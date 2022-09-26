"Референдум" на Запоріжжі: окупанти влаштували картинку для роспропаганди біля ЗАЕС, - Енергоатом
Російські загарбники продовжують грати у "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: біля Запорізької АЕС вони влаштували виставу, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому" в телеграмі.
Біля ЗАЕС велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни.
Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.
"Цей факт вчергове доводить, що серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не зголосився брати участь в окупантському фарсі, тож пропагандисти знову були змушені робити "гарну" картинку для російських замовників.
- Нагадаємо, "референдуми" у частково окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях відбувається з 23 по 27 вересня. Україна вимагає термінового проведення Радбезу ООН щодо цього акту агресії.
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