Про це Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, розповів в етері телемарафону "Єдині новини".

"Перед ударом вони вивчають все, що можна: від повітряної та космічної розвідки до наземної, агентурної, аж до вивчення навіть соціальних мереж", - зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що військові РФ вивчають, яким чином прокласти маршрут нового удару.

"Не важливо, звідки вони запускають ракети: з району Енгельса, Волгодонська чи Каспію… Важливо те, як вони полетять: через територію Білорусі, чи можливо Молдови".

Нагадаємо, 16 грудня війська РФ завдали масований ракетний удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі України: противник випустив 98 ракет та більш як 65 разів гатив з РСЗВ.

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