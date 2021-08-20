Режим Лукашенка має намір ліквідувати об'єднання білорусів світу "Бацькаўшчина"
Верховний Суд Білорусі на прохання Мін'юсту країни порушив справу про ліквідацію міжнародної неурядової організації "Союз білорусів світу" Бацькаўшчина".
Про це повідомляє громадська організація "Згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчина".
20 серпня організація отримала лист від Верховного Суду республіки Білорусь з пропозицією до уповноваженого представника Асоціації з’явитися на співбесіду 25 серпня для підготовки до судового розгляду.
"Виявляється, міністерство юстиції постановило, що з 15 липня 2021 року керівні та контрольно-ревізійні органи ГО «Бацькаўшчина» є нелегітимними, а 27 липня 2021 року міністерство навіть виключило інформацію про голову "Бацькаўшчини" з Єдиного державного реєстру правових питань. Причина - перенесення VIII з’їзду білорусів світу на наступний рік через обмеження, накладені глобальною пандемією коронавірусу, за яку проголосувала Велика Рада "Бацькаўшчини", - йдеться в повідомленні.
В організації стверджують, що перш ніж схвалити рішення про перенесення, "Бацькаўшчина" консультувалася з Мін'юстом.
Крім того, підставою для ліквідації стали два попередження, які Мін'юст виніс об'єднанню під час позапланової перевірки у першій декаді липня.
Як пояснюють в організації, усунути порушення вони не могли: 14 липня в офісі об'єднання було проведено обшук, після чого приміщення було опечатано Слідчим комітетом.
"Сьогодні, 20 серпня, організація отримала відповідь від Слідчого комітету, з якої випливає, що стосовно об'єднання порушено справу "за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.361 КК "(заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки Білорусь)", - зазначили у об'єднанні.
Міжнародне громадське об'єднання "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчина" створено в 1990 році. Серед своїх цілей воно називає консолідацію білорусів в країні і за її межами.
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