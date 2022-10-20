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Рецепт м'ясної солянки в домашніх умовах

20 жовтня, 2022 четвер
08:15
Суспільство Рецепт м'ясної солянки

Для холодної пори року солянка вже давно затвердилась в статусі незамінної страви на столі в доброї господині. Густа й навариста порція має здатність настільки добре наситити споживача, що до наступної страви, як правило, діло вже не доходить. У цьому й унікальність солянки

Інгредієнти для приготування м'ясної солянки 

  • Вода 4 л
  • Олія рослинна 60 г
  • Копчені мисливські ковбаски  200 г
  • Яловичина 400 г 
  • Для бульйону ще яловичини 200 г
  • Дві сосиски
  • Свинина 200 г
  • Солоні огірки 300 г
  • Картопля 200 г
  • Один лимон 
  • Одна морквина 
  • Цибулина – взяти 100 г від цілої
  • Сіль, перець та спеції — за власними вподобаннями
  • Томатна паста 100 г
  • Зелені/чорні оливки без кісточок 200 г

Як приготувати м'ясну солянку з наявних вже продуктів

  • М'ясо яловичини й свинини нарізаємо невеличкими шматками та кидаємо їх в каструлю, аби відварити, додаючи спеції та сіль індивідуально до смаку
  • Нарізаємо подовгастими шматочками копчені мисливські ковбаски й сосиски
  • Овочі (картопля/морква) теж нарізаємо подовгастою "соломкою"
  • Цибулю ріжемо невеличкими кубиками
  • На підігріту сковорідку вливаємо трохи олії й смажимо цибулю не довше трьох хвилин
  • Відварене м'ясо вже зварилося і його потрібно промити крижаною водою й знову покласти вже в чисту каструлю та залити окропом. 
  • Бульйон трішки підсолюємо й доводимо до кипіння 
  • До цибулі на сковорідці додаємо солоний огірок, попередньо подрібнений на тертці 
  • За кілька хвилин у нашу суміш додаємо томатну пасту й перемішуємо, накриваємо кришкою, вогонь робимо найменшим й витримуємо 5 хв.
  • До вже звареного м’яса засипаємо нарізану картоплю й моркву
  • Коли на сковорідці все стало однією масою — суміш готова
  • Коли картопля в бульйоні стане м'якою — бульйон готовий 
  • Суміш зі сковорідки відправляємо в бульйон до м'яса з морквою та картоплею 
  • Додаємо вже в суп копченості
  • Ретельно перемішуємо й кип’ятимо 8 хв.
  • Для особливого смаку - солянку варто подавати в дерев'яних тарілка
  • І на завершення – у кожну порцію окремо додаємо оливки, сметану, сік лимона тощо
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