Про це повідомляє пресслужба Енергоатому" в телеграмі.

Біля ЗАЕС велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни.

Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.

"Цей факт вчергове доводить, що серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не зголосився брати участь в окупантському фарсі, тож пропагандисти знову були змушені робити "гарну" картинку для російських замовників.

Нагадаємо, "референдуми" у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях відбувається з 23 по 27 вересня. Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо цього акту агресії.

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