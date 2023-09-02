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Чим нагодувати рідних. Рецепти на кожен день

2 вересня, 2023 субота
08:00
рецепти кулінарний рецепт

Як на швидкоруч приготувати смаколики? Ділимось кількома рецептами

Хрусткий картопляний омлет

Інгредієнти:

  • дві картоплини
  • одне куряче яйце
  • вершкове масло - 30 г
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений (за смаком)

картопляний омлет

Фото: recetin

 

Покроковий рецепт приготування страви "Хрусткий картопляний омлет":

  • чистимо картоплю
  • натираємо картоплю на великій тертці
  • додаємо яйце
  • солимо, перчимо
  • перемішуємо
  • розтоплюємо на сковороді вершкове масло
  • викладаємо картопляно-яєчну масу
  • розрівнюємо
  • смажимо до рум'яної скоринки
  • акуратно перевертаємо
  • смажимо з іншого боку.

Суп із плавленим сиром

Інгредієнти:

  • сир плавлений - 300 г
  • картопля - 300 г
  • морква - 70 г
  • кріп - 30 г
  • одне куряче яйце
  • крупа манна – одна столова ложка
  • вершкове масло - 20 г
  • сіль (за смаком)

суп з плавленим сиром

Фото: youtube

 

Покроковий рецепт приготування страви "Суп із плавленим сиром":

  • варимо картоплю, нарізану кубиками
  • коли картопля закипить, додаємо плавлений сир
  • помішуючи, доводимо до кипіння, щоб сир розплавився
  • додаємо моркву, натерту на великій тертці та злегка обсмажену
  • буде ще смачніше, якщо додати в суп галушки: розбиваємо одне яйце куряче, додаємо до нього столову ложку крупи манної
  • змішуємо, підсолюємо, даємо час крупі набухнути манкою, чайною ложкою набираємо суміш і опускаємо в суп
  • коли суп майже готовий, додаємо трохи кропу.

Кекс за 5 хвилин

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 4 столові ложки
  • цукор - 4 столові ложки
  • какао - 3 столові ложки
  • одне куряче яйце
  • молоко - 3 столові ложки
  • олія рослинна 1 столова ложка
  • розпушувач тіста - 0.25 чайної ложки
  • дрібка солі

кекс

Фото: delo-vcusa

 

Покроковий рецепт приготування кексу:

  • змішуємо усі інгредієнти у мисці до однорідного стану
  • розподіляємо тісто між 2 чашками об'ємом 150 мл
  • готуємо 2 хвилини в мікрохвильовій печі на максимальній потужності.

Сосиска в тісті на сковороді

Інгредієнти:

  • сосиски - 8 штук
  • сухі дріжджі – 0,5 пакетика
  • борошно пшеничне – 1,7 склянки
  • вода - 120 мл
  • олія рослинна -130 мл
  • дрібка солі

сосиска в тісті

Фото: gk-press

 

Покроковий рецепт приготування:

  • вливаємо в глибоку ємність теплу воду, прогріту до 35 градусів
  • всипаємо сіль та 2 столові ложки борошна із сухими дріжджами
  • збиваємо все віночком
  • накриваємо ємність рушником
  • залишаємо постояти на 20 хвилин у теплому місці для активації дріжджів
  • влити в суміш 30 мл рослинної олії
  • всипати частину просіяного борошна, що залишилася
  • замішуємо тісто
  • накриваємо ємність рушником
  • даємо 25 хвилин для зростання у теплому місці
  • змочуємо руки в олії
  • відщипуємо від тіста невелику частину
  • розплющуємо її на дошці
  • викласти на неї сосиску
  • защипуємо краї
  • розігріваємо на сковороді рослинне масло, що залишилося
  • зменшуємо вогонь до середнього
  • викладаємо наші заготовки
  • обсмажуємо близько двох хвилин з кожної сторони
  • обсмажуючи з другого боку, сковороду накриваємо кришкою, щоб тісто всередині злегка пропарилося
  • викладаємо готові сосиски у тісті на паперову серветку, щоб видалити зайвий жир.

Піца за кілька хвилин

Інгредієнти:

  • сметана - 2 столові ложки
  • майонез - 2 столові ложки
  • одне куряче яйце
  • борошно пшеничне - 5 столових ложок
  • розпушувач тіста - 1/2 чайної ложки
  • ковбаса напів копчена (за смаком)
  • цибуля ріпчаста (за смаком)
  • огірки мариновані (за смаком0
  • кетчуп (за смаком0
  • сир твердий (за смаком)

піца

Фото: gettyimages

Покроковий рецепт приготування:

  • змішуємо в мисці майонез та сметану
  • додаємо яйце
  • збиваємо віночком
  • всипаємо борошно з розпушувачем
  • перемішуємо
  • виливаємо тісто на сковороду, змащену олією
  • начинку для піци обираємо на свій смак
  • ковбасу нарізаємо соломкою
  • огірки нарізаємо тонко
  • подрібнюємо цибулю
  • додаємо трохи томатного соусу
  • посипаємо тертим сиром
  • ставимо на малий вогонь
  • як тільки сир розплавиться – піца готова.

Смачного!

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