Режим Лукашенка має намір ліквідувати об'єднання білорусів світу "Бацькаўшчина"

Про це повідомляє громадська організація "Згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчина".



20 серпня організація отримала лист від Верховного Суду республіки Білорусь з пропозицією до уповноваженого представника Асоціації з’явитися на співбесіду 25 серпня для підготовки до судового розгляду.



"Виявляється, міністерство юстиції постановило, що з 15 липня 2021 року керівні та контрольно-ревізійні органи ГО «Бацькаўшчина» є нелегітимними, а 27 липня 2021 року міністерство навіть виключило інформацію про голову "Бацькаўшчини" з Єдиного державного реєстру правових питань. Причина - перенесення VIII з’їзду білорусів світу на наступний рік через обмеження, накладені глобальною пандемією коронавірусу, за яку проголосувала Велика Рада "Бацькаўшчини", - йдеться в повідомленні.

В організації стверджують, що перш ніж схвалити рішення про перенесення, "Бацькаўшчина" консультувалася з Мін'юстом.

Крім того, підставою для ліквідації стали два попередження, які Мін'юст виніс об'єднанню під час позапланової перевірки у першій декаді липня.

Як пояснюють в організації, усунути порушення вони не могли: 14 липня в офісі об'єднання було проведено обшук, після чого приміщення було опечатано Слідчим комітетом.



"Сьогодні, 20 серпня, організація отримала відповідь від Слідчого комітету, з якої випливає, що стосовно об'єднання порушено справу "за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.361 КК "(заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки Білорусь)", - зазначили у об'єднанні.

Міжнародне громадське об'єднання "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчина" створено в 1990 році. Серед своїх цілей воно називає консолідацію білорусів в країні і за її межами.