Желе зі сметани: три варіанти смачного десерту
Молочне желе зі сметаною – це дуже простий, але смачний десерт. Його можна легко зробити більш цікавим, якщо додавати фрукти та горіхи, або приготувати зі знежирених молочних продуктів
Молочне желе зі сметаною - це ніжний та смачний десерт, який можна приготувати дуже просто. Він ідеально підходить для теплих весняних або літніх вечорів. У цій статті ми розглянемо три різні рецепти молочного желе з додаванням сметани, які здивують вас смаками та легкістю приготування. Крім того, ви зможете додати будь-які інгредієнти до свого смаку, які зроблять цей десерт більш унікальним та оригінальним.
Молочне желе зі сметаною
Інгредієнти:
- молоко – 250 мл
- сметана – 350 г
- желатин – 20 г
- цукор – 5 столових ложок
Покроковий рецепт, як зробити желе зі сметаною:
- У каструлю насипаємо желатин і додаємо молоко. Все добре перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин, щоб воно встигло набухнути.
- Ставимо каструлю на маленький вогонь, постійно помішуючи, даємо желатину розчинитися. Суміш має стати однорідною, однак не перегрівайте її.
- Знімаємо каструлю з вогню, додаємо сметану та цукор. Перемішуємо до повного розчинення цукру.
- Перелийте желе у форми та відправляйте в холодильник на 2 години.
- Подавайте разом з ягодами, фруктами, горіхами або куштуйте просто так. Смачного!
Фото: Pinterest
Желе зі сметаною шарами
Інгредієнти:
- сметана – 800 г
- желатин – 30 г
- цукор – 150-200 г
- вода – 200 мл
- какао-порошок – 2-3 ст. л.
Покроковий рецепт желе зі сметаною:
- У склянку з прохолодною водою додайте желатин, все добре перемішайте та залиште на 10-15 хвилин, адже желатин має набухнути.
- У посудину зі сметаною додайте цукор та добре перемішайте до розчинення цукру.
- Коли желатин набухне, його необхідно обережно, імпульсами розтопити до стану рідини в мікрохвильовій печі або на водяній бані. У жодному разі не кип'ятіть суміш.
- Желатин повинен трохи охолонути та бути майже такої ж температури, як сметана. Обережно порціями наливайте розтоплений желатин до сметани та перемішуйте.
- Розділіть сметанкову суміш на дві рівні частини. До однієї посудини додайте какао та добре перемішайте (легше це зробити міксером), а іншу залиште незмінною.
- Візьміть будь-яку форму, глибоку скляну тарілку або порційні формочки та приступайте до створення десерту. Налийте шар білого желе, приблизно 1/3 від всієї суміші та відправляйте в холодильник до повного застигання. Потім налийте таку ж кількість желе з какао та знову поставте в холодильник для застигання. Повторюйте ці дії доти, доки ви не використаєте всі заготовки з желатином.
- Коли желе повністю застигне, його можна дістати з форми. Для цього поставте вашу форму з желе у посудину з теплою водою на декілька хвилин, щоб воно легко відокремилось від форми. Потім переверніть форму на будь-яку плоску посудину та подавайте до столу.
- Желе зі сметаною можна прикрасити какао або шоколадом. Готово!
Фото: Pinterest
Желе сметанкове з бананом та шоколадом
Інгредієнти:
- сметана – 1 л
- цукор - 250 г
- банани або інші фрукти – 3-4 шт.
- ванільний цукор - 1 пакетик
- желатин – 30 г
- шоколад (за бажанням)
Покроковий рецепт приготування:
- Збийте міксером сметану з цукром та ванільним цукром до розчинення сухих інгредієнтів.
- У склянку з прохолодною водою додайте желатин, все добре перемішайте та залиште на 10-15 хвилин, адже желатин має набухнути.
- Очистіть банани від шкірки й наріжте невеликими кубиками.
- Коли желатин набухне, його необхідно обережно, імпульсами розтопити до стану рідини у мікрохвильовій печі або на водяній бані. У жодному разі не доводьте суміш до кипіння.
- Коли розтоплений желатин трохи охолоне, обережно порціями наливайте його до сметани та перемішуйте.
- У порційні форми викладіть спочатку банани, потім залийте їх сметанковою сумішшю та відправляйте в холодильник до повного застигання на 1-2 години (час залежить від форм).
- Готове желе подавайте з натертим шоколадом та смакуйте неймовірний десерт.
Фото: Pinterest
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