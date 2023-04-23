Редакторку, що написала інтерв'ю з Шумахером, згенероване ШІ, було звільнено з видання
Редакторку видання Die Aktuelle Анну Хоффманн, яка написала інтерв'ю з колишнім чемпіоном Міхаелем Шумахером, згенероване ШІ, було звільнено
Про це пише Deadline.
"За результатами публікації цієї статті будуть прийняті негайні кадрові рішення. Головна редакторка Die Aktuelle Анна Хоффманн, яка працювала журналістом газети з 2009 року, буде звільнена сьогодні", - йдеться у заяві.
Видавці журналу, компанія Funke, також перепросили перед сім'єю Шумахера, яка раніше цього тижня заявила, що подасть до суду.
"Цей несмак та оманлива стаття ніколи не повинна була з’являтися. Вона жодним чином не відповідає стандартам журналістики, яких ми та наші читачі очікуємо від такого видавця, як Funke", - заявила керуюча директорка Funke Б’янка Полманн.
- 20 квітня стало відомо, що родина Міхаеля Шумахера планує подати позов проти журналу Die Aktuelle, який опублікував згенероване штучним інтелектом "інтерв'ю" з колишнім пілотом "Формули-1".
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