Речник Повітряних сил Ігнат розповів, як окупанти ведуть розвідку перед ракетними атаками
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що перед ракетними ударами військові РФ використовують повітряну та агентурну розвідку та відстежують соцмережі
Про це Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, розповів в етері телемарафону "Єдині новини".
"Перед ударом вони вивчають все, що можна: від повітряної та космічної розвідки до наземної, агентурної, аж до вивчення навіть соціальних мереж", - зазначив Юрій Ігнат.
Речник Повітряних сил додав, що військові РФ вивчають, яким чином прокласти маршрут нового удару.
"Не важливо, звідки вони запускають ракети: з району Енгельса, Волгодонська чи Каспію… Важливо те, як вони полетять: через територію Білорусі, чи можливо Молдови".
- Нагадаємо, 16 грудня війська РФ завдали масований ракетний удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі України: противник випустив 98 ракет та більш як 65 разів гатив з РСЗВ.
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