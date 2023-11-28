Рецепт вінегрету: два найкращі варіанти приготування салату
Історія салату вінегрет налічує десятиліття, віддзеркалюючи традиції та смакові уподобання поколінь різних країн. Ми підібрали класичний та цікавий рецепти
Хоча цьому салату приписують скандинавське коріння, достеменно сказати країну його походження досить складно. Відповідно до однієї з легенд, історія вінегрету переплетена з епохою імператора Олександра I та його видатним французьким кухарем Антуаном Каремом. Він, служачи імператору на початку 19 століття, повторив з деякими модифікаціями цей салат. Його витончений рецепт включав у себе мариновані овочі та винний оцет, відзначаючись своєрідним смаком та ароматом.
Правитель, за легендою, настільки полюбив цю страву, що запитав кухаря, як її правильно називати. Карем відповів французькою "vinaigrette", що в перекладі означає "з оцтом". Так народилась назва "вінегрет".
Ця легенда, хоч і вражаюча, має свої контекстуальні межі, оскільки схожі страви існували в українській кухні ще до приходу Карема. Так чи інакше, вінегрет став не тільки улюбленою стравою імператорського столу, але й частинкою кулінарної спадщини, яка продовжує радувати гурманів усього світу. Адже схожі рецепти були записані в кулінарних книгах Англії, Німеччини та низки інших країн.
Вінегрет рецепт класичний
Інгредієнти:
Для салату:
- буряки – 2 шт. (середні)
- морква – 2 шт. (середні)
- картопля – 4 шт. (середні)
- солоні огірки – 2 шт.
- квашена капуста – 150 г
- консервована біла квасоля - 250 г
- консервований зелений горошок (до смаку)
- коріандр - ½ ч. л.
Для заправки:
- гірчиця в зернах - 1 ст. л.
- оливкова олія - 4 ст. л.
- винний оцет - 1 ст. л.
- сіль та чорний мелений перець (до смаку)
Салат вінегрет. Рецепт приготування покроково:
- Добре промийте овочі (картоплю, моркву, буряк).
- Варіть картоплю та моркву в одній каструлі близько 30 хвилин, а буряк в іншій – 1.5-2 години. Готовність перевіряйте виделкою.
- Дайте овочам охолонути. Потім очистіть та наріжте картоплю, моркву та буряк кубиками. Перекладіть у салантницю.
- Далі наріжте кубиком огірки, а квашену капусту розріжте на більш короткі шматочки. Перекладіть до інших овочів та додайте консервований горошок, білу квасолю.
- Для заправки змішайте олію, гірчицю та оцет в окремій невеликій мисці, додайте сіль, коріандр та перець за смаком.
- Заправте овочі, добре перемішайте.
- Дайте салату настоятися в холодильнику принаймні 1 годину перед подачею. Подавайте охолодженим, прикрасьте за бажанням зеленню.
Якщо ви цікавилися як приготувати вінегрет з оселедцем, тоді наступний рецепт саме для вас. Такий вінегрет асоціюється зі скандинавською кухнею, оселедець додає страві особливий смак та аромат. Однак, такий варіант є популярною варіацією цієї класичної страви в Європі.
Фото: Freepik
Цікавий рецепт вінегрету з оселедцем
Інгредієнти:
- картопля – 2-3 шт.
- морква – 2-3 шт.
- солоні огірки – 2 шт.
- ріпчаста цибуля – 1 шт.
- філе оселедця слабосолоне – 120 г
- рослинна олія - 3-4 ст. л.
- винний оцет - 1 ст. л.
- сіль та перець (за смаком)
- зелень (петрушка, кріп)
Покроковий рецепт приготування:
- Підготуйте овочі та відваріть як в минулому рецепті.
- Після того, як все овочі охолонуть, очистіть їх від шкірки.
- Наріжте варену картоплю, моркву, огірки, цибулю та оселедець невеликими кубиками. Цибулю можна попередньо промаринувати.
- Добре перемішати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додайте рослинну олію, оцет та сіль за смаком.
- Перед подачею прикрасити салат зеленню.
Смачного!
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