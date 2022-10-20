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Рецепт м'ясної солянки в домашніх умовах
Для холодної пори року солянка вже давно затвердилась в статусі незамінної страви на столі в доброї господині. Густа й навариста порція має здатність настільки добре наситити споживача, що до наступної страви, як правило, діло вже не доходить. У цьому й унікальність солянки
Інгредієнти для приготування м'ясної солянки
- Вода 4 л
- Олія рослинна 60 г
- Копчені мисливські ковбаски 200 г
- Яловичина 400 г
- Для бульйону ще яловичини 200 г
- Дві сосиски
- Свинина 200 г
- Солоні огірки 300 г
- Картопля 200 г
- Один лимон
- Одна морквина
- Цибулина – взяти 100 г від цілої
- Сіль, перець та спеції — за власними вподобаннями
- Томатна паста 100 г
- Зелені/чорні оливки без кісточок 200 г
Як приготувати м'ясну солянку з наявних вже продуктів
- М'ясо яловичини й свинини нарізаємо невеличкими шматками та кидаємо їх в каструлю, аби відварити, додаючи спеції та сіль індивідуально до смаку
- Нарізаємо подовгастими шматочками копчені мисливські ковбаски й сосиски
- Овочі (картопля/морква) теж нарізаємо подовгастою "соломкою"
- Цибулю ріжемо невеличкими кубиками
- На підігріту сковорідку вливаємо трохи олії й смажимо цибулю не довше трьох хвилин
- Відварене м'ясо вже зварилося і його потрібно промити крижаною водою й знову покласти вже в чисту каструлю та залити окропом.
- Бульйон трішки підсолюємо й доводимо до кипіння
- До цибулі на сковорідці додаємо солоний огірок, попередньо подрібнений на тертці
- За кілька хвилин у нашу суміш додаємо томатну пасту й перемішуємо, накриваємо кришкою, вогонь робимо найменшим й витримуємо 5 хв.
- До вже звареного м’яса засипаємо нарізану картоплю й моркву
- Коли на сковорідці все стало однією масою — суміш готова
- Коли картопля в бульйоні стане м'якою — бульйон готовий
- Суміш зі сковорідки відправляємо в бульйон до м'яса з морквою та картоплею
- Додаємо вже в суп копченості
- Ретельно перемішуємо й кип’ятимо 8 хв.
- Для особливого смаку - солянку варто подавати в дерев'яних тарілка
- І на завершення – у кожну порцію окремо додаємо оливки, сметану, сік лимона тощо
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