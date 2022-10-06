"Ренн" - "Динамо": де та коли дивитись матч Ліги Європи
Сьогодні, 6 жовтня, у 3-му турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє проти французького "Ренна"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів 15 вересня таблицю групи B Ліги Європи очолюють "Ренн" і "Фенербахче", у яких по 4 бали. "Динамо" йде останнім, в українці 0 очок. "АЕК Ларнака" - третій.
У 3-му турі "Динамо" зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде сьогодні, 6 жовтня.
Ліга Європи
3-й тур. Група B
5 жовтня
"Ренн" (Франція) - "Динамо" (Україна)
Ренн, стадіон "Стад де ла Рут де Лор'ян"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 15 вересня СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" у 2-му турі Ліги конференцій.
- У вечорі Ліги Європи київське "Динамо" сенсаційно програло в матчі проти "АЕК Ларнака".
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