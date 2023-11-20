Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"

Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"

20 листопада, 2023 понедiлок
16:32
Суспільство

У Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна" з величезною ковзанкою та резиденцією Санти. Святкові локації працюватимуть з 9 грудня до 17 березня

Про це йдеться у повідомленні на сайті парку.

У центрі ВДНГ традиційно запрацює ковзанка площею 2500 кв. м. Біля центрального входу розмістяться різдвяний ярмарок, святкова ялинка, Венеційська карусель і колесо огляду, а ближче до ковзанки — великий фудкорт. Також буде змога проїхатися на Північному експресі — екскурсійному паровозику.

У святковий період, з 27 грудня до 7 січня, на центральній площі ВДНГ біля ялинки можна буде побачити фольклорно-етнографічну виставу, яку вперше покажуть саме в цьому сезоні. Дійство знайомитиме відвідувачів із традиціями Різдва, Маланки й Водохреща, звертаючись до особливостей святкування в різних регіонах України. Тож гості зможуть не тільки відкрити для себе нові факти про українські традиції, а й стати частиною яскравого автентичного дійства.

Також протягом усієї зими малечу й дорослих зустрічатимуть сніговички. Анімаційна програма з ними запланована на вихідні та святкові дні.

Зокрема, головний різдвяний чарівник разом зі своїми помічниками-ельфами зустрічатиме дітей та їхніх батьків у павільйоні №9 на святковому шоу.

Усі локації забезпечено автономними джерелами живлення на випадок відключень світла, а задля безпеки відвідувачів на території працюватимуть три укриття.

Україна
Новий рік
новини Києва
Читайте також:
Чалий
Автор Антін Борковський
19 листопада, 2023 неділя
Україні вже треба думати про осінь наступного року, - Валерій Чалий
окупанти в Криму
20 листопада, 2023 понедiлок
Українські морські піхотинці знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка, - Братчук
Віталій Портников
19 листопада, 2023 неділя
Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР і зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 листопада
17:42
Ексклюзив
безпілотник
Defence Express: ЗСУ вже мають на озброєнні американські дрони Hunter F700, які можуть ловити "шахеди"
17:30
білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
17:29
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік
17:25
верховна рада
У Раді пропонують встановити в Україні Міжнародний чоловічий день
16:59
Міноборони співпрацюватиме ще з однією рекрутинговою компанією. Подробиці
16:42
Путін
Журналісти знайшли ще одну яхту Путіна, яку він використовує замість арештованої "Шахерезади"
16:37
ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
Ексклюзив
міністр оборони США Ллойд Остін
Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва
16:18
Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16: основні напрями роботи
16:12
Оновлено
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з Зеленським у Києві
16:08
OPINION
Віктор Андрусів
Дух епохи і Арестович
16:07
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
16:00
Ексклюзив
втрати вотрога
​​Біля Авдіївки окупанти нашпиговують техніку вибухівкою і скеровують її на українські позиції, - офіцер ЗСУ Цехоцький
15:54
Руслан Стефанчук
Російської нацменшини в Україні немає і не може бути, – Стефанчук
15:10
Ексклюзив
Лівобережжя Дніпра на Херсонщині повністю під вогневим контролем ЗСУ, - військовий експерт Снєгирьов
14:53
Обстріл Нікополя 20 листопада
Окупанти обстріляли з артилерії Нікополь: загинула жінка, поранено чоловіка
14:45
Пункт Незламності
В Україні запрацювали майже 11 тис. Пунктів незламності
14:35
погода мокрий сніг зима
Температура знизиться до "мінусів", на заході дощі перетворяться у мокрий сніг: прогноз погоди на 21 листопада від Наталки Діденко
14:07
Фото Марсу з супутника Mars Express
Марс зникне з небосхилу Землі на два тижні, у NASA назвали причину
14:06
Український анімаційний фільм "Мавка" стане доступним на Netflix
14:03
OPINION
Валерій Пекар
Спільнота втратила моральних лідерів, тому боїться моральних дилем
13:53
Оновлено
Кабмін звільнив керівників Держспецзв'язку: НАБУ і САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн
13:41
У ГУР повідомили про ураження двох радіолокаційних станцій у Курській області РФ
13:37
Катерина Білокур
Держмистецтв оголосило імена претендентів на премію імені Катерини Білокур у 2023 році
13:34
Керівник РПЦ Кирило та УПЦ (МП) Онуфрій
РПЦ намагається перепідпорядкувати єпархії УПЦ МП з тимчасово окупованих територій безпосередньо патріарху Кирилу
13:26
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе спеціальну подію до 90-ї річниці Голодомору-геноциду
13:05
Верховна Рада
У Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації кількох категорій громадян
13:01
Ексклюзив
Наталія Ліпська
"У власну кишеню": волонтерка Ліпська розповіла, що не так з фондами, які збирають гроші на вулицях
12:58
Військові
Україна повернула тіла 94 загиблих захисників
12:56
Італія - Україна
Україна - Італія: букмекери дали прогноз на матч відбору Євро-2024
12:44
Шмигаль
Японія надасть €160 млн на економічне відновлення України
12:37
Через негоду й техпорушення знеструмлено частину абонентів у 8 областях: ситуація в енергосистемі станом на 20 листопада
12:22
українці за кордоном
"Найбільша міграційна криза з часів Другої світової": у Мінекономіки назвали 5 кроків для повернення українців з-за кордону
12:11
Володимир Зеленський
Це не кіно, і завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, - Зеленський про війну в Україні
12:00
OPINION
Віталій Портников
Байден вимагає не кидати Україну. Колонка Віталія Портникова
11:57
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
Україна - Італія: Ребров залишив поза заявкою на гру героя матчу з Північною Македонією
11:25
російська армія, мобілізація
Дружини військових РФ вперше вийшли на протест у Москві: розвідка Британії пояснила, про що це свідчить
11:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 листопада: скільки коштують євро та долар у банках
11:13
прикордонник
Загроза повторного вторгнення з Білорусі низька, всі КПП заміновано, – Держприкордонслужба
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV