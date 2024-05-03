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Йогурт в мультиварці. Робимо самі
Зміст
Натуральні, корисні та дуже смачні ласощі - це домашній йогурт! Його можна їсти таким, яким він є, або ввести різні добавки
Інгредієнти для йогурта в мультиварці:
- молоко - 1 л
- готова закваска (1 упаковка сухої закваски) - 1 г
Спосіб приготування - йогурт в мультиварці
- закип’ятіть молоко
- остудіть до 40 градусів
- всипте суху закваску для приготування йогурту у тепле молоко
- розмішайте.
- приготуйте заздалегідь баночки – потрібно, щоб вони були стерильними
- розлийте в них молоко із закваскою
- накрийте зверху харчовою плівкою
- на дно чаші мультиварки покладіть невеликий рушник
- на рушник поставте баночки з майбутнім йогуртом
- чашу залийте теплою водою (40 градусів) до рівня молока у баночках
- закрийте мультиварку
- виберіть режим "Йогурт"
- час приготування залежить від моделі вашої мультиварки, але зазвичай він становить 8 год.
- коли мине час, мультиварку відкриваємо
- дістаємо баночки
- знімаємо плівку
- накриваємо кришками
- забираємо баночки у холодильник на 4 год.
- через 4 год. йогурт повністю готовий до вживання.
Смачного!
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