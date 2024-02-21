Закарпатські слимбаки з м'ясом: смачний та поживний рецепт

Слимбаки з м'ясом - це одна з традиційних страв закарпатської кухні, яку можна описати як рулетики із тіста, що наповнені м'ясною начинкою. Ця маловідома страва чудово поєднується з овочевим гарніром або грибною підливою, створюючи багатий та насичений смак. Тому, якщо вам набридло ліпити класичні пельмені, саме час спробувати альтернативу - м'ясні слимбаки.

Слимбаки з м'ясом та грибною підливою

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко - 75 мл

вода - 75 мл + 100 мл

дріжджі сухі - 7 г

борошно пшеничне – 450 г (± 50 г)

яйце куряче - 1 шт.

соняшникова олія – приблизно 2-3 ст. л.

сіль – до смаку

Для начинки:

фарш зі свинини - 500 г

копчена паприка, сіль та перець – до смаку

Для грибної підливи:

шампіньйони - 200 г

цибуля ріпчаста - 1 шт.

вода - 500 г

сметана - 2 ст. л.

соняшникова олія - 2 ст. л.

сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Приготуємо спочатку опару для тіста. У посудину наливаємо теплу воду та молоко, додаємо цукор, дріжджі. Все перемішуємо вінчиком, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Опара буде готова тоді, коли з'явиться характерна дріжджова "шапка". До опари додаємо частину просіяного борошна, яйце, олію, сіль та теплу воду. Все добре перемішуємо, потім додаємо частинами просіяне борошно, що залишилось та змішуємо тісто. Під час вимішування можете ще додати олії, тісто має стати еластичним. Накриваємо рушником посудину з тістом та відправляємо в тепле місце на 30 хвилин. Ріпчасту цибулю та шампіньйони треба очистити, нарізати кубиком. Ставимо каструлю або глибоку сковорідку на вогонь, додаємо олію та починаємо смажити цибулю. Щойно вона стане прозорою, додайте гриби, сіль, перець та продовжуйте смажити до готовності. Потім вилийте воду, доведіть до кипіння та вимкніть плиту. Перебийте підливу за допомогою заглибного блендера та додайте сметану. Для приготування начинки змішайте фарш із копченою паприкою, сіллю та перцем. Розкатайте тісто прямокутної форми товщиною приблизно один сантиметр. Розріжте його на дві частини та рівномірно розподіліть фарш. Скрутіть кожен пласт тіста у рулет, добре защипніть шов. Візуально розділіть рулет на рівні шматочки та розріжте (цей процес схожий на приготування солодких сінабонів). Слимбаки розкладіть у грибній підливі, зберігаючи між ними достатню відстань. Вони не мають торкатися один одного. Після цього їх треба варити на повільному вогні протягом 15 хвилин, не відкриваючи кришку. Якщо у вас обмежена кількість місця в каструлі, повторюйте цей процес доти, доки всі слимбаки не будуть зварені. При подачі спочатку налите в тарілку трохи грибної підливи, потім викладіть слимбаки та прикрасьте зеленню.

Смачного!

Фото: Instagram (myroslava_pekariuk)