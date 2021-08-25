"Реформа судів – це фаєри і феєрверки": гурт "Жадан і Собаки" випустив пісню "Автозак" та кліп на неї
Гурт "Жадан і Собаки" випустив пісню під назвою "Автозак" та кліп на неї
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Автозак" - робота з майбутнього альбому гурту.
"Хочемо висловити підтримку всім, хто бореться за свої права, хто відстоює свою свободу та захищає власну гідність. Наша молода демократія традиційно тримається на вуличних протестах і громадянській активності. Голос вулиці диктує волю кабінетам влади. У нас є шанс, доки ми заповнюємо своїм диханням і співом наші вулиці та площі", - йдеться у описі до кліпу.
У кліпі також присутні титри білоруською мовою.
"Окремо хочемо підтримати наших братів та сестер у Білорусі. Спеціально для вас білоруський поет Андрей Хаданович, зробив переклад. За вашу і нашу свободу", - заявили музиканти.,
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