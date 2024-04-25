Желе зі сметани: три варіанти смачного десерту

Молочне желе зі сметаною - це ніжний та смачний десерт, який можна приготувати дуже просто. Він ідеально підходить для теплих весняних або літніх вечорів. У цій статті ми розглянемо три різні рецепти молочного желе з додаванням сметани, які здивують вас смаками та легкістю приготування. Крім того, ви зможете додати будь-які інгредієнти до свого смаку, які зроблять цей десерт більш унікальним та оригінальним.

Молочне желе зі сметаною

Інгредієнти:

молоко – 250 мл

сметана – 350 г

желатин – 20 г

цукор – 5 столових ложок

Покроковий рецепт, як зробити желе зі сметаною:

У каструлю насипаємо желатин і додаємо молоко. Все добре перемішуємо та залишаємо на 10-15 хвилин, щоб воно встигло набухнути. Ставимо каструлю на маленький вогонь, постійно помішуючи, даємо желатину розчинитися. Суміш має стати однорідною, однак не перегрівайте її. Знімаємо каструлю з вогню, додаємо сметану та цукор. Перемішуємо до повного розчинення цукру. Перелийте желе у форми та відправляйте в холодильник на 2 години. Подавайте разом з ягодами, фруктами, горіхами або куштуйте просто так. Смачного!

Фото: Pinterest

Желе зі сметаною шарами

Інгредієнти:

сметана – 800 г

желатин – 30 г

цукор – 150-200 г

вода – 200 мл

какао-порошок – 2-3 ст. л.

Покроковий рецепт желе зі сметаною:

У склянку з прохолодною водою додайте желатин, все добре перемішайте та залиште на 10-15 хвилин, адже желатин має набухнути. У посудину зі сметаною додайте цукор та добре перемішайте до розчинення цукру. Коли желатин набухне, його необхідно обережно, імпульсами розтопити до стану рідини в мікрохвильовій печі або на водяній бані. У жодному разі не кип'ятіть суміш. Желатин повинен трохи охолонути та бути майже такої ж температури, як сметана. Обережно порціями наливайте розтоплений желатин до сметани та перемішуйте. Розділіть сметанкову суміш на дві рівні частини. До однієї посудини додайте какао та добре перемішайте (легше це зробити міксером), а іншу залиште незмінною. Візьміть будь-яку форму, глибоку скляну тарілку або порційні формочки та приступайте до створення десерту. Налийте шар білого желе, приблизно 1/3 від всієї суміші та відправляйте в холодильник до повного застигання. Потім налийте таку ж кількість желе з какао та знову поставте в холодильник для застигання. Повторюйте ці дії доти, доки ви не використаєте всі заготовки з желатином. Коли желе повністю застигне, його можна дістати з форми. Для цього поставте вашу форму з желе у посудину з теплою водою на декілька хвилин, щоб воно легко відокремилось від форми. Потім переверніть форму на будь-яку плоску посудину та подавайте до столу. Желе зі сметаною можна прикрасити какао або шоколадом. Готово!

Фото: Pinterest

Желе сметанкове з бананом та шоколадом

Інгредієнти:

сметана – 1 л

цукор - 250 г

банани або інші фрукти – 3-4 шт.

ванільний цукор - 1 пакетик

желатин – 30 г

шоколад (за бажанням)

Покроковий рецепт приготування:

Збийте міксером сметану з цукром та ванільним цукром до розчинення сухих інгредієнтів. У склянку з прохолодною водою додайте желатин, все добре перемішайте та залиште на 10-15 хвилин, адже желатин має набухнути. Очистіть банани від шкірки й наріжте невеликими кубиками. Коли желатин набухне, його необхідно обережно, імпульсами розтопити до стану рідини у мікрохвильовій печі або на водяній бані. У жодному разі не доводьте суміш до кипіння. Коли розтоплений желатин трохи охолоне, обережно порціями наливайте його до сметани та перемішуйте. У порційні форми викладіть спочатку банани, потім залийте їх сметанковою сумішшю та відправляйте в холодильник до повного застигання на 1-2 години (час залежить від форм). Готове желе подавайте з натертим шоколадом та смакуйте неймовірний десерт.

Фото: Pinterest