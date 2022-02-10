Режим Лукашенка відкрив справу проти мера Дніпра Філатова за заміну держпрапору Білорусі на БЧБ перед мерією
Білоруські силовики завели кримінальну справу на мера Дніпра Бориса Філатова, йому інкримінують нібито розпалювання національної ворожнечі через заміну державного прапора Білорусі біля будівлі міськради на БЧБ-прапор
Про це повідомляє пресслужба прокуратури республіки у Telegram.
"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь - Державного прапора, розміщеного біля входу в будівлю міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору", - йдеться в повідомленні.
Даний інцидент силовики назвали "наругою над історичною і культурною реліквією" та "приниженням національної честі і гідності білорусів".
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"Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - йдеться в повідомленні.
Біло-червоно-білий прапор активно використовувався противниками режиму Лукашенка на масових акціях після президентських виборів у 2020 році. Зараз його прирівняла влада до нацистської символіки.
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