Репер Емінем відкрив ресторан спагеті та сам видав перші замовлення

Про це повідомляє Бабель з посиланням на The Detroit News.



Артист самостійно видав перші 10 замовлень і робив фото із клієнтами.

Назва ресторану - це посилання на рядок з хіта Емінема Lose Yourself про нудоту перед реп-баттлом: "Його долоні спітнілі, коліна слабкі, руки важкі. На його светрі вже блювота, мамині спагеті".

Черга до початку відкриття закладу уже була на декілька кварталів. Поява репера під час на відкриття не була анонсована.



У закладі можна скуштувати: "мамині спагеті" за $9, "мамині спагеті з фрикадельками" за $12 і "спагеті-сендвіч" за $11.



Над рестораном також відкрився трейлер з символікою Емінема там можна купити футболки, худі, касети та вінілові платівки.



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