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Запечена картопля з курячим філе
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Страва, приготована з картоплі, – це, звичайно, смачно, а страва, в яку, крім картоплі, додали куряче м'ясо, вийде ще смачнішою. Приготувавши запечену картоплю з курячим філе, будьте впевнені, що її оцінять рідні та гості! Страва буде доречною, як до святкового столу, так і на кожен день
Інгредієнти курячого філе з картоплею:
- Батон - 4 скибочки
- Молоко - 150 мл
- Куряче філе - 250 г
- Картопля - 1 штука
- Яйця - 2 штуки
- Сіль - за смаком
- Рослинна олія - 1 ч. л.
Покроковий рецепт приготування курячого філе з картоплею:
- Батон наріжте шматочками та залийте молоком
- Залишіть на 10-15 хв.
- Пропустіть філе через м'ясорубку або подрібніть у блендері.
- Картоплю натріть на дрібній тертці
- Білки відокремте від жовтків
- Збийте білки до стійких піків.
- У мисці з'єднайте філе з батоном, картоплею та жовтками
- Додайте білки
- Акуратно перемішайте.
- Невеликі форми для запікання змастіть олією
- Викладіть в них масу, що вийшла
- Запікайте куряче суфле приблизно 25–30 хв. за температури 180 °С.
Смачного!
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