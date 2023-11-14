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Рецепт домашнього хліба, що не кришиться
Багато господинь не вірять у свою змогу спекти хліб вдома. Спробуємо Вам допомогти та підказати найпростіший рецепт. Цей спосіб приготування хліба в домашніх умовах підійде багатьом господиням, включаючи господинь-початківців. Отже, уважно читаємо рецепт. Смачного!
Як спекти хліб в домашніх умовах в мультиварці
Інгредієнти:
- пшеничне борошно - 450 г
- вода - 350 мл
- півтори чайні ложки цукру
- півтори чайні ложки сухих дріжджів
- три столові ложки олії
- одна чайна ложка солі
Спосіб приготування хліба в домашніх умовах:
- кип’ятимо воду
- охолоджуємо до 40 градусів
- у ємність просіюємо борошно
- висипаємо в неї дріжджі
- додаємо цукор, сіль
- вливаємо воду та олію
- спочатку перемішуємо масу ложкою
- потім вимішуємо вручну
- скочуємо з тіста м'ячик
- змащуємо чашу мультиварки олією
- посипаємо борошном
- кладемо туди тісто на півтори години підходити
- накриваємо рушником
- перекладаємо чашу в мультиварку і закриваємо
- на мультиварці обираємо програму для випічки - час 65 хв./1 год, температура 160°С
- після закінчення дістаємо хліб
- перевертаємо іншим боком
- закриваємо кришку
- печемо хліб ще 20 хв.
Хліб у домашніх умовах у духовці
Інгредієнти:
- 210 мл теплої води;
- 320 г пшеничного борошна;
- 30 мл олії;
- по чайній ложці цукру і сухих дріжджів;
- пів чайної ложки солі
Спосіб приготування:
- у ємності з'єднуємо просіяне борошно, цукор, дріжджі та сіль
- вливаємо олію і воду
- замішуємо тісто
- накриваємо рушником
- даємо пів години почекати
- обминаємо його
- зліплюємо буханець
- даємо 20 хв. постояти
- розігріваємо до 200 градусів духовку
- закладаємо в неї буханець
- печемо близько 25 хв.
Хліб у хлібопічці - простий рецепт
Інгредієнти:
- 250 мл води
- по півтори столові ложки вершкового масла, цукру, сухого молока;
- чайна ложка солі
- одне яйце
- 5 г сухих дріжджів
- 450 г борошна
Рецепт приготування хліба:
- заливаємо в хлібопічку воду
- розбиваємо яйце
- відправляємо туди молоко
- додаємо цукор, олію
- всипаємо дріжджі та просіяне борошно
- повертаємо чашу в хлібопічку
- вмикаємо основний режим (вага буханця 700 г)
- на початку замісу можна відкрити хлібопічку і перевірити консистенцію тіста, після закінчення замішування кришку відкривати не можна
- чекаємо, поки хліб охолоне.
Смачного!
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