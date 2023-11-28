Рецепт вінегрету: два найкращі варіанти приготування салату

Хоча цьому салату приписують скандинавське коріння, достеменно сказати країну його походження досить складно. Відповідно до однієї з легенд, історія вінегрету переплетена з епохою імператора Олександра I та його видатним французьким кухарем Антуаном Каремом. Він, служачи імператору на початку 19 століття, повторив з деякими модифікаціями цей салат. Його витончений рецепт включав у себе мариновані овочі та винний оцет, відзначаючись своєрідним смаком та ароматом.



Правитель, за легендою, настільки полюбив цю страву, що запитав кухаря, як її правильно називати. Карем відповів французькою "vinaigrette", що в перекладі означає "з оцтом". Так народилась назва "вінегрет".



Ця легенда, хоч і вражаюча, має свої контекстуальні межі, оскільки схожі страви існували в українській кухні ще до приходу Карема. Так чи інакше, вінегрет став не тільки улюбленою стравою імператорського столу, але й частинкою кулінарної спадщини, яка продовжує радувати гурманів усього світу. Адже схожі рецепти були записані в кулінарних книгах Англії, Німеччини та низки інших країн.

Вінегрет рецепт класичний

Інгредієнти:

Для салату:

буряки – 2 шт. (середні)

морква – 2 шт. (середні)

картопля – 4 шт. (середні)

солоні огірки – 2 шт.

квашена капуста – 150 г

консервована біла квасоля - 250 г

консервований зелений горошок (до смаку)

коріандр - ½ ч. л.

Для заправки:

гірчиця в зернах - 1 ст. л.

оливкова олія - 4 ст. л.

винний оцет - 1 ст. л.

сіль та чорний мелений перець (до смаку)

Салат вінегрет. Рецепт приготування покроково:

Добре промийте овочі (картоплю, моркву, буряк). Варіть картоплю та моркву в одній каструлі близько 30 хвилин, а буряк в іншій – 1.5-2 години. Готовність перевіряйте виделкою. Дайте овочам охолонути. Потім очистіть та наріжте картоплю, моркву та буряк кубиками. Перекладіть у салантницю. Далі наріжте кубиком огірки, а квашену капусту розріжте на більш короткі шматочки. Перекладіть до інших овочів та додайте консервований горошок, білу квасолю. Для заправки змішайте олію, гірчицю та оцет в окремій невеликій мисці, додайте сіль, коріандр та перець за смаком. Заправте овочі, добре перемішайте. Дайте салату настоятися в холодильнику принаймні 1 годину перед подачею. Подавайте охолодженим, прикрасьте за бажанням зеленню.

Якщо ви цікавилися як приготувати вінегрет з оселедцем, тоді наступний рецепт саме для вас. Такий вінегрет асоціюється зі скандинавською кухнею, оселедець додає страві особливий смак та аромат. Однак, такий варіант є популярною варіацією цієї класичної страви в Європі.

Фото: Freepik

Цікавий рецепт вінегрету з оселедцем

Інгредієнти:

картопля – 2-3 шт.

морква – 2-3 шт.

солоні огірки – 2 шт.

ріпчаста цибуля – 1 шт.

філе оселедця слабосолоне – 120 г

рослинна олія - 3-4 ст. л.

винний оцет - 1 ст. л.

сіль та перець (за смаком)

зелень (петрушка, кріп)

Покроковий рецепт приготування:

Підготуйте овочі та відваріть як в минулому рецепті. Після того, як все овочі охолонуть, очистіть їх від шкірки. Наріжте варену картоплю, моркву, огірки, цибулю та оселедець невеликими кубиками. Цибулю можна попередньо промаринувати. Добре перемішати всі інгредієнти в глибокій мисці. Додайте рослинну олію, оцет та сіль за смаком. Перед подачею прикрасити салат зеленню.

Смачного!