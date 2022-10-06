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"Ренн" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги Європи

6 жовтня, 2022 четвер
07:15
Спорт Динамо

Сьогодні, 6 жовтня, у 3-му турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє проти французького "Ренна"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів 15 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 4 бали. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій.

У 3-му турі "Динамо" зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде сьогодні, 6 жовтня. 

Ліга Європи

3-й тур. Група B

5 жовтня

"Ренн" (Франція) - "Динамо" (Україна)

Ренн, стадіон "Стад де ла Рут де Лор'ян"

Початок о 22:00

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