons.com

Спаржа – швидкий рецепт

Інгредієнти:

зелена спаржа (аспарагус) - 15 штук

вода

сіль та перець – до смаку

вершкове масло - 50 г

томати чері - 3-4 шт.

часник – 1 зубчик

Покроковий рецепт, як приготувати спаржу на сковороді:

Заморожена спаржа вже зазвичай готова до використання, її не потрібно очищати чи промивати. Заморожену спаржу викладіть на сковорідку, додайте води так, щоб вона покрила дно. Ввімкніть плиту на максимальний вогонь та тушкуйте до того моменту, доки вся вода не випарується. Перевірте готовність спаржі. Ніж має легко розрізати стебло. Додайте в сковорідку вершкове масло, сіль, перець та розчавлений зубчик часнику. Можна ще додати розрізані навпіл томати чері. Підсмажте швидко спаржу до легкої рум'яної скоринки. Готово!

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