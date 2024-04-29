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Готуємо заливну рибу вдома: швидко, просто, смачно
Швидкий і простий спосіб приготування заливної риби, яка прикрасить будь-яке застілля. Ніжне філе білої риби з яскравою морквою створює відмінний дует, а спеції роблять страву більш пікантною та ароматною
Інгредієнти на заливну рибу:
- риба (біла або будь-яка інша) – 500 г
- морква – 1 шт.
- цибуля ріпчаста - 1/2 шт.
- желатин – 15 г
- сіль – 1 ч.л.
- перець чорний мелений - 1/4 ч. л.
- лавровий лист – 2 шт.
- перець запашний – по 2 шт.
- вода – 1 л
Покроковий рецепт - Заливна риба (порційна):
- наливаємо в глибоку каструлю очищену воду
- додаємо шматочки помаранчевого плоду, сіль, цибулю та спеції
- чекаємо, коли маса закипить
- викладаємо підготовлену білу рибу в каструлю
- готуємо страву 18-25 хв. (залежно від сорту та кількості риби)
- у креманку з желатином наливаємо 5 ст. л. води, залишаємо масу на 15 хв.
- викладаємо готовий рибний продукт на тарілку
- чекаємо, коли він охолоне
- ретельно витягаємо з білої риби всі кісточки
- викладаємо шматочки філе у силіконові формочки
- наливаємо гарячий рибний чи овочевий бульйон (500 мл) у креманку з желатином
- ретельно змішуємо масу
- покриваємо желатиновою заготівлею шматочки риби
- охолоджуємо заливне 4-6 год.
- виймаємо готовий рибний продукт з форм
- прикрашаємо його на свій розсуд
- подаємо з французькою гірчицею, хріном або білим соусом
- зберігаємо порційне заливне в холодильнику, уклавши формочки в харчовий короб і закривши кришкою.
Смачного!
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