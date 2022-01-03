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Режисера Лавренчука заарештували на період розгляду екстрадиційного запиту РФ, МЗС України тримає справу на контролі

3 січня, 2022 понедiлок
18:53
війна з Росією МЗС

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу театральному режисеру Євгену Лавренчуку, заарештованому на запит РФ

Про це в коментарі Укрінформу сказав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку. Консули підтримують зв‘язок з адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі", - зазначив Ніколенко.

За його словами, суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розгляду російського екстрадиційного запиту. Лавренчуку було надано адвоката.

Речник МЗС повідомив, що 31 грудня Лавренчука відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний.

  • 3 січня стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук понад два тижні утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії.

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Росія
Італія
екстрадиція
СІЗО
МЗС України
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