Чим нагодувати рідних. Рецепти на кожен день

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Як на швидкоруч приготувати смаколики? Ділимось кількома рецептами
Хрусткий картопляний омлет
Інгредієнти:
- дві картоплини
- одне куряче яйце
- вершкове масло - 30 г
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений (за смаком)
Фото: recetin
Покроковий рецепт приготування страви "Хрусткий картопляний омлет":
- чистимо картоплю
- натираємо картоплю на великій тертці
- додаємо яйце
- солимо, перчимо
- перемішуємо
- розтоплюємо на сковороді вершкове масло
- викладаємо картопляно-яєчну масу
- розрівнюємо
- смажимо до рум'яної скоринки
- акуратно перевертаємо
- смажимо з іншого боку.
Суп із плавленим сиром
Інгредієнти:
- сир плавлений - 300 г
- картопля - 300 г
- морква - 70 г
- кріп - 30 г
- одне куряче яйце
- крупа манна – одна столова ложка
- вершкове масло - 20 г
- сіль (за смаком)
Фото: youtube
Покроковий рецепт приготування страви "Суп із плавленим сиром":
- варимо картоплю, нарізану кубиками
- коли картопля закипить, додаємо плавлений сир
- помішуючи, доводимо до кипіння, щоб сир розплавився
- додаємо моркву, натерту на великій тертці та злегка обсмажену
- буде ще смачніше, якщо додати в суп галушки: розбиваємо одне яйце куряче, додаємо до нього столову ложку крупи манної
- змішуємо, підсолюємо, даємо час крупі набухнути манкою, чайною ложкою набираємо суміш і опускаємо в суп
- коли суп майже готовий, додаємо трохи кропу.
Кекс за 5 хвилин
Інгредієнти:
- борошно пшеничне - 4 столові ложки
- цукор - 4 столові ложки
- какао - 3 столові ложки
- одне куряче яйце
- молоко - 3 столові ложки
- олія рослинна 1 столова ложка
- розпушувач тіста - 0.25 чайної ложки
- дрібка солі
Фото: delo-vcusa
Покроковий рецепт приготування кексу:
- змішуємо усі інгредієнти у мисці до однорідного стану
- розподіляємо тісто між 2 чашками об'ємом 150 мл
- готуємо 2 хвилини в мікрохвильовій печі на максимальній потужності.
Сосиска в тісті на сковороді
Інгредієнти:
- сосиски - 8 штук
- сухі дріжджі – 0,5 пакетика
- борошно пшеничне – 1,7 склянки
- вода - 120 мл
- олія рослинна -130 мл
- дрібка солі
Фото: gk-press
Покроковий рецепт приготування:
- вливаємо в глибоку ємність теплу воду, прогріту до 35 градусів
- всипаємо сіль та 2 столові ложки борошна із сухими дріжджами
- збиваємо все віночком
- накриваємо ємність рушником
- залишаємо постояти на 20 хвилин у теплому місці для активації дріжджів
- влити в суміш 30 мл рослинної олії
- всипати частину просіяного борошна, що залишилася
- замішуємо тісто
- накриваємо ємність рушником
- даємо 25 хвилин для зростання у теплому місці
- змочуємо руки в олії
- відщипуємо від тіста невелику частину
- розплющуємо її на дошці
- викласти на неї сосиску
- защипуємо краї
- розігріваємо на сковороді рослинне масло, що залишилося
- зменшуємо вогонь до середнього
- викладаємо наші заготовки
- обсмажуємо близько двох хвилин з кожної сторони
- обсмажуючи з другого боку, сковороду накриваємо кришкою, щоб тісто всередині злегка пропарилося
- викладаємо готові сосиски у тісті на паперову серветку, щоб видалити зайвий жир.
Піца за кілька хвилин
Інгредієнти:
- сметана - 2 столові ложки
- майонез - 2 столові ложки
- одне куряче яйце
- борошно пшеничне - 5 столових ложок
- розпушувач тіста - 1/2 чайної ложки
- ковбаса напів копчена (за смаком)
- цибуля ріпчаста (за смаком)
- огірки мариновані (за смаком0
- кетчуп (за смаком0
- сир твердий (за смаком)
Фото: gettyimages
Покроковий рецепт приготування:
- змішуємо в мисці майонез та сметану
- додаємо яйце
- збиваємо віночком
- всипаємо борошно з розпушувачем
- перемішуємо
- виливаємо тісто на сковороду, змащену олією
- начинку для піци обираємо на свій смак
- ковбасу нарізаємо соломкою
- огірки нарізаємо тонко
- подрібнюємо цибулю
- додаємо трохи томатного соусу
- посипаємо тертим сиром
- ставимо на малий вогонь
- як тільки сир розплавиться – піца готова.
Смачного!
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