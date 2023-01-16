Режим Путіна існує поки іде війна, - офіцер ЗСУ Лапін
У Росії є гроші та ресурси, мобілізаційний ресурс - не потрібно розслаблятися, режим президента РФ Володимира Путіна існує і живе, допоки йде війна
Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер ЗСУ Ігор Лапін.
"Всі можливості росіян вираховуються кількістю особового складу, який вони можуть залучити до війни в Україні. У РФ є не вичерпний ресурс по людях - десь 25 млн. Давайте подивимось, скільки населення України - 40 млн. 8 млн біженців виїхало, ще 5 млн - внутрішньо переміщені особи. Ми зможемо мобілізувати 25 млн? Ні", - зазначив він.
На думку Лапіна, Росія саме на це розраховує і буде закидувати тілами.
"Якщо з їхньої сторони - гинуть кримінальники, то з нашого боку - еліта нації. Вони можуть зробити контрнаступ. Сьогодні угруповання військ РФ в Білорусі росте. У самій Білорусі ще 10-15 тис., які можуть піти помирати за Лукашенка. У них зараз немає сили повноцінно наступати з півночі. А якщо таке, як в Соледарі почнеться по всіх фронтах? Чи можемо ми розбити на випередження угруповання РФ?", - наголосив офіцер.
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Він вважає, що ЗСУ можуть це зробити, але треба допомога - танки, БМП, літаки.
"Росіяни можуть робити до 40 ракет в місяць. У Росії є гроші та ресурси, мобілізаційний ресурс, кордони закрила. Розслаблятися не треба. Війна може бути як швидкоплинною (у разі тектонічних зрушень у РФ), так і затяжна. Режим Путіна існує і живе, допоки йде війна", - підсумував Лапін.
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