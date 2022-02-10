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Режим Лукашенка відкрив справу проти мера Дніпра Філатова за заміну держпрапору Білорусі на БЧБ перед мерією

10 лютого, 2022 четвер
22:06
Новини Кордон з Білоруссю

Білоруські силовики завели кримінальну справу на мера Дніпра Бориса Філатова, йому інкримінують нібито розпалювання національної ворожнечі через заміну державного прапора Білорусі біля будівлі міськради на БЧБ-прапор

Про це повідомляє пресслужба прокуратури республіки у Telegram.

"Встановлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою, організував зняття національного символу Республіки Білорусь - Державного прапора, розміщеного біля входу в будівлю міської ради, і заміну його на полотнище біло-червоно-білого кольору", - йдеться в повідомленні.

Даний інцидент силовики назвали "наругою над історичною і культурною реліквією" та "приниженням національної честі і гідності білорусів".

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"Це явно шкодить тісним і дружнім зв'язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - йдеться в повідомленні.

Біло-червоно-білий прапор активно використовувався противниками режиму Лукашенка на масових акціях після президентських виборів у 2020 році. Зараз його прирівняла влада до нацистської символіки. 

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