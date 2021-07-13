Регулятор США попередив про можливий побічний ефект вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 - автоімунний синдром

Про це повідомляє Управління США по саннагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), інформує WP.



Приблизно 12,8 млн осіб вакцинувались препаратом.

На цю кількість є 100 звітів про синдром, з цих повідомлень 95 були серйозними і потребували госпіталізації, регулятор також повідомляє про одну смерть.



Центр США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомляє, що випадки захворювання ставались приблизно через два тижні після вакцинації, переважно у чоловіків старших за 50 років. Більшість людей одужує від Гійєна-Баре.



Частота зареєстрованих випадків СГБ за звітний період серед одержувачів вакцини J&J (не означає, що ці випадки від вакцини або всі від вакцини) – менше 0,0008%,



Довідка. СГБ – рідкісне аутоімунне захворювання нервової системи. Зазвичай вражає стопи, руки, викликаючи оніміння, слабкість або біль. Більшість людей повністю одужують. Приблизно 2/3 людей з СГБ відчувають симптоми за кілька днів або тижнів після кишкового розладу або захворюванням легенів/носових пазух.