Режисер Загданський отримає "Золоту Дзиґу" за внесок у розвиток українського кіно
На сьомій урочистій церемонії Національної кінопремії "Золота Дзиґа" почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа вручать режисеру та продюсеру Андрію Загданському
Про це інформує Українська кіноакадемія.
Зазначається, що переможця у цій номінації визначали члени Національної спілки кінематографістів України.
"Андрій Загданський народився 1956 року в Києві. Він закінчив Київський театральний інститут ім. І. Карпенка-Карого, факультет кінорежисури. У 1981-1988 роках був співробітником студії "Київнаукфільм". У 1992 році емігрував до Америки. Заснував незалежну кіностудію AZfilms", - йдеться у повідомленні.
У творчий доробок режисера та продюсера входять, зокрема, документальні фільми "Вася" (2002), "Костя та Миша" (2006), "Помаранчева зима" (2007), "Мій батько Євген" (2010), "Тлумачення сновидінь" (1990), "Вагріч і чорний квадрат" (2015), "Національний музей" (2021) та інші.
Довідково. Кінопремія "Золота дзиґа" заснована Українською кіноакадемією у 2017 році. Її присуджують за професійні досягнення у розвитку кінематографа. Раніше почесною нагородою "Золота Дзиґа" за внесок у розвиток українського кінематографа були відзначені: акторка театру та кіно Лариса Кадочникова, режисер, сценарист, педагог В'ячеслав Криштофович, кінооператор Юрій Гармаш, акторка театру та кіно Ада Роговцева та режисер Роман Балаян.
- 1 липня Українська кіноакадемія опублікувала список номінантів на сьому національну премію "Золота дзиґа". Серед номінантів "Люксембург, Люксембург" та "Памфір".
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