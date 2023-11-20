Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"
У Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна" з величезною ковзанкою та резиденцією Санти. Святкові локації працюватимуть з 9 грудня до 17 березня
Про це йдеться у повідомленні на сайті парку.
У центрі ВДНГ традиційно запрацює ковзанка площею 2500 кв. м. Біля центрального входу розмістяться різдвяний ярмарок, святкова ялинка, Венеційська карусель і колесо огляду, а ближче до ковзанки — великий фудкорт. Також буде змога проїхатися на Північному експресі — екскурсійному паровозику.
У святковий період, з 27 грудня до 7 січня, на центральній площі ВДНГ біля ялинки можна буде побачити фольклорно-етнографічну виставу, яку вперше покажуть саме в цьому сезоні. Дійство знайомитиме відвідувачів із традиціями Різдва, Маланки й Водохреща, звертаючись до особливостей святкування в різних регіонах України. Тож гості зможуть не тільки відкрити для себе нові факти про українські традиції, а й стати частиною яскравого автентичного дійства.
Також протягом усієї зими малечу й дорослих зустрічатимуть сніговички. Анімаційна програма з ними запланована на вихідні та святкові дні.
Зокрема, головний різдвяний чарівник разом зі своїми помічниками-ельфами зустрічатиме дітей та їхніх батьків у павільйоні №9 на святковому шоу.
Усі локації забезпечено автономними джерелами живлення на випадок відключень світла, а задля безпеки відвідувачів на території працюватимуть три укриття.
- У Києві після тривалих дискусій таки вирішили цьогоріч встановлювати головну ялинку України. Новорічна красуня традиційно засяє на Софійській площі.
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